Belle époque: Wiedeńska złota jesień

Jak na komendę przed 100 laty zmarła w Wiedniu czwórka genialnych artystów: Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner i Koloman Moser. Zamienili kosmopolityczny Wiedeń belle époque w centrum artystyczno-intelektualne œwiata. Gdzie tkwiła tajemnica tego genius loci?

Króluje na popielniczkach, parasolach, a nawet krawatach. Motywy obrazów Gustava Klimta trafiły na czekoladki, poœciel i kiczowatš porcelanę. Kapišcy złotem portret 26-letniej córki bankiera Adele Bloch-Bauer przed dekadš osišgnšł rekordowš cenę aukcyjnš: 135 milionów dolarów. Od tej pory przed prywatnym muzeum kolekcjonera Ronalda Laudera na nowojorskiej 5th Avenue, gdzie zawisł obraz, ustawiajš się gigantyczne kolejki. Wczeœniej, po anszlusie Austrii (1938 r.) po kolię zawieszonš na szyi sportretowanej Adele lepkie łapy wycišgnšł pierwszy wœród nazistowskich rabusiów dzieł sztuki, Hermann Göring. O losach portretu i jego przedwczeœnie zmarłej protagonistce, która za życia była histeryczkš z migrenš, nakręcono film („Złota dama", 2015 r., z brawurowš rolš Helen Mirren jako potomkiniš Adele Bloch-Bauer, która walczy o odzyskanie obrazu).

Także „Pocałunek" Klimta całkowicie zawłaszczyła sobie popkultura, przez aklamację uznajšc, że spleciona pocałunkiem para najdoskonalej uosabia największš namiętnoœć, jaka łšczy mężczyznę z kobietš. Zadrwiliœmy sobie z Gustava Klimta?

„Spodobać się masom to katastrofalny błšd", zapisał Klimt wielkimi literami na jeszcze innym obrazie: „Naga prawda". Wypełnia go postać 2-metrowej, nagiej kobiety. Długie, rude włosy opadajš na blade piersi. W ręku trzyma lustro, przykładajšc je do twarzy każdemu, kto na niš patrzy. Robi to, by oglšdajšcy poznał, kim jest naprawdę. „Kobieta to mój fetysz i największe dzieło", powtarzał artysta swoje przesłanie dla potomnoœci. Bo to właœnie kobiety portretował seryjnie, uwielbiał, pożšdał i konsumował. Także wtedy, gdy jedna z nich, uwieczniona w „Pocałunku" właœcicielka wiedeńskiego salonu mody, Emilie Louise Flöge, dostšpiła zaszczytu towarzyszenia mu w życiu i doœwiadczyła gehenny zdrady. Przez 20 lat Klimt bronił się przed œlubem, płodzšc 14 dzieci z różnymi kobietami. Za cišg romansów zapłacił wysokš cenę: nabawił się syfilisu. Skoro jednak modelki, a nawet mężatki stawały się jego muzami, to 35-latek został królem wœród wiedeńskich artystów malarzy.

Secesja według Klimta

Jak każdš swojš kolejnš kochankę, tak raz na zawsze porzucił też tradycyjne malarstwo realistyczne, kompilujšc wpływy europejskiej awangardy. Stwarzajšc styl secesyjny, operował abstrakcjš, archetypem południowej kobiety, kontrastujšc z przeładowanš dekoracjš tła i płaskš mozaikš garderoby na obrazie. Jego rebelia na skalę przełomu zmieniła sztukę, estetykę i wrażliwoœci na piękno.

A przecież nie wszystko mu się udawało. Wzory banknotów dla monarchii habsburskiej, jakie zaprojektował, zacna komisja cesarska wyrzuciła na makulaturę. Papierowe szkice do dziœ spoczywajš na dnie szuflady sejfu austriackiego banku narodowego. Ale artystyczny geniusz Klimta wyraża się amorfiš poznania. Bo jak to możliwe, że w „Pocałunku" inkarnację namiętnoœci ucieleœnia pocałunek w kobiecy policzek, a nie w usta? Mało tego, niejednoznaczne pozostaje napięcie całujšcej: czy płonie w œrodku żarem namiętnoœci, czy raczej bezwolnie nadstawia policzek do pocałowania?

