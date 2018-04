Millard Fillmore: zapomniany prezydent

Millard Fillmore zajmuje najniższe miejsce w rankingach popularnoœci wszystkich amerykańskich prezydentów. Jego prezydentura była bezbarwna, a brak zdecydowanych reform prawnych przyspieszył tylko nieuchronny rozpad Unii. Fillmore nie zrobił nic, aby powstrzymać Amerykę pędzšcš ku przepaœci wojny domowej.

Millard Fillmore był czwartym w historii prezydentem Stanów Zjednoczonych, który pochodził z amerykańskiej Północy. Przed nim jedynymi Jankesami zasiadajšcymi w Białym Domu byli: John Adams i jego syn John Quincy Adams, którzy pochodzili z Masachusetts, oraz nowojorczyk Martin Van Buren.

13. prezydent Stanów Zjednoczonych urodził się 7 stycznia 1800 r. w należšcej do hrabstwa Cayuga miejscowoœci Summerhill położonej w zachodniej częœci stanu Nowy Jork. Jego ojciec Nathaniel Fillmore pochodził ze stanu Vermont, gdzie w 1796 r. poœlubił Phoebe Millard, córkę lokalnego lekarza dr. Abiatara Millarda i Tabithy Millard. Dwa lata po œlubie państwo Fillmore postanowili przenieœć się do osady Summerhill położonej między 11 jeziorami Finger Lakes w stanie Nowy Jork. Byli przekonani, że poradzš sobie z trudnoœciami życia na ówczesnym pograniczu. Jedyne jednak, czego doœwiadczyli, to niewyobrażalna bieda. Do dzisiaj zachowała się w stanie niezmienionym chata, w której urodził się i wychował przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. Trudno uwierzyć, że ten niewielki domek z bali z jednym małym oknem mógł pomieœcić 11-osobowš rodzinę. Nathaniel Fillmore robił wszystko, aby zapewnić swojej rodzinie godne warunki życia. Nigdy jednak nie dorobił się majštku i przez wiele lat musiał pracować jako parobek u bogatych właœcicieli ziemskich. Warunki na farmie były tak prymitywne, że nikt nie myœlał o posyłaniu dzieci do szkoły.

W wieku 14 lat Millard został przyjęty na praktykę do zakładu gręplarsko-krawieckiego Benjamina Hungerforda, w niedalekiej miejscowoœci Sparta. I to na polecenie Hungerforda zaczšł naukę w miejscowej szkole, którš trudno jednak było nazwać placówkš oœwiatowš z prawdziwego zdarzenia. Dopiero w wieku 17 lat Millard zobaczył swój pierwszy podręcznik, okazał się jednak bardzo rezolutnym młodzieńcem i kiedy tylko nauczył się czytać i pisać pochłaniał wszystkie ksišżki, jakie wpadły mu w ręce w miejscowej bibliotece. Czytajšc po nocach, natychmiast zaczšł wyrównywać braki w nauce. W 1818 r. jego matka zwróciła się z proœbš do miejscowego sędziego Waltera Wooda o możliwoœć zatrudnienia syna w jego biurze. Sędzia Wood, najbogatszy człowiek w okolicy, od którego Fillmore'owie wynajmowali działkę, zgodził się na zatrudnienie Millarda w charakterze kopisty. Wood od razu dostrzegł potencjał intelektualny młodzieńca i pozwolił mu studiować ksišżki prawnicze znajdujšce się w biurze. Praktyka u Wooda zakończyła się gwałtownie po 18 miesišcach, za które zresztš sędzia nie zapłacił Millardowi ani centa. Pokłócił się z ojcem Millarda, kiedy ten nie chciał zapłacić za radę udzielonš podczas pewnego procesu. W efekcie Nathaniel Millard postanowił opuœcić hrabstwo Cayuga i w 1821 r. wyjechał z rodzinš do miejscowoœci East Aurora, w hrabstwie Erie, niedaleko miasta Buffalo.

