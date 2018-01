Ambasador Izraela: Obozy śmierci budowali niemieccy naziści

Nie możemy pozwolić, by jeden wybuch wszystko zniszczył – mówi ambasador Izraela Anna Azari.

Rzeczpospolita: Spór o nowelizację ustawy o IPN to chyba najgłębszy kryzys w dobrych relacjach Polski i Izraela od 25 lat. Co zrobić, by z niego wyjœć?

Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce: Mam nadzieję, że uda się ten problem rozwišzać dzięki rozpoczęciu pracy grup roboczych z Polski i Izraela, które majš prowadzić dialog na ten temat. Oczekuję, że opadnš też emocje zwišzane z tš sprawš, a wtedy nasze relacje wrócš na normalne tory.

Mówi pani ambasador o wybuchu emocji. Ale przecież ustawa była w polskim Sejmie ponad półtora roku.

Owszem, ale byliœmy przekonani, że ona nie zostanie przegłosowana bez zmian. Emocje wzięły się z kilku powodów. Po pierwsze, Sejm głosował nad ustawš wieczorem przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, gdy zawsze emocje w Izraelu sš wielkie. Po drugie, w Izraelu przepis odebrano jako uniemożliwienie ocalałym z Zagłady powiedzenia czegokolwiek złego o jakimkolwiek Polaku. Po trzecie, emocje podgrzał – powiedzmy wprost – bardzo niemšdry wpis na Twitterze...

...chodzi o Ya'ira Lapida, który napisał, że były polskie obozy œmierci i żadna ustawa tego nie zmieni...

...oraz odpowiedŸ na ten wpis ze strony polskiej ambasady w Izraelu. Potem burza niestety tylko się nasilała. A przecież i Izrael, i Polska co do meritum się zgadzajš: obozy œmierci na terytorium okupowanej Polski budowali niemieccy naziœci. Każdy, kto ma nawet elementarnš wiedzę na ten temat, wie, że w Auschwitz więziono i mordowano też Polaków. Tu nie ma sporu.

Ale to wiedza osób, które majš pewne przygotowanie historyczne. Jednak wielu, słyszšc o „polskich obozach œmierci" – a takie sformułowania padajš nawet w prasie w Izraelu – może wycišgnšć zupełnie inne wnioski. Polska chce i ma prawo z tym walczyć.

Niestety, to prawda. Takie sformułowania pojawiajš się w Izraelu, ale w Polsce też padło mnóstwo brzydkich słów. Nie chcę już mówić o tym, co wypisujš ludzie na moich kontach na Facebooku, Twitterze czy Messengerze. Ale musimy zatrzymać te emocje, które doprowadziły do wypuszczenia wszystkich dżinów z wielu butelek. Nie wiedziałam, że jest ich aż tak dużo.

Jak wyglšdały pani rozmowy z polskimi Ministerstwem Sprawiedliwoœci w sprawie tej ustawy? Mówiła pani, że Izrael jej nigdy nie zaakceptuje, czy postawiła pani jakieœ warunki?

Ja nie stawiałam żadnych warunków, nie mam do tego prawa, jestem przecież w Polsce goœciem. Zauważyłam tylko, że jeœli ustawa zostanie przyjęta w tej formie, może to wywołać problemy w naszych relacjach. Poprosiłam Ministerstwo Sprawiedliwoœci, by rozpoczšć dialog z instytutem Yad Vashem, by przedyskutować obawy, które się pojawiały. Ja nie chciałam wpływać na treœć ustawy ani jej pisać, nie ma takich ambicji też Yad Vashem, chodziło tylko 0 wyjaœnienie sobie wštpliwoœci, jakie ten projekt wzbudził w naszym kraju. Proszę pamiętać, że dla Polaków ważne jest dobre imię Polski. Ale skomplikowana historia II wojny œwiatowej dotyczyła wielu narodów.

Dialog nad waszymi przepisami trafił do International Holocaust Remembrance Alliance, którego oba nasze kraje sš członkami. I tam się dowiedzieliœmy, że ustawa zostanie odłożona. Dlatego to wszystko było dla nas niespodziankš.

Polskie Ministerstwo Sprawiedliwoœci tłumaczy, że po spotkaniach z paniš ambasador wprowadzono poprawki dotyczšce np. niekarania za twórczoœć naukowš i artystycznš....

Te zmiany wprowadzono do projektu, nim ja spotkałam się z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Artyœci i naukowcy to jedno, ale co będzie z dziennikarzem, który opublikuje wspomnienie ocalałego opowiadajšcego o złu, które spotkało go ze strony Polaków? Rozmawiałam z polskim prawnikiem, że być może nie był taki cel ustawy, ale ona umożliwia karanie każdego œwiadka za jego wspomnienia.

Ale ta ustawa jest analogiczna do przepisu o karalnoœci negowania Holokaustu. Tam jest mowa o tym, że kto „wbrew faktom" przypisuje Polakom udział w zbrodniach nazistowskich Niemiec.

