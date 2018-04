Joseph Goebbels: Alter ego Judasza

Postać Judasza napawa odrazš. Nie ma bardziej haniebnego czynu jak wydanie ukochanego przyjaciela na œmierć.

Judasz Iskariota jest archetypem zdrajcy, który za przeklęte srebrniki œwištynne sprzedaje życie człowieka, który stawia miłoœć bliŸniego ponad wszystkie wartoœci. Dlaczego to czyni? Czemu Ewangelie kanoniczne wchodzšce w skład Nowego Testamentu ukazujš tego ucznia Jezusa jak najgorszš ludzkš kreaturę, która sama siebie całkowicie œwiadomie skazuje na wieczne potępienie? Żyjšcy na przełomie IV i V w. wielki doktor Koœcioła œw. Hieronim uważał, że Judasz Iskariota był personifikacjš odrzucenia nauki Jezusa z Nazaretu przez Żydów. Piętnaœcie wieków póŸniej ten wštek myœlowy podjšł nie kto inny, tylko sam Joseph Goebbels, który w młodoœci miał ambicje dramatopisarskie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sto lat temu, w kwietniu 1918 r., Goebbels podjšł próbę napisania swojego pierwszego „dzieła" pt. „Judasz Iskariota. Tragedia biblijna". Wbrew pozorom nie była to jakaœ grafomańska sztuka w stylu preferowanym póŸniej w literaturze narodowosocjalistycznej. Goebbelsowski Judasz Iskariota został ukazany w konwencji nawišzujšcej do twórczoœci Thomasa De Quinceya, wielkiego angielskiego pisarza epoki romantyzmu. Głęboko religijny młody Goebbels sportretował ewangelicznego zdrajcę jako żydowskiego rewolucjonistę rozczarowanego nauczaniem Mistrza z Nazaretu. Ten Judasz jest zawiedziony, że Jezus nie jest Mesjaszem w jego rozumieniu tej postaci. Obietnica zbawienia wiecznego jest dla niego jedynie efemerycznym frazeologizmem. Dla Iskarioty ważne sš wydarzenia doczesne – fakt, że œwiętš ziemię jego kraju kalajš rzymscy najeŸdŸcy, których należy wypędzić za wszelkš cenę. Młody Goebbels rozumiał, czym jest nienawiœć do okupanta. Przecież sam miał okazję oglšdać na co dzień błękitne mundury francuskich żołnierzy patrolujšcych ulice miast Zagłębia Ruhry.

Nieprzypadkowo piszę tu o fascynacji jednego z największych zbrodniarzy w dziejach œwiata największym zdrajcš w historii. On sam też był bowiem wiarołomcš na skalę Judasza. Gdy pisał swój pierwszy dramat, o mało nie podjšł decyzji o wstšpieniu do seminarium duchownego. To był czas, kiedy ten przyszły gromiciel „klechów i jezuickiej indoktrynacji" – jak będzie w przyszłoœci nazywał Koœciół – wstšpił do bońskiego oddziału katolickiego zwišzku Unitas i uzyskał pomoc od Stowarzyszenia Alberta Magnusa, grupy wspierajšcej szczególnie uzdolnionych studentów katolickich. Nie była to pierwsza organizacja katolicka, która pomogła mu w życiu. Z kolegami należšcymi do klubu Unitas rozprawiał o nauczaniu Koœcioła i powinnoœciach katolika. Podobnie jak wszyscy członkowie stowarzyszenia, Goebbels przyjšł nawet symboliczny przydomek Ulex. W biuletynie organizacyjnym Unitasu z 1917 r. możemy przeczytać: „Ulex jest jednym z najznakomitszych młodych studentów, który stawia sobie za cel przestrzeganie zasad katolickich obowišzujšcych w Unitas".

5 wrzeœnia 1917 r. do podania Goebbelsa o pomoc finansowš, skierowanego do Stowarzyszenia Albertusa Magnusa, zostały dołšczone œwiadectwa moralnoœci katolickiej wystawione przez księży i działaczy katolickich, w tym lokalnego proboszcza z Rheydt. Trzynaœcie lat póŸniej ten sam Joseph Goebbels zacznie oczyszczać Niemcy z takich duchownych. Z jego rozkazu wielu duchownych i działaczy katolickich trafi do obozu koncentracyjnego w Dachau i nigdy stamtšd nie powróci. Twórca dramatu o Judaszu Iskariocie stanie się jego współczesnym alter ego. Chciałoby się powiedzieć w niemal profetycznym tonie, że duch przeklętego dwunastego ucznia wstšpi w wštłe ciało niemieckiego zbrodniarza apostaty, który zamieni przesłanie miłoœci żydowskiego cieœli na mrocznš ideologię austriackiego ludobójcy.

W zainfekowanej nienawiœciš psychice Goebbelsa dawny żydowski rewolucjonista Judasz przemieni się z czasem w „chciwego żydowskiego lichwiarza", który dla pieniędzy jest gotów sprzedać swojego ukochanego nauczyciela. Goebbels przywróci œredniowieczny archetyp Judasza Iskarioty jako przedstawiciela judaizmu odrzucajšcego zbawienie, ale też owego niemal metafizycznego „żydostwa", które jest rzekomo obcišżone wydumanym przez ideologię nazistowskš genem nienawiœci do całego œwiata.