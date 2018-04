Nieskończenie Niepodległa: Porządki pomajowe

26 czerwca 1929 | Marszałek Piłsudski pomiata Trybunałem Stanu jako emanacjš Ÿle skonstruowanego państwa. Jego formacja kwestionuje demokrację parlamentarnš.

Władze Polski, po przewrocie majowym w 1926 roku, definiujš siebie same jako realizujšce hasło moralnej sanacji. Rzšd, etapowo prowadzony przez Józefa Piłsudskiego, coraz brutalniej eliminuje opozycję; następuje kategoryczna marginalizacja Sejmu. Prezydent Ignacy Moœcicki ogłasza wybory parlamentarne na marzec 1928 – w kampanii przeciwnicy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzšdem, firmowanego przez Marszałka, traktowani sš jak wrogowie Polski. W lutym 1929 r. nie udaje się piłsudczykom zmienić konstytucji, a zaraz potem objawia się poważne nadużycie finansowe z roku 1928. Manifestacyjne lekceważenie przez Marszałka podległoœci władzy wykonawczej parlamentowi skutkuje skierowaniem sprawy do Trybunału Stanu. Bronišcy swego ministra były premier, okreœla stan kraju jako kloaczny, a wypowiadane słowa stajš się składowš takiego obrazu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z artykułu w „Czasie"

[Utworzony 1 paŸdziernika] Gabinet Marszałka Piłsudskiego przedstawia niejednš osobliwoœć. Zasiadajš w nim monarchiœci [...] obok republikanów. Zasiadajš w nim zwolennicy radykalnych reform społecznych obok ludzi zdecydowanie zachowawczych. Zasiadł w nim zwolennik inflacji obok ministra skarbu, jej naturalnego przeciwnika. Zasiada w nim twórca dzisiejszej ordynacji wyborczej i goršcy jej do dzisiaj adorator obok zacięcie zwalczajšcych jš polityków. [...] Cały skład gabinetu, złożonego z rozbieżnych żywiołów, ale zwišzanych ze sobš kultem dla osoby Marszałka, wskazuje, że został on utworzony pod hasłem wzmocnienia faktycznej dyktatury, jaka od maja w Polsce istnieje.

Kraków, 6 paŸdziernika 1926

[„Czas" nr 229/1926]

Wicepremier Kazimierz Bartel w przemówieniu sejmowym

Celem zmian jest wyzwolenie administracji spod terroru partii politycznych, odœwieżenie kadrów urzędniczych, przynajmniej na kierowniczych stanowiskach, przez wprowadzenie ludzi nowych, nieskorumpowanych przez partie i niezdławionych przez biurokratyzm. Chcemy stworzyć typ urzędnika, który służyłby Państwu i życiu, a nie partii i biurokratycznej doktrynie.

Warszawa, 11 lutego 1927

[Sprawozdanie stenograficzne z 323 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 11 lutego 1927 r., Biblioteka Sejmowa RPII/1/323]

Edward Woyniłłowicz (ziemianin, działacz społeczny)

Czytamy w dziennikach o nowym napadzie zbirów strzeleckich na Adolfa Nowaczyńskiego, znanego dramaturga i dziennikarza, który przeważnie w „Gazecie Warszawskiej Porannej" pisywał artykuły, krytykujšce kierunek obecny rzšdów Piłsudskiego. [...] Na ulicy Obozowej wyrzucono go z samochodu, skrępowano i zbito kastetami gumowymi do nieprzytomnoœci. [...] Naturalnie œledztwo będzie tak przeprowadzone, iż winnych się nie ukarze, bo dopytano by się udziału sfer nienaruszalnych.

Bydgoszcz, 27 grudnia 1927

[Edward Woyniłłowicz, Wspomnienia 1847–1928, cz. 2, Warszawa 2016]

Z Deklaracji Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rzšdem Marszałka Piłsudskiego

Nie wierzymy, by ci, którzy dotychczas psuli przez swe partyjniactwo Konstytucję, mogli pracę naprawy ustroju państwowego wykonać uczciwie. [...] Chcemy, by weszli do Sejmu ludzie o większej i czulszej wrażliwoœci etycznej. [...] Nie chcemy powrotu na ławy poselskie winowajców niesławy poprzednich Sejmów, upiorów Polski przedrozbiorowej, którzy państwo nasze nie tak dawno jeszcze na krawędŸ przepaœci spychali.

