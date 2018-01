Goralenvolk: kim byli górale kolaborujący z Niemcami

Goralenvolk to najbardziej spektakularny przykład kolaboracji Polaków z niemieckim okupantem. I choć większoœć górali odrzuciła ten germanizacyjny projekt, położył się on złowrogim cieniem na historii Podhala.

7 listopada 1939 r. – czarny, odkryty mercedes sunie ulicami Krakowa, które tonš w morzu flag ze swastykami. Limuzynš podróżuje Hans Frank, wyznaczony przez Hitlera na generalnego gubernatora częœci okupowanych ziem polskich. Mijajšc szpalery żołnierzy Wehrmachtu i policji, kieruje się na Wawel – na ponad cztery lata dawna siedziba polskich królów stanie się bowiem kwaterš głównš tego hitlerowskiego zbrodniarza. Na zamku witajš go niemieccy oficerowie i urzędnicy, ale uwagę Franka zwraca przede wszystkim... delegacja podhalańskich górali, która na tle jednolicie ubranych Niemców wyróżnia się wielobarwnymi strojami. MężczyŸni zarzucili na ramię haftowane cuchy, w rękach trzymajš kapelusze z muszelkami i ciupagi; kobiety założyły wielobarwne gorsety i spódnice z tybetu. Pięcioosobowej grupie przewodzi przedstawiciel znanego góralskiego rodu, Wacław Krzeptowski, wraz z nim do Krakowa przyjechała Karolina Gšsienica-Rój, Maria Siuty-Szwab, Stefan Krzeptowski i Józef Cukier. Górale sš uœmiechnięci, a ich obecnoœć podczas powitania Hansa Franka i odœwiętne stroje nie sš przypadkowe. Zjawili się tu z własnej woli w celu przypieczętowania zawartego nieco wczeœniej sojuszu góralsko-niemieckiego. Krzeptowski wycišga kartkę i nieco niepewnym głosem odczytuje po niemiecku peany na czeœć gubernatora. Na koniec wręcza mu w prezencie złotš ciupagę. Wydarzenie szeroko komentuje prasa „gadzinowa". Polacy z oburzeniem oglšdajš zdjęcia przedstawiajšce górali kłaniajšcych się w pas Frankowi, a wiernopoddańczš postawę Krzeptowskiego i jego towarzyszy nazywajš pogardliwie „hołdem krakowskim". Szok jest tym większy, że ledwie dzień wczeœniej Gestapo aresztowało profesorów krakowskich uczelni w ramach akcji znanej pod nazwš Sonderaktion Krakau.

Poniżej dalsza częœć artykułu

20 stycznia 1945 r. – Wacław Krzeptowski czuje ogarniajšce go znużenie. Ukrywa się od wielu tygodni, jak osaczone zwierzę kluczy wœród górskich szczytów, nocuje w pasterskich szałasach. Pienišdze Komitetu Góralskiego, z którymi uciekł z Zakopanego, szybko topniejš, kurczy się także zapas œwietnego tytoniu egipskiego. Zagrażajš mu Niemcy, u których samowolnie porzucił służbę pod koniec 1944 r., ale największe niebezpieczeństwo grozi mu ze strony polskich partyzantów, którzy od dawna tropiš go po całych Tatrach, aby wykonać wyrok œmierci wydany na niego przez Polskie Państwo Podziemne. Krzeptowski stosunkowo najlepiej dogaduje się z partyzantami sowieckimi, którzy również kręcš się po okolicy, na pewien czas przyłšcza się nawet do oddziału radzieckiego komendanta Wasyla Achmedulina. Dzisiejszš noc niedoszły goralenführer zamierza jednak spędzić w chacie swojego brata Juliana na Nędzówce. To jego rodzinne strony, czuje się tu w miarę bezpiecznie. A jednak w myœlach wcišż wybrzmiewa mu złowrogie zawołanie kršżšce od kilku lat wœród podhalańskich górali: „Wacuœ do Œwabów się prosi, będzie wisiał za cosi". Ponure rozmyœlania przerywa gwałtowne pukanie do drzwi. Po chwili Krzeptowski staje przed obliczem por. Tadeusza Studzieńskiego „Kurzawy", dowódcy plutonu AK „Kurniawa" spod Babiej Góry. To on od wielu dni œciga „góralskiego księcia". Przywódcę Goralenvolku ogarnia strach, próbuje rozpaczliwie się tłumaczyć. Partyzanci prowadzš go na skraj szosy, gdzie rosnš trzy dorodne smreki. Na jednym z nich czeka na Krzeptowskiego zawieszony powróz. „Kulę mi dajcie, panie poruczniku, kulę..." – prosi Studzińskiego. „Kula to œmierć honorowa. Zdrajcy na niš nie zasługujš" – odpowiada twardo akowiec.