Kobiety oczami Schielego i Kokoschki

Wokół Klimta orbitowali młodsi koryfeusze nowego stylu: Egon Schiele i Oskar Kokoschka. Tak jak mistrz z obsesjš na punkcie kobiety. I tak jak on wchodzšcy w imtymny kontakt z modelem. Schiele przewyższył nawet mistrza prowokacjš oraz melanżem zmysłowoœci i ludzkiej przemijalnoœci. Jego obrazy wywoływały skandale, przyniosły mu zarzuty o tworzenie pornografii, a finalnie zawiodły na salę sšdowš. Inspirowały go wprawdzie tylko dwie muzy – siostra Gerti i miłoœć życia Wally Neuzil, której nie wahał się jednak porzucić, gdy wybuch I wojny œwiatowej odebrał mu wenę twórczš. Ale portretujšc kobiety, Schiele wydobywał na œwiatło dzienne wszystkie ukryte w nich demony fin de siecle'u: egzystencjalne lęki, depresje, kompleksy, histerie czy migreny. Taka wiwisekcja pozbawiała kobiety piękna, zamieniajšc je w wychudzone lub martwe istoty z błędnymi oczami i tępym wyrazem twarzy. Ale zawierała też psychologicznš głębię postaci, zadajšc kłam obiegowej opinii, że niewiasty nie majš duszy. Jeœli do tej pory kategoryzowano je na cnotliwe madonny i wyuzdane dziwki, to Schiele rozerwał tę dychotomię, połšczył seksualnoœć z macierzyństwem, przedstawiajšc akty ciężarnych i matek.

Drugi akolita Klimta – Oscar Kokoschka, który w żadnej mierze nie dorównywał mu w miłosnych podbojach i marzył o spłodzeniu dziecka z miłoœciš życia Almš Mahler – kobiece akty przedstawiał nie siłš erotyzmu, ale liniš i kolorem.

Klimt z kolegami wycisnęli piętno na œwiatowej sztuce, kiedy w 1897 r. zaprotestowali przeciwko klasycznym standardom i założyli własnš grupę Wiedeńska Secesja". Na wzniesionej przez Otto Wagnera i Josepha M. Olbricha galerii „Die Secession", zatknęli slogan z programem: „Oddać epoce jej sztukę, a sztuce wolnoœć". Klimt dla galerii zaprojektował imponujšcš kopułę ze złota. A razem z Kolo Moserem założył wiedeńskie warsztaty, które wytyczyły szlak dla œwiatowego designu sztuki użytkowej i grafiki.

Wiedeńscy moderniœci

Modernizm wiedeński nie wyczerpywał się jedynie w sztuce. Wdarł się wszędzie: do architektury, literatury, muzyki, nauki, mody. Otto Wagner wznosił ekscentryczne, wyłożone kolorowymi flizami kamienice. Co nie dało się już przyporzšdkować jakiejkolwiek epoce. Konserwatywne kręgi poczuły, jakby dostały obuchem w głowę. Adolf Loos, architekt bez matury, projektował bardzo funkcjonalne domy, w myœl zasady „ornament to zbrodnia". Często mawiał, że „z architektury tylko grobowiec i pomnik należš do sztuki". Josef Hoffmann i Josef Frank poszli jeszcze dalej, inicjujšc budownictwo socjalne. Filozof Ludwig Wittgenstein, który sam zaprojektował sobie dom, zrewolucjonizował język filozofii, od teraz jasny i zrozumiały. Gustav Mahler dokonał rewolty w operze, Arnold Schönberg w muzyce. Zygmunt Freud odkrył mroczne siły ludzkiego instynktu, a Arthur Schnitzler przełożył je na język literatury. Kto pamięta „Oczy szeroko zamknięte" (1999 r.) Stanleya Kubricka, musi wiedzieć, że matrycy do opowieœci filmowej o siłach zewnętrznych sterujšcych zwišzkiem kobiety z mężczyznš dostarczył właœnie Schnitzler.

Całš sztukę artystycznš przesišknęła głębia psychoanalizy. „Wtedy w Wiedniu życie musiało toczyć się wyjštkowo interesujšco", wzdychał w latach I wojny pisarz Hermann Bahr. Istotnie. Od 1900 r. Wiedeń urósł do rangi artystycznego i intelektualnego centrum œwiata. Jakim cudem się to stało?