Warszawa, 20 stycznia 1928

[„Gazeta Lwowska" nr 17/1928]

Edward Woyniłłowicz w dzienniku

Wybory do Sejmu dały przewagę dwóm listom: liœcie rzšdowej – która otrzymała 122 posłów – i socjalistom, którzy, oprócz Warszawy, wszędzie na liczbie się wzmogli. Endecja wszędzie ustšpiła, liczba głosujšcych na komunistów wszędzie była bardzo poważna.

Bydgoszcz, 5 marca 1928

[Edward Woyniłłowicz, Wspomnienia...]

Mieczysław Niedziałkowski (poseł PPS) w dyskusji nad zmianš Konstytucji

Można byłoby przytoczyć tysišce argumentów prawniczych przeciw temu czy innemu artykułowi projektu panów [z BBWR]. Ale rzecz, która jest najbardziej istotna, najbardziej ważna, sprowadza się do tych kilku słów: [...] my nie bronimy [...] ani naszych przywilejów poselskich, ani diet poselskich, ani biletów wolnej jazdy, my bronimy swego głębokiego przekonania, że Polska w XX stuleciu nie będzie w stanie się utrzymać w swoich obecnych granicach, jeżeli zejdzie z drogi demokracji parlamentarnej.

Warszawa, 22 lutego 1929

[Sprawozdanie stenograficzne z 52 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 22 lutego 1929 roku, B.S. RPII/2/52]

Herman Lieberman (poseł PPS)

Wszystkie nieszczęœcia i choroby, które Polskę od jej wskrzeszenia nawiedzały, miały – zdaniem Piłsudskiego – Ÿródła w tym fakcie, że kraj nasz skrępowany marcowš Konstytucjš nie był w stanie wyłonić silnego rzšdu. Toteż ludzie Piłsudskiego w Sejmie wcišż gwałtowali o rewizję Konstytucji. [...] Sejm uchylił rewizję. [...] Wnet potem zaczęła się zacięta i namiętna kampania w sprawie tak zwanych przekroczeń budżetowych.

Warszawa

[Herman Lieberman, Pamiętniki, Warszawa 1996]

Mieczysław Dębski (urzędnik Najwyższej Izby Kontroli)

Minister Skarbu Gabriel Czechowicz [...] przekroczył w wydatkach zatwierdzony budżet Państwa [1928 roku] o sumę 600 milionów złotych [w istocie: 562 miliony]. Wydatki te same przez się nie wywoływały żadnych zastrzeżeń, gdyż były celowe i posiadały pokrycie w dochodach, były one jednak całkowicie nielegalne. [...] Wina Czechowicza, w porównaniu do innych przewinień niektórych panów ministrów, polegała jedynie na tym, że był posłuszny życzeniu [premiera] Marszałka Piłsudskiego i dał się użyć w jego ręku za narzędzie do walki ze stale upadajšcym autorytetem Sejmu.

Warszawa

[Mieczysław Dębski, Pamiętnik, Archiwum PAN, sygn. 22]

Herman Lieberman (jako referent Komisji Budżetowej) w przemówieniu sejmowym

Wybija na samo czoło wydatek 8 milionów złotych, który nazwano wydatkiem „do dyspozycji Prezesa Rady Ministrów" [Piłsudskiego]. Minister Czechowicz te pienišdze wydał bez ustawy, bez upoważnienia ustawowego i nawet bez uchwały Rady Ministrów. [...] Nic temu Sejmowi więcej nie pozostało, jak [...] odesłanie sprawy do Trybunału Stanu.

Warszawa, 20 marca 1929

[Sprawozdanie stenograficzne z 59 posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej z 20 marca 1929 roku, B.S. RPII/2/59]

Józef Piłsudski (minister spraw wojskowych) w oœwiadczeniu przed Trybunałem Stanu

Ustawa o Trybunale Stanu jest œmieszna. [