Te dwa symboliczne obrazki pokazujšce haniebny poczštek góralskiej kolaboracji z Niemcami i ostateczny upadek jednego z jej przywódców mogłyby posłużyć jako wstęp i epilog do opowieœci o Goralenvolku, niczym dwie klamry spišć szereg skomplikowanych i pełnych niejasnoœci wydarzeń, do których na Podhalu wraca się niechętnie. Górale wolš opowiadać o bohaterskich kurierach tatrzańskich, odważnych partyzantach, o swoich bliskich zamordowanych w katowni „Palace" i wywiezionych do Auschwitz. Niestety, jest to obraz niepełny – okupacja niemiecka pod Tatrami to także historia zdrady i zaprzaństwa, do których grupę wpływowych górali pchnęła żšdza władzy, zysków i fascynacja brutalnš siłš totalitarnego państwa.

Spinki i krzyżyk niespodziany

Idea odrębnego narodu góralskiego o germańskich korzeniach nie narodziła się po wkroczeniu Niemców na Podhale we wrzeœniu 1939 r. Jej geneza jest znacznie wczeœniejsza i sięga poczštku lat 30. XX w. Wydumane teorie niemieckich naukowców niespodziewanie znalazły wsparcie w pracy polskiego profesora Włodzimierza Antoniewicza, który w ksišżce „Metalowe spinki góralskie" wydanej w 1928 r. dowodził, że wspólne cechy ozdób góralskich i gockich mogły być wyłšcznie wynikiem silnych wpływów germańskich. Naukowiec twierdził także, że podczas najazdu Hunów pewna częœć Gotów, naciskana przez wojowników groŸnego Attyli, schroniła się w kotlinie tatrzańskiej i na Spiszu. Niemcy bardzo uważnie przestudiowali dzieło polskiego profesora. Idea odrębnego narodu góralskiego rozwijana była aż do wybuchu wojny, a wiele niemieckich argumentów wspierajšcych tezę o germańskim pochodzeniu górali wyglšda, jakby żywcem zaczerpnięto je z ksišżki Antoniewicza. Badacze na usługach III Rzeszy podnosili także inne argumenty na poparcie swoich tez. Tak zwany krzyżyk niespodziany, rzezany od wieków nad drzwiami i na belkach stropów góralskich siedzib dla odpędzenia „złego", był przecież jako żywo swastykš. Symbol ten znalazł się między innymi na głazie pamištkowym ustawionym w miejscu œmierci znanego kompozytora i znawcy Tatr Mieczysława Karłowicza. Zwracano także uwagę na niemiecko brzmišce nazwy niektórych podhalańskich miejscowoœci, takich jak Grywałd czy Waksmund. Na siłę doszukiwano się podobieństwa pomiędzy tyrolskim jodłowaniem a œpiewem góralskim.

Do wrzeœnia 1939 r. były to jedynie teorie, po upadku II RP i wkroczeniu na Podhale Niemców hitlerowscy ideolodzy mogli je w końcu wprowadzić w życie. W ksišżce „Goralenvolk" Wojciech Szatkowski (notabene wnuk jednego z przywódców „Goralenvolku") napisał: „Niemcy od poczštku kierowali akcjš Goralenvolku w myœl starej i wypróbowanej rzymskiej zasady: dziel i rzšdŸ. Na skutek tej celowej polityki miało dojœć do podziału narodu polskiego na die Goralen – Górali, die Kaschuben – Kaszubów, die Masuren – Mazurów, die Schlonsaken – Œlšzaków i na inne narody. Podział taki ułatwiłby hitlerowcom ujarzmienie, a w końcu zniszczenie i całkowite zgermanizowanie narodu polskiego zgodnie z tajnymi dyrektywami Heinricha Himmlera. Dlatego też w paŸdzierniku 1939 r. Niemcy z takš energiš przystšpili do tworzenia nikomu wczeœniej nieznanego Goralenvolku. Grunt mieli przygotowany".