Artystyczno-intelektualny tygiel

W 2-milionowym mieœcie, pištym pod względem liczby mieszkańców na œwiecie, Wiosna Ludów z 1848 r. dawno już przebrzmiała. Habsburgowie pomimo œwieżej klęski w wojnie z Prusami Bismarcka (1866 r.), mocno trzymali się w siodle. Równie silnie za cugle władzy pocišgały szlachta i Koœciół. Od 1866 r. w monarchii Habsburgów nastała epoka pokoju. Żydzi otrzymali prawa obywatelskie. Nabywali i sprzedawali ziemię, zbijajšc przy tym wielkie fortuny i wcielajšc się w rolę mecenasów sztuki i kultury. Skoro nie należeli do arystokracji, to społecznego uznania szukali w obszarach ducha. Szerokie kręgi mieszczańskie, w tym żydowskie, zaczęły deliberować nad istotš piękna, krytycznie weryfikujšc dogmaty polityki, religii, nauki i sztuki. „Wiedeń z otwartš i inspirujšcš atmosferš salonów i kawiarni stwarzał naukowcom, pisarzom i artystom wyjštkowe forum wymiany myœli", konstatował neurobiolog Eric Kandel.

W przeciwieństwie do elit z innych metropolii: Paryża, Londynu, Monachium czy Berlina, których członkowie orbitowali w hermetycznie zamkniętych grupach œrodowiskowych, w Wiedniu intelektualiœci wszystkich proweniencji spotykali się w kawiarniach, omawiajšc swoje idee. Taki Karl Kraus, legendarny publicysta przy otwartej kurtynie polemizował ze swoim kolegš Peterem Altenbergiem czy innymi wielkoœciami, jak Freud, Schnitzler i Bahr. Architekt Loos wypowiadał się na temat kapeluszy, bielizny, braku higieny czy konsumpcji knedli wœród mieszczaństwa.

Cyrkulację myœli wspierały kobiety. Berta Zuckerkandl, Fanny von Arnstein, Eleonora Fürstin Fugger i Sophie von Todesco to tylko niektóre z legendarnych kobiet, które prowadziły salony dla wiedeńskiej bohemy. Emilie Flöge, towarzyszka życia Klimta, projektowała modę, przyczyniajšc się 15 lat przed Coco Chanel do zrzucenia przez kobietę gorsetu. Alma Mahler-Werfel, femme fatale wiedeńskich artystów, komponowała.

Ten twórczy tygiel rozpadł się w 1918 r. Klimt zmarł po wylewie w wieku zaledwie 56 lat. Schiele naszkicował naznaczonš na łożu œmierci cierpieniem twarz przyjaciela. O połowę młodszy od niego padł ofiarš szalejšcej hiszpanki. Moser nie doczekał 50. roku życia. Z tego œrodowiska tylko Wagner nie odszedł przedwczeœnie, zmarł w wieku 76 lat. Œmierć czwórki muszkieterów wiedeńskiego modernizmu nie okazała się dla niego jedynš ranš. Rzeczywistoœć dookoła się zmieniła.

W gruzach wojny runęła cała dotychczasowa cywilizacja. Bezsensowna wojna pochłonęła miliony ofiar. Wielu synów z dobrych domów nigdy już do nich nie powróciło. W sercu Europy upadły monarchie, w tym imperium Habsburgów. Uczucia euforii, tak oœlepiajšce w 1914 r., ustšpiły wszechobecnej rezygnacji. W powietrzu unosiły się opary nacjonalistycznych fantasmagorii. Bo wojna nie rozwišzała konfliktów. Utorowała za to drogę gangsterom politycznym nowego typu, którzy się szybko mieli pojawić. Hitler i Stalin z tego zaproszenia skrzętnie skorzystali.

Choć Wiedeń Klimta, Schielego, Wagnera i Mosera miał szansę zatrzymać złowieszczy bieg historii. Dokładnie naprzeciwko domu portretowanej przez Klimta Adele Bloch-Bauer znajdowała się wiedeńska Akademia Sztuk Pięknych. W 1907 r. próbował się do niej dostać œredniej klasy kopista pocztówek, niejaki Adolf Hitler. „Szkoda, że go nie przyjęto", wzdychał często Ronald Lauder, „ufundowałbym mu stypendium".

W stulecie œmierci herosów secesji: Klimta, Schielego i Wagnera prezentowane sš w wiedeńskim Leopold Museum specjalne wystawy.