21-letni Millard przeniósł się w raz z rodzinš do East Aurora, ale dzięki zdobytej wiedzy prawniczej mógł się sam całkiem nieŸle utrzymać, doradzajšc stronom w niewielkich procesach cywilnych. W 1822 r. postanowił wyjechać do Buffalo, które wówczas było jednym z najszybciej rozwijajšcych się miast Ameryki Północnej, aby kontynuować naukę prawa w dwóch kancelariach adwokackich. Wtedy też poznał starszš o dwa lata Abigail Powers, córkę baptystycznego pastora Samuela Powersa i jego żony Newland. Biografowie Abigail Powers Fillmore podkreœlajš, że była ona osobš bardzo inteligentnš. W dzieciństwie przeczytała ogromny księgozbiór swojego ojca, dzięki czemu już w wieku 16 lat została bardzo wziętš nauczycielkš. Pięć lat póŸniej dostała posadę nauczycielki w szkole œredniej w New Hope, tam też prawdopodobnie poznała młodego prawnika Millarda Fillmore'a. Mimo szybkich zaręczyn, obydwoje postanowili wstrzymać się ze œlubem do czasu ukończenia przez Millarda studiów. Rodzice Abigail nie byli zachwyceni tš znajomoœciš. Nie chcieli, żeby ich córka wišzała się z człowiekiem bez majštku, o bardzo prowincjonalnych manierach. Abigail i Millard wzięli œlub dopiero w 1826 r., kiedy Millard otworzył własnš praktykę adwokackš.

Antymason

Pod koniec lat 20. XIX w. Millard Fillmore zainteresował się programem prężnie rozwijajšcej się na północy stanu Nowy Jork Partii Antymasońskiej. Stronnictwo to zostało utworzone na fali protestów, jakie przetoczyły się przez stan Nowy Jork po zabójstwie weterana wojny 1812 r. kapitana Williama Morgana, jednego z najbardziej zagorzałych krytyków wolnomularstwa. Twierdził on, że w czasie, kiedy mieszkał w Kanadzie, wstšpił do loży masońskiej i dosłużył się szóstego stopnia wtajemniczenia w randze Mistrza. W 1825 r. spłonšł jego browar i Morgan bez grosza przy duszy powrócił do stanu Nowy Jork. Osiadł w mieœcie Batavia, gdzie postanowił dołšczyć do miejscowej loży masońskiej nr 433, przed którš złożył przysięgę, że na pewno przeszedł przez szeœć stopni wtajemniczenia i zażšdał nadania mu stopnia Mistrza Królewskiej Arki Masońskiej w Rycie Yorku. Wolnomularze nie znaleŸli żadnych dowodów potwierdzajšcych historię Morgana. Zaniepokoił ich fakt, że William Morgan chciał ustanowić nowš lożę w Batavii. Lokalni wolnomularze uznali go za kłamcę i człowieka o bardzo chwiejnym charakterze, po czym wyrzucili go ze swojej organizacji. Morgan postanowił się zemœcić, publikujšc z pomocš wydawcy lokalnej gazety Davida Millera Cade'a oszczerczš ksišżkę pod tytułem „Ilustracje o wolnomularstwie" (ang. „Illustrations of Masonry"). Zwolennicy Partii Antymasońskiej byli przekonani, że masoni nie darowali Morganowi zdrady i potwarzy. Uważali, że w 1826 r. grupa masonów porwała Morgana i zabiła go gdzieœ w okolicy wodospadu Niagara. 17 paŸdziernika 1827 r. odbyła się rozprawa, na której przedstawiono wyniki œledztwa. Biegli uznali „ponad wszelkš wštpliwoœć", że œmierć kapitana Williama Morgana nastšpiła przez „duszenie" i „utonięcie". Przeciwnicy masonerii triumfowali. Morgan stał się ich męczennikiem, który walczył z „zagrażajšcym amerykańskiemu porzšdkowi" wolnomularstwem.

Błyskotliwa kariera

Pod koniec lat 20. XIX w. Partia Antymasońska stała się trzeciš siłš politycznš w kraju i choć okres jej wielkoœci był krótki, a wielu jej członków wkrótce z niej wystšpiło, aby dołšczyć do wigów, to jednak nie ulega wštpliwoœci, że zaznaczyła ona swojš obecnoœć na kartach amerykańskiej historii. Wywodzšcy się ze œrodowiska rolniczej biedoty Millard Fillmore uważał masonerię za niebezpiecznš grupę spiskowš walczšcš z chrzeœcijańskš wizjš Ameryki. Przyszły prezydent tak zaangażował się w prace tego stronnictwa, że już w 1828 r. został z jej ramienia wybrany do legislatury stanowej. Tam dał się zauważyć jako autor niezwykle postępowego jak na owe czasy projektu ustawy znoszšcej karę więzienia za długi, przy jednoczesnym zaostrzeniu sankcji za fałszywe bankructwa majšce na celu wyłudzenie odszkodowań. W nowojorskiej legislaturze zaprzyjaŸnił się z wpływowym nowojorskim politykiem Thurlowem Weedem, który miał mieć ogromny wpływ na dalszy rozwój kariery Fillmore'a.