Postarali się o to, jeszcze przed wybuchem wojny, Witalis Wieder oraz Henryk Szatkowski. Wieder to tajemnicza postać, kapitan rezerwy Wojska Polskiego, komendant zakopiańskiego hufca przysposobienia wojskowego i właœciciel jednej z zakopiańskich willi. Najprawdopodobniej został jeszcze przed wybuchem wojny zwerbowany przez niemieckš Abwehrę. Od tego czasu sšczył germanizacyjny jad w serca nieœwiadomych górali. Wspomagał go w tym inny cepr, dr Henryk Szatkowski, zwany póŸniej „mózgiem akcji góralskiej". Szatkowski pochodził z Warszawy, ale przez lata wrósł w Tatry, ożenił się z góralkš i został dyrektorem kolejki na Gubałówce. Był jednak zafascynowany kulturš niemieckš i wiele wskazuje, że jego germanofilskie skłonnoœci sprawiły, że on także został jeszcze przed wrzeœniem 1939 r. zwerbowany przez niemiecki kontrwywiad wojskowy.

Agitacja Wiedera i Szatkowskiego padła niestety na podatny grunt. Wojciech Szatkowski w swojej ksišżce przytacza bardzo trafnš wypowiedŸ Walerego Goetla na temat Goralenvolku: „Ruch ten wyrósł na gruncie zepsucia moralnego i zdemoralizowania. (...) Z jednej strony byli tzw. ceprzy – Szatkowski i Wieder – inteligentni, którzy nadali temu ruchowi barwę, z drugiej strony byli górale, z których wyróżniał się Wacław Krzeptowski, bufon, który zwał się ťksięciem PodhalaŤ, a którego cechš była fanatyczna chciwoœć". Krzeptowski pochodził z jednego z najsłynniejszych i najstarszych rodów góralskich. Przed wojnš był wpływowym politykiem Stronnictwa Ludowego na Podhalu, co ciekawe flirtował także z sanacjš, zapisujšc się do Obozu Zjednoczenia Narodowego. Krzeptowski nie wyróżniał się wielkš inteligencjš i wiedzš (skończył jedynie szeœć klas szkoły powszechnej), ale braki w wykształceniu rekompensował sobie rozbuchanym ego, żšdzš władzy i bogactwa. Idea Goralenvolku wydała mu się idealna dla realizacji jego chorych ambicji.

Krzeptowski zaczšł kolaborować bardzo wczeœnie, bo jeszcze w paŸdzierniku 1939 r. To właœnie wtedy Wieder zorganizował dla górali wycieczkę na Jasnš Górę w Częstochowie. Wyprawa miała na celu zbliżenie starszyzny góralskiej z okupantem. Bardzo ważnš rolę w tym procesie odgrywał także czynnik ekonomiczny (dotyczy to zresztš wszystkich gazdów współpracujšcych z hitlerowcami, ponieważ kolaboracja była po prostu œwietnš okazjš, aby napchać sobie kieszenie dutkami). Krzeptowski był osobš rozrzutnš i jeszcze przed wybuchem wojny narobił sobie olbrzymich długów. Na 3 wrzeœnia 1939 r. komornik wyznaczył termin licytacji jego majštku. Wybuch wojny sprawił, że ostatecznie do niej nie doszło, a Niemcy za obietnicę współpracy wstrzymali egzekucję długów. Po powrocie z Częstochowy Krzeptowski był już oddanym wyznawcš idei Goralenvolku, do której przekonał także częœć swojej rodziny i kilku innych znanych górali, m.in. Józefa Cukra. Prawdziwe przymierze z okupantem zawarto podczas „hołdu krakowskiego".

Meine lieben Kameraden

Niemcy poczštkowo przykładali do kolaboracji góralskiej dużš wagę. Œwiadczy o tym chociażby fakt, że już pięć dni po wizycie delegacji góralskiej na Wawelu Hans Frank przybył z rewizytš do Zakopanego. Krzeptowski witał go uroczyœcie pod œwierkowš bramš, zbudowanš z okazji mistrzostw œwiata w narciarstwie klasycznym, które rozegrano w Zakopanym w lutym tego samego roku, a którš teraz ozdabiały hitlerowskie swastyki. Samozwańczy goralenführer brnšł w zdradę coraz mocniej. Do słuchajšcych go górali zwrócił się słowami: „Meine lieben Kameraden, dwadzieœcia lat jęczeliœmy pod polskim panowaniem, a teraz wracamy pod skrzydła wielkiego narodu niemieckiego".

