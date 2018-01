Migalski: Petru ma plan, jak się odbić

Były lider partii otrzšsnšł się już z szoku.

Powołanie Planu Petru spotkało się z kpišcymi uwagami komentatorów i złoœliwymi ocenami politycznych przeciwników. Ale inicjatywa byłego lidera Nowoczesnej ma sens. Zwłaszcza z punktu widzenia interesu jego pomysłodawcy.

Narzędzie polityczne

Ryszard Petru poniósł bolesnš porażkę w walce z Katarzynš Lubnauer. Został pozbawiony funkcji szefa partii, która do niedawna jeszcze nosiła jego imię w nazwie. Reagował na to nerwowo i kapryœnie. Ale akurat Plan Petru (PP) nie jest tego przykładem. To nieŸle zaplanowana inicjatywa mogšca jej założycielowi przynieœć konkretne polityczne profity.

Nie przywišzujmy się za bardzo do deklaracji Petru ani nawet do zawartych w PP konkretnych pomysłów: nie majš one najmniejszego znaczenia. Pomysłem byłego lidera Nowoczesnej jest bowiem stworzenie takich narzędzi, które pozwolš mu na pozostanie w polityce, wzięcie udziału w jednoczeniu się opozycji, uniezależnienie się od Lubnauer i udział we władzy po 2019 roku. Co bowiem Petru tak naprawdę osišga, zakładajšc nowe stowarzyszenie? By-passuje Lubnauer i uniezależnia się od jej łaski i niełaski. Poziom zaufania między nimi jest dzisiaj zerowy i Petru nie ma pewnoœci, czy w przyszłych układankach pomiędzy Nowoczesnš a PO obecna jego szefowa okaże się wobec niego miła i uwzględni go w parytetach na listach zjednoczonej opozycji. Nawet jeœli przez następne miesišce składałby hołdy lenne Lubnauer, to i tak na koniec byłby zdany na wynik jej rozmów z Grzegorzem Schetynš. Powołujšc PP, upodmiatawia się, wyršbuje sobie własne miejsce w tej opozycyjnej układance, buduje się samodzielnie.

Œwietnie rozumie to Lubnauer, która z trudno ukrywanš niechęciš przyjęła ruch Petru, ale nie za bardzo ma pole manewru. Nie może przecież zakazać członkom swej partii zakładania stowarzyszeń i działań w sferze społecznej. Ale doskonale zdaje sobie sprawę, że to akt wobec niej wrogi: od dziœ były lider Nowoczesnej będzie mógł zwoływać konferencje prasowe, organizować seminaria, chodzić do mediów nie jako członek partii, ale jako przewodniczšcy stowarzyszenia PP, a Lubnauer będzie mu mogła zrobić tyle, co kierownikowi szatni.

Ale w dłuższej perspektywie jego działalnoœć nie musi szkodzić Nowoczesnej – PP nie będzie uwzględniany w sondażach partyjnych, nie wystawi list w wyborach do samorzšdu czy europarlamentu. Będzie jednak obecny w sferze publicznej i będzie szkodzić PiS i nieco podszczypywać PO. Jeœli Lubnauer nie zareaguje agresjš i nie będzie dšżyć do konfrontacji z Petru, może się na koniec okazać, że to ona i jej partia mogš stać się konsumentami aktywnoœci pomysłodawcy PP.

Jasne bowiem jest, że dziœ już nikt nie ma wštpliwoœci, iż liderem opozycji jest Schetyna i że dojdzie do wystawienia wspólnych list przeciw PiS w elekcji parlamentarnej 2019 roku. Szef PO, któremu wszyscy odmawiali miesišcami charyzmy, okazał się najsprytniejszym graczem i dziœ nikt już nie macha mu przed oczami nazwiskami Kijowskiego czy Petru jako tymi, którym winien on ustšpić. W całej opozycji, poza partiš Razem, panuje doœć powszechna zgoda, że jeœli Jarosław Kaczyński ma odejœć na politycznš emeryturę, to musi się to dokonać pod przywództwem Schetyny (chyba żeby do polskiej polityki wrócił Donald Tusk). Obecnie toczš się jedynie targi o to, na jakich warunkach majš być zbudowane wspólne listy zjednoczonej opozycji – wybory samorzšdowe w tym roku oraz europejskie w przyszłym będš prawdziwym testem majšcym pokazać realnš siłę poszczególnych ugrupowań.

Na własnych warunkach

Nadchodzšca elekcja samorzšdowa może pokazać siłę PSL oraz SLD i dlatego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Włodzimierz Czarzasty chcš w niej iœć pod własnymi szyldami; wybory do Parlamentu Europejskiego z kolei sš œwietnš okazjš dla Nowoczesnej do udowodnienia, że jest to liczšca się siła, która może (w tej jakby skrojonej pod niš elekcji) osišgnšć nawet 10 proc. Dopiero po maju 2019 roku zacznš się rzeczywiste i finalne rozmowy o kształcie list zjednoczonej opozycji.

Petru chce w nich brać udział na własnych warunkach. Nie chce liczyć na to, co zaoferujš mu łaskawie Schetyna z Lubnauer. Do tego czasu ma zamiar stworzyć obecnš medialnie, choć nie w terenie, platformę do prezentowania własnych wizji i zaznaczania swej istotnoœci. Czynienie z tych prób żartów jest dowodem niezrozumienia polityki. Ryszardowi Petru wszystko szło do pewnego czasu łatwo – łatwo stworzył Nowoczesnš, łatwo przebijał się do mediów, łatwo wszedł do Sejmu. Tak było do czasu wyprawy na Maderę. Potem już nic mu się nie udawało. Finałem tego okresu było pozbawienie go przywództwa w „jego" partii.

Ale właœnie od tego czasu zaczšł wreszcie ciężko pracować. Otrzšsnšł się z szoku i walczy. Stworzenie PP jest dowodem, że ma na siebie pomysł i że mu się chce. Dotknšł dna. Próbuje się od niego odbić. Czy mu się uda, to inna sprawa, ale warto dostrzec, że ma wolę, determinację oraz plan. Plan Petru.

Autor jest doktorem politologii na Uniwersytecie Œlšskim