Dzięki zabiegom Weeda młody prawnik Millard Fillmore został wybrany w 1833 r. reprezentantem stanu Nowy Jork w izbie niższej amerykańskiego Kongresu. Na Kapitolu Fillmore'em zainteresowało się potężne stronnictwo wigów, którzy po wygranych wyborach prezydenckich w 1840 r. (prezydentem został William Henry Harrison) mianowali Fillmore'a szefem wpływowej Komisji Zasobów i Œrodków w Izbie Reprezentantów. Syn ubogich farmerów, którzy przez całe życie służyli właœcicielom ziemskim, został teraz politykiem decydujšcym o polityce pieniężnej państwa w dobie poważnego kryzysu gospodarczego. Jednak po dwóch latach pracy, ku zaskoczeniu wszystkich swoich przyjaciół, odmówił ubiegania się o ponowny wybór na to stanowisko i postanowił wrócić do praktyki prawniczej w Buffalo. Jak bardzo była to zaskakujšca decyzja, œwiadczyć mogš słowa byłego prezydenta Johna Quincy'ego Adamsa, który uznał, że jest to jedna z największych strat, jakie poniosła amerykańska polityka. Fillmore nie zamierzał jednak osišœć na stałe w Buffalo. Teraz pragnšł zawalczyć o fotel senatora ze stanu Nowy Jork.

Jako senator mógł też ubiegać się o nominację na wiceprezydenta z ramienia wigów. Jego przyjaciel Thurow Weed ostrzegał go, że to posunięcie jest bardzo ryzykowne. Taka wolta groziła utratš wszystkiego. Weed przekonywał Fillmore'a, że o wiele pewniejsze jest wykorzystanie popularnoœci wœród nowojorczyków i ubieganie się o stanowisko gubernatora tego stanu. Fillmore zgodził się z przyjacielem i... poniósł całkowitš klęskę. W 1844 r. wybory prezydenckie wygrał demokrata James K. Polk, a gubernatorem stanu Nowy Jork został 49-letni Silas Wright. Fillmore winił za swojš przegranš katolickich imigrantów, którzy napływali głównie z Irlandii, Włoch, Francji i Polski. Prawdš jednak było to, że Fillmore nie potrafił zajšć stanowczo krytycznego stanowiska wobec niewolnictwa, co w stanie Nowy Jork było odbierane jako słaboœć i polityczne asekuranctwo. Rozbity porażkš Fillmore powrócił do praktyki adwokackiej, ale cały czas starał się intensywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Dwa lata po przegranych wyborach na gubernatora zaangażował się w budowę Uniwersytetu w Buffalo, którego został pierwszym rektorem. Godnoœć tę zachował aż do œmierci w 1874 r.

Czarny koń wyborów

W 1846 r. Millard Fillmore zaskoczył wielu swoich rodaków zdecydowanym sprzeciwem wobec przyłšczenia Teksasu do amerykańskiej Unii. Wielokrotnie wypowiadał się też krytycznie o wojnie z Meksykiem, widzšc w niej jedynie sposób na rozlanie się procederu niewolnictwa na nowe terytoria. Oburzony zawetowaniem przez prezydenta Polka ustawy o portach i rzekach, która miała służyć rozwojowi takich miast jak jego rodzinne Buffalo, napisał w gazecie wymowne słowa: „Niech Bóg chroni nasz kraj, ponieważ jest oczywiste, że niektórzy ludzie tego nie robiš".