Następnym krokiem podjętym przez kolaborantów było reaktywowanie za zgodš władz niemieckich przedwojennego Zwišzku Górali. Zwišzek na zebraniu zorganizowanym 29 listopada 1939 r., w którym wzięło udział 38 znanych górali i przedwojennych działaczy, podjšł decyzję o przekształceniu się w Goralenverein i za cel postawił sobie zakładanie szkół i klubów sportowych, które miały być narzędziem germanizacji „narodu góralskiego". Przyjęto także memoriał skierowany do Hansa Franka, który przygotował Henryk Szatkowski. Dokument ten nazywany jest kamieniem węgielnym Goralenvolku. Szatkowski próbował udowodnić w nim germańskie pochodzenie górali, prosił nazistowskiego namiestnika o pomoc w pielęgnowaniu narodowej odrębnoœci, postulował przyznanie gazdom wielu przywilejów gospodarczych. Pod memoriałem podpisali się Wacław Krzeptowski, jego dwaj kuzyni Stefan i Andrzej Krzeptowscy, Józef Cukier, Jędrzej Wawrytko oraz dwóch ceprów: Witalis Wieder i Henryk Szatkowski. Wszyscy użyli w nim niemieckich wersji swoich imion.

Nie wszystko jednak szło po myœli Krzeptowskiego i jego współpracowników. Zebranie, na którym powstał Goralenverein, uœwiadomiło im jednoczeœnie, że wielu górali nie popiera zbliżenia z okupantem. Byli wręcz tym oburzeni i głoœno protestowali. Zdrajcy obeszli się ze swoimi przeciwnikami w sposób brutalny. W kolejnych miesišcach trafiali oni do katowni w hotelu „Palace", niektórych wywieziono dalej do Auschwitz. Wielu patriotycznie nastawionych górali nie przeżyło tych przeœladowań. Należy wyraŸnie podkreœlić, że idea Goralenvolku nie znalazła poparcia wœród góralskich mas i większoœć z nich pozostała wierna Polsce. Z drugiej strony odsetek kolaborantów na Podhalu był najwyższy w całym okupowanym kraju.

W latach 1940–1942 zdrajcy zaczęli z wielkš werwš realizować niemieckie pomysły germanizacyjne. Jednym z nich był projekt utworzenia szkoły niemieckiej w Zakopanem, który jednak upadł z powodu braku chętnych. Nieco większym powodzeniem cieszyła się powołana w jej miejsce powszechna szkoła góralska (Goralische Volksschule), w której językami wykładowymi były język góralski i niemiecki. Uczęszczało do niej około szesnaœcie procent dzieci z Zakopanego. Nieco póŸniej powstała także szkoła zawodowa (Goralische Berufschule für Volkskunst) oraz klub sportowy (Goralische Heimatsdienst).

W czerwcu 1940 r. w powiecie nowotarskim przeprowadzono spis ludnoœci. W rubryce „narodowoœć", obok polskiej, niemieckiej, żydowskiej czy ukraińskiej pojawiła się również opcja „góralska". Okazało się jednak, że podhalańscy bacowie i gaŸdziny zakreœlali jš niezbyt chętnie, dlatego członkowie Goralenverein najpierw starali się szantażować uczestników spisu wywózkami do GG, a po jego zakończeniu dopuœcili się manipulacji – głosy zapisane w formie „polski góral" bšdŸ też „góral-Polak" przyporzšdkowywali do kategorii „narodowoœć góralska".

Kolaborancki Zwišzek Górali miał być bazš do utworzenia Komitetu Góralskiego (Goralisches Komitee), czyli namiastki góralskiej samorzšdnoœci. Ostatecznie komitet taki powstał w lutym 1942 r. („w 10 roku rzšdów Wodza Adolfa Hitlera" – jak podkreœlali jego założyciele) i miał odpowiadać za kontakty z władzami GG, sprawy socjalne, kulturę i edukację oraz zaopatrzenie. Docelowo miał się przekształcić w niezależny rzšd Goralenlandu. W praktyce Komitet Góralski był jedynie narzędziem germanizacji i służył załatwianiu prywatnych interesów jego członków. Na jego czele stanšł Krzeptowski, a jego zastępcš został Józef Cukier. Komitet Góralski organizował wizyty dygnitarzy hitlerowskich na Podhalu, które miały służyć zacieœnieniu współpracy między góralami a III Rzeszš. „Organizowano także zbiórkę poduszek dla rannych żołnierzy niemieckich, a kobiety góralskie reperowały zniszczone mundury i odzież żołnierzy Wehrmachtu. (...) W Ministerstwie Propagandy III Rzeszy w Berlinie rezydował reprezentant tej organizacji. Był nim poczštkowo F. Kolasiński, a potem Andrzej Bachleda-Curuœ" – pisze Wojciech Szatkowski. Członkowie komitetu mieli w zwyczaju obradować w restauracji „Zum Gorolen", gdzie „wœród góralskich obrazów na szkle przedstawiajšcych œwiętych wisiał portret Adolfa Hitlera" i gdzie często organizowano „pijatyki podczas których wznoszono toasty na czeœć Hitlera i Wielkich Niemiec".