Proszę sobie wyobrazić, że ocalały wspomina, jak został przez polskiego szmalcownika wydany Niemcom. A ktoœ na niego donosi do prokuratury. Być może ta osoba wygra przed sšdem, ale dla nas niepokojšcy jest fakt, że ktoœ będzie się musiał w ogóle bronić. Poza tym, co to znaczy „wbrew faktom". Jeœli nie ma innych œwiadków tamtego wydarzenia, jeœli ocalały nie pamięta nazwiska kogoœ, kto go wydał? Staram się zrozumieć intencje, jakie Polska miała, tworzšc takš ustawę, ale nikt z nas przecież nie wie, jak ona będzie funkcjonowała w konkretnych przypadkach.

Czyli ze strony Izraela problemem nie jest intencja tej ustawy, ale jej zbyt szerokie sformułowanie?

Tak.

Czy można ten przepis jakoœć doprecyzować, by Izrael uznał go za bezpieczny?

To nie jest moja rola, by negocjować kształt polskich ustaw. Proszę pamiętać, że do tego wszystkiego dochodzi polityka, a politycy w obu krajach troszczš się o swój wizerunek, majš swoje cele, co nie ułatwia uspokojenia tej całej sytuacji. Mam nadzieję spotkać się z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, nie wiem, czy ma on plany wprowadzania zmian w tej ustawie.

Jak wyglšdała pani poniedziałkowa rozmowa z szefem gabinetu prezydenta RP Krzysztofem Szczerskim?

Z jednej strony była dobra, z drugiej – bardzo skomplikowana, bo taki jest temat. Wierzę, że to była konstruktywna rozmowa, wszystkim zależy na tym, by sytuację uspokoić. Polska i Izrael majš dużo wspólnych planów i mam nadzieję, że szybko zażegnamy ten kryzys i dalej będziemy rozwijać nasze dobre relacje. Dlatego liczę na szybkie rozpoczęcie prac grupy roboczej.

Kiedy one majš ruszyć?

Z naszej strony już sš prawie wszyscy jej członkowie. Wiemy, kto będzie stał na jej czele. Nie ma na co czekać.

Niektórzy w Polsce po tym, gdy wybuchł spór o nowelizację ustawy o IPN, obawiajš się, że Izrael nie chce pozwolić Polsce na uprawianie samodzielnej polityki historycznej ani walczyć o swoje dobre imię.

Nie wierzę w takš teorię. To był wybuch emocji po obu stronach. Relacje między Polskš a Izraelem, zarówno wczeœniej, jak i z tym rzšdem, sš naprawdę bardzo dobre, co przeczy takiemu stawianiu sprawy. Być może polska polityka historyczna nie podoba się niektórym ludziom w Izraelu, ale na pewno nie taka była intencja naszego rzšdu.

Skoro jednak emocje mogły wybuchnšć tak szybko, to może nasze wzajemne relacje nie sš wcale takie dobre, że być może opierajš się na jakimœ złudzeniu, przemilczeniu pewnych spraw?

Gdy zaczyna się burza, bez względu na to, czego dotyczy, ludzie, którzy majš poglšdy skrajne – po obu stronach – uważajš, że to jest dobry moment, żeby zaistnieć. I z faktu, że teraz po obu stronach pojawiły się bardzo brzydkie rzeczy, nie wynika, że one stanowiš większoœć. Na przykład dostawałam wiele pozytywnych sygnałów z Izraela, gdy ktoœ pisał mi, że ta osoba i jego rodzeństwo nie przeżyliby, gdyby nie pomoc Polaków.

Częœć œrodowisk żydowskich nie wprost krytykuje rzšd PiS, że akcentowanie roli Polaków, którzy pomagali Żydom ma służyć napisaniu historii II wojny na nowo i wybieleniu również tych, którzy wówczas zachowywali się haniebnie.

Taki sam zarzut można postawić naszej ambasadzie i mnie samej. Przecież ja też staram się poszukiwać tych, którzy zrobili coœ dobrego. Gdy uda nam się odnaleŸć jeszcze jakiegoœ nieznanego żywego Sprawiedliwego, natychmiast do niego jedziemy. Przyznam, że mnie na przykład atakowano za to, że przyjęłam ojca Tadeusza Rydzyka. Ale mojš rolš jest budowanie mostów.

No właœnie, dla wielu osób było wielkim zaskoczeniem, że się pani z nim spotyka.

Moja praca jako dyplomaty polega na tym, żeby łšczyć. Jeœli ktoœ chce pracować nad dialogiem to – nawet jeœli kilka lat temu miał inny wizerunek – ja chcę ten dialog prowadzić. Dlatego nie żałuję tego, że spotykałam się z o. Rydzykiem.

Czy praca grupy roboczej wystarczy, by wygasić emocje?

Mam nadzieję, że tak. Dla mnie to bolesne, bo ja uwielbiam Polskę i uwielbiam być w Polsce. Zarówno ja, jak i wielu innych ludzi przez wiele lat pracowaliœmy na rzecz zbliżenia naszych krajów. Nie możemy pozwolić, by jeden wybuch wszystko zniszczył. Kochany Szewach Weiss bardzo się martwi, że jego praca może iœć na marne...