W 1846 r. Fillmore ponownie chciał się ubiegać o nominację wigów na gubernatora stanu Nowy Jork, ale przegrał prawybory ze swoim przyjacielem Johnem Youngiem. Ta kolejna porażka polityczna przekonała go, że należy znaleŸć sposób na podbicie własnej popularnoœci. A któż w Ameryce mógł się cieszyć większym szacunkiem niż bohater wojenny? Wigowie, doœwiadczeni niepowodzeniem wyborczym z 1844 r., postanowili wystawić w wyborach prezydenckich weterana wojny z Meksykiem, generała Zachary'ego Taylora. Pod względem wyborczym był to pomysł równie znakomity jak wystawienie przez demokratów w 1828 r. kandydatury generała Andrew Jacksona. Jednak pod względem politycznym była to całkowicie chybiona decyzja. Zachary Taylor nie nadawał się na prezydenta. Nie potrafił podejmować sam decyzji i pozbawiony był jakiejkolwiek wizji rozwoju państwa. U jego boku musiał stanšć człowiek o zdecydowanie bardziej wyrazistym œwiatopoglšdzie, reprezentujšcy stanowisko abolicjonistów z Północy. Większoœć wigów uważała, że takim człowiekiem jest Abbot Lawrence, właœciciel fabryk włókienniczych z Massachusetts. Była w tym zachowana pewna logika. Kandydat na prezydenta miał być plantatorem z Południa produkujšcym bawełnę, a jego zastępca jej przetwórcš reprezentujšcym interesy uprzemysłowionych stanów północnych. Jednoœć partii rozbiła dopiero postawa Thurlowa Weeda, który zamiast Lawrence'a chciał widzieć u boku przyszłego prezydenta swojego przyjaciela, byłego gubernatora stanu Nowy Jork Williama H. Sewarda. Spór groził rozłamem w partii tuż przed wyborami. Dla ratowania jednoœci wigów senator Henry Clay zgłosił kandydaturę Millarda Fillmore'a, który obiecał Weedowi, że jako wiceprezydent poprze kandydaturę Sewarda na senatora ze stanu Nowy Jork.

W ten oto sposób w wyœcigu do Białego Domu u boku bohatera wojennego stanšł człowiek, którego nikt wczeœniej nie brał poważnie pod uwagę jako potencjalnego kandydata na wiceprezydenta USA. Wybór ten okazał się jednak strzałem w dziesištkę. Fillmore genialnie wykorzystał swoje pochodzenie w kampanii wyborczej. Przedstawiał się jako człowiek doœwiadczony głodem, biedš i wiecznš walkš z siłami natury. Większoœć wyborców widziała w nim takiego jak oni „znajšcego trudy życia" farmera.

7 listopada 1848 r. Zachary Taylor uzyskał 1 360 099 głosów, co przeliczało się na 163 głosy elektorskie (56,2 proc.). Jego przeciwnicy, Lewis Class i Martin Van Buren, ponieœli sromotnš klęskę. W ten oto sposób, w wyniku najzwyklejszego kompromisu partyjnego Millard Fillmore, syn ubogich farmerów z hrabstwa Cayuga, stał się drugim człowiekiem w państwie. W najœmielszych snach nie mógł przypuszczać, że za niecałe dwa lata przyjdzie mu tym państwem rzšdzić.

Trudne wybory wiceprezydenta

Nowo wybrany prezydent Zachary Taylor należał do tej kategorii przywódców, którzy nie potrafiš sami podejmować decyzji politycznych. 65-letni generał pozwolił otoczyć się szczelnym kokonem doradców, wœród których pierwsze skrzypce grali Thurlow Weed i Willliam H. Seward. Obaj starali się odizolować Fillmore'a od prezydenta i wyrzucić go poza kršg decyzyjny w Białym Domu. Wiceprezydent Fillmore został zredukowany do roli przewodniczšcego Senatu. W owym czasie nie była to rola łatwa. Niejednokrotnie obrady zamieniały się w karczemne awantury pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami rozszerzenia niewolnictwa na obszary zagarnięte Meksykowi. Już wtedy widać było, że Fillmore jest asekurantem, który nie potrafi zapanować nad sytuacjš. Był zresztš traktowany przez większoœć senatorów z lekkš pogardš. Oni stanowili elitę politycznš państwa, wywodzili się z najlepszych i najbogatszych domów kraju, tworzyli amerykański patrycjat, mieli wpływ na procesy gospodarcze w swoich stanach. On był zaœ jedynie jankeskim ekwitš, zaledwie czarnym koniem ostatnich wyborów, politycznym parweniuszem i człowiekiem o nieporównywalnie mniejszym dorobku niż ludzie, których obradom przewodził.