Esesmani z Podhala

Największymi akcjami zorganizowanymi przez kolaborantów z Komitetu Góralskiego były operacja wymiany dowodów osobistych na kenkarty G i próba powołania do życia góralskiego legionu SS. Tę pierwszš zorganizowano w 1942 r. Miała na celu udowodnienie Niemcom, że naród góralski stał się faktem i działalnoœć Komitetu nie jest bezowocna. Krzeptowski i jego współpracownicy dwoili się i troili, aby przekonać górali do przyjęcia kenkarty góralskiej o niebieskiej barwie i oznaczonej literš „G" (od Goralenvolk). Jeżdżono od wsi do wsi i z dużš determinacjš namawiano do wpisania się na tę swoistš volkslistę. W niektórych miejscowoœciach kuszono obietnicami przywilejów i zmniejszeniem dostaw obowišzkowych, w innych, tych bardziej opornych, grożono wysiedleniem lub wysłaniem do obozu koncentracyjnego (na wiecu w Rabce Krzeptowski wykrzykiwał, że kto nie weŸmie kenkarty „G" to: „20 kg pod pachę i wio z Podhala").

Rezultat akcji z punktu widzenia jej organizatorów był więcej niż umiarkowany. Na 150 tys. mieszkańców powiatu nowotarskiego góralskš kenkartę przyjęło około 25 tys. osób, czyli 18 proc. Dużo to i mało zarazem. Z jednej strony w całej okupowanej Polsce nigdzie nie było większego odsetka podpisanych volkslist (całkowitym fiaskiem zakończyła się np. podobna akcja przeprowadzona na Kaszubach). Jednoczeœnie brak masowego poparcia dla idei „narodu góralskiego" był œwiadectwem klęski kolaborantów, którzy w rezultacie wiele stracili w oczach swoich mocodawców. Najwięcej góralskich kenkart wydano w Szczawnicy i Cichym (ponad 90 proc.), W Nowym Targu dokument z literš „G" przyjęła jedna trzecia mieszkańców, a w Zakopanym 23 proc. Były także miejscowoœci, gdzie ten odsetek był minimalny: w Ochotnicy wyniósł zaledwie 5 proc., w Szaflarach i Czorsztynie – 3 proc., a w Kroœcienku tylko 2,5 proc. Na terenie Kroœcienka został nawet założony przez miejscowego wójta, inż. Władysława Grotowskiego, Powiatowy Zespół do Walki z Góralszczyznš. Z kolei Władysław Gšsienica, gdy działacze Goralenvolku tłumaczyli mu, że skoro nosi góralskie portki, powinien wzišć niebieskš kenkartę, odparł: „Portki góralskie, ale to, co w portkach, polskie". Kenkarty góralskiej nie przyjęła także żona Henryka Szatkowskiego, Maria. Zdecydowana większoœć górali opowiedziała się za Polskš.