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych rzadko ma wpływ na jakiekolwiek decyzje podejmowane w Białym Domu. Czasami jednak jako przewodniczšcy Senatu może mieć swoje pięć minut. Dzieje się tak, kiedy głosy 100 senatorów sš podzielone w jakiejœ sprawie po równo za i przeciw. Wówczas wiceprezydent ma prawo oddać decydujšcy głos. Tak było w przypadku zaproponowanej przez senatora Henry'ego Claya z Kentucky propozycji ustawy zakazujšcej rozszerzania niewolnictwa na nowe terytoria USA w zamian za zaostrzenie przepisów o zbiegłych niewolnikach, znanej jako „Kompromis 1850". Ze względu na równy podział głosów zwolenników i przeciwników tej ustawy, głos rozstrzygajšcy należał do wiceprezydenta Millarda Fillmore'a, który wbrew stanowisku prezydenta Taylora postanowił poprzeć propozycję senatora Claya. Fillmore zdawał sobie oczywiœcie przy tym sprawę, że za takš niesubordynację wobec swojego szefa może utracić urzšd. Nie zdšżył jednak oddać głosu, ponieważ 9 lipca 1850 r. prezydent Zachary Taylor nagle zmarł.

Prezydent z przypadku

10 lipca 1850 r., dzień po œmierci Zachary'ego Taylora, jego zastępca Millard Fillmore został zaprzysiężony przez sędziego Williama Cruncha na 13. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nowy amerykański przywódca nie miał przed sobš łatwego zadania. Niemal wszyscy członkowie gabinetu jego poprzednika traktowali go do tej pory jako outsidera i politycznego dyletanta. Teraz jako nowy szef rzšdu stanšł przed poważnym dylematem wymiany niemal całego składu swojej administracji. Kim jednak miał zastšpić tych ludzi?

Dzień po zaprzysiężeniu zwołał posiedzenie rzšdu, na którym poprosił szefów wszystkich resortów o pozostanie na swoich stanowiskach przynajmniej jeszcze przez miesišc. Cały gabinet podał się jednak do dymisji już po tygodniu, dzięki czemu prezydent mógł negocjować z niektórymi jego członkami nowe warunki współpracy. Prezydent mianował siedmiu nowych sekretarzy. Trzej byli z Północy, dwaj z Południa i dwaj z obszarów pogranicznych. Ten podział nominacji wskazywał, jak wielkš rolę przywišzywał Fillmore do utrzymania cienkiego jak lód kompromisu utrzymujšcego pozory zgody narodowej. Kwestia niewolnictwa była najbardziej palšcym i narastajšcym problemem, który coraz bardziej dzielił Amerykę na dwa wrogie sobie obozy. Fillmore nie był już jedynie jankesem o abolicjonistycznych poglšdach, ale prezydentem, który musiał ratować kraj przed tragicznym w skutkach podziałem.

We wrzeœniu 1850 r. senator Stephen A. Douglas wydzielił z projektu ustawy „Kompromis 1850" niektóre jej przepisy i doprowadził do ich przegłosowania. Nowe prawo pozwalało osadnikom decydować o tym, czy na ich terytoriach będzie wprowadzone niewolnictwo. Kompromis okazał się porażkš, ponieważ nikogo nie zadowalał. Prezydent zgodził się podpisać przepisy wprowadzajšce surowe kary za pomoc zbiegłym niewolnikom. Ta decyzja okazała się politycznym samobójstwem. Abolicjoniœci z Północy uznali Fillmore'a za zdrajcę własnych ideałów. Po czterech latach fatalnego funkcjonowania kompromisowej ustawy Claya zamieniono jš na ustawę o Kansas i Nebrasce, która zamiast uspokoić nastroje, jeszcze bardziej je zaogniła. Efektem przyjęcia tego prawa była seria gwałtownych starć pomiędzy freesoilerami (abolicjonistami) z „łotrami pogranicza" (jak nazywano zwolenników niewolnictwa). Wydarzenia te przeszły do historii pod nazwš „Krwawišcego Kansas" (ang. Bleeding Kansas) i bez wštpienia przyspieszyły wybuch wojny secesyjnej.

Prezydentura Millarada Fillmore'a rozpoczęła się w czasie, kiedy w Europie kończył się okres ludowych zrywów rewolucyjnych i narodowych nazywany Wiosnš Ludów. Amerykę zalewały kolejne fale imigrantów uciekajšcych ze swoich europejskich ojczyzn. Łšcznie od 1841 do 1860 r. do Ameryki przybyło ok. 4,5 mln ludzi. Większoœć z nich uważała, że niewolnictwo jest barbarzyństwem i licznie zasilali szeregi abolicjonistów. Oni też mieli wkrótce walczyć w mundurach Unii z południowymi rebeliantami.