Porażka akcji „kenkartowej" skłoniła Komitet Góralski do szukania innego sposobu na udowodnienie Niemcom swojej przydatnoœci. Takš próbš miało być sformowanie Góralskiego Legionu Ochotniczego SS (Goralische Freiwilligen SS Legion). Inicjatywa wyszła ze strony niemieckiej, która osłabiona wielkimi stratami poniesionymi na froncie wschodnim w 1942 i 1943 r. zaczęła szukać sposobów na ich uzupełnienie poprzez formowanie jednostek kolaboranckich. Warto przy okazji wspomnieć, że Niemcy próbowali już w listopadzie 1939 r. zorganizować kompanię góralskš w składzie formowanego wówczas w Krakowie 8. Pułku SS Totenkopf. Rezultat – dwóch zwerbowanych mieszkańców Podhala. Pod koniec 1942 r. do góralskich osad ponownie ruszyli przedstawiciele Komitetu Góralskiego, nakłaniajšc ludzi do wstępowania do legionu, który docelowo miał liczyć 10 tys. żołnierzy. Ostatecznie 8 stycznia 1943 r., na komisji lekarskiej w hotelu „Morskie oko" w Zakopanem, stawiło się między 300 a 400 młodych mężczyzn (Ÿródła w tej kwestii znacznie się różniš). Mniej niż połowa z nich wsiadła do pocišgu, który miał ich zawieŸć do obozu szkoleniowego SS w Trawnikach. Niektórzy œwiadkowie twierdzš, że zrobili to nie w pełni œwiadomie, wczeœniej bowiem spojono ich wódkš. Dlatego większoœć rekrutów uciekła już na pierwszym postoju w Makowie Podhalańskim. W Trawnikach znalazła się niewielka grupka górali, która zamiast szkolić się na „dobrych esesmanów", wdała się w bójki ze szkolonymi tam Ukraińcami. Ostatecznie w szeregach Waffen SS zostało 12 górali, w większoœci typków spod ciemnej gwiazdy.

Polowanie na zdrajców

Po fiasku idei utworzenia góralskiego legionu SS Krzeptowski i inni kolaboranci przestali być partnerami dla hitlerowskiego okupanta. Niemcy zrozumieli, że na masowe poparcie wœród mieszkańców Podhala nie majš co liczyć, a poza tym zbliżajšca się Armia Czerwona sprawiła, że ich głowy zaprzštały teraz inne problemy. Dlatego w 1944 r. działalnoœć Goralenvolku prawie całkowicie zamarła. Jego członkowie coraz częœciej musieli się martwić o własne życie, pozbawieni bowiem ochrony niemieckiej stawali się coraz łatwiejszym celem dla polskich partyzantów. AK zwalczała ich zresztš od samego poczštku. Już pierwsza zorganizowana konspiracja, czyli tzw. Konfederacja Tatrzańska, za jeden z głównych celów postawiła sobie likwidację Krzeptowskiego i pozostałych zdrajców. „Honor nakazuje, aby Goralenvolk został zdławiony przez samych Podhalan" – zaznaczono w deklaracji ideowej KT. Po jej upadku działania te kontynuowały oddziały AK, przede wszystkim z jednostki dowodzonej przez górala z Waksmundu Józefa Kurasia „Ognia". W 1944 r. polskim partyzantom udało się wykonać kilka wyroków œmierci na goralenvolkowcach. Ukrywajšcego się Krzeptowskiego wytropiono w styczniu 1945 r. Kiedy następnego dnia po egzekucji rodzina odcięła wisielca z gałęzi, znaleziono w jego kieszeni napisany w ostatniej chwili testament: „Ja niżej podpisany Wacław Krzeptowski urodzony 1897 r. dnia 24 czerwca w Koœcieliskach przekazuję cały swój nieruchomy i ruchomy majštek uwidoczniony w księgach hipotecznych w Zakopanem na rzecz oddziału partyzanckiego Kurniawa grupy Chełm AK z własnej nieprzymuszonej woli, jako jedyne zadoœćuczynienie dla narodu polskiego za błędy i winy popełnione przez mnie wobec polskiej ludnoœci Podhala w okresie okupacji niemieckiej od roku 1939 do 1945. Koœcielisko, 20 stycznia 1945, 22.30". Jakie uczucia skłoniły Krzeptowskiego do zapisania tych słów, czy był to strach przed œmierciš, czy może autentyczna skrucha? Najprawdopodobniej nigdy się już tego nie dowiemy. List ten pokazuje jednak, że nawet zdrada, jakš niewštpliwie był Goralenvolk, mogła mieć wiele odcieni.

W 1946 r. w Zakopanem odbył się pokazowy proces kierownictwa Goralenvolku. Zastępca Krzeptowskiego, Józef Cukier, został skazany na 15 lat więzienia (podobno wyrok został złagodzony po proœbach mieszkańców Podhala i Żydów, których zastępca góralskiego führera uratował). Pozostali kolaboranci otrzymali zaskakujšco niskie wyroki – od 3 do 5 lat więzienia. Nieznany pozostaje los Henryka Szatkowskiego i Witalisa Wiedera. Obaj zdšżyli się ewakuować wraz z Wehrmachtem. Od tej pory œlad po nich zaginšł.