Partia pełna sekretów

Prezydentura Fillmore'a przypadła na czasy wielkiej narodowej dyskusji o niewolnictwie. Jeden człowiek nie był jednak w stanie zmierzyć się z tak wielkš przeszkodš. Bez wštpienia o wiele lepiej wypadajš osišgnięcia 13. prezydenta USA w dziedzinie polityki zagranicznej. W 1852 r. zgodził się na wysłanie amerykańskich okrętów do Japonii, co szczególnie ucieszyło ekspansjonistów pragnšcych ustanowienia nowych amerykańskich stref wpływów na Dalekim Wschodzie. Poprzez zdecydowanš akcję dyplomatycznš Fillmore'owi udało się wyrzucić Francuzów z Hawajów i utrzymać ten archipelag w amerykańskiej strefie wpływów. Fillmore zdecydowanie poprawił też relacje z krajami Ameryki Południowej, co wsparło ekspansję amerykańskiego kapitału w tym regionie œwiata.

Millard Fillmore nie był małostkowym człowiekiem ogarniętym pasjš władzy. Niedługo po zaprzysiężeniu oœwiadczył, że nie będzie się ubiegał o drugš kadencję w Białym Domu i słowa dotrzymał. Co prawda, wyraził zgodę, żeby jego nazwisko zostało umieszczone na liœcie kandydatów konwencji partii wigów w 1852 r., ale nic nie uczynił, żeby tę nominację uzyskać.

5 marca 1853 r. wraz z żonš uczestniczył w uroczystoœci zaprzysiężenia nowego prezydenta Franklina Pierce'a. Dzień był wyjštkowo zimny. Pierwsza Dama Abigail Fillmore tak się przeziębiła, że zmarła trzy tygodnie póŸniej. Fillmore opuszczał Waszyngton kompletnie załamany.

W 1854 r. odbył podróż po stanach południowych. Nabrał przekonania, że powinien zwišzać się z antyimigracyjnš, nacjonalistycznš Partiš Nic Niewiedzšcych (ang. Know-Nothing Party). Jej nazwa pochodziła od formuły odpowiedzi, jakiej udzielali jej członkowie wszystkim, którzy pytali się o jej program: „Nic nie wiem" (I know Nothing). Była ona stworzona na wzór bractwa wtajemniczonych, którzy posługiwali się zrozumiałym tylko dla siebie samych zestawem tajemnych znaków. Fillmore, który zaczynał swojš karierę w silnej Partii Antymasońskiej, kończył swojš przygodę z politykš w organizacji zbudowanej na wzór loży wolnomularskiej. Nic Niewiedzšcy wystawili nawet jego kandydaturę w czasie wyborów prezydenckich 1856 r. Fillmore uzyskał jednak zwycięstwo tylko w jednym stanie. Ta porażka zadecydowała o jego ostatecznym odejœciu od polityki.

Mimo że w czasie wojny secesyjnej namawiał młodych ludzi do wstępowania w szeregi wojsk Unii, to w 1864 r. pozwolił sobie na fatalnš w skutkach krytykę administracji republikańskiej Abrahama Lincolna, mówišc: „Straciłem wiarę w politykę, która zmierza do eksterminacji Południa i do poddania go wojskowej kontroli". W tym samym roku poparł też kandydaturę generała Georga McLellana na prezydenta. Przez kraj przelała się fala oburzenia i krytyki pod adresem Fillmore'a. Prasa Północy nazwała go zdrajcš i defetystš. Zdruzgotany Fillmore wycofał się całkowicie z życia publicznego. Ostatni raz widziano go publicznie, kiedy na stacji w Batavii zatrzymał się pocišg wiozšcy trumnę zabitego prezydenta Abrahama Lincolna. Były prezydent stanšł na kilka minut wœród warty honorowej przy zwłokach swojego następcy. Zmarł 8 marca 1874 r. w wyniku rozległego wylewu krwi do mózgu. Został pochowany na cmentarzu Forest Lawn w Buffalo.

W 2014 r. psycholog Henry Roediger i Andrew de Soto opublikowali na łamach magazynu „Science" raport na temat znajomoœci historii amerykańskiej prezydentury. Okazało się, że najmniej pamiętanym przez Amerykanów prezydentem jest Millard Fillmore, którego nazwisko znało jedynie 8 proc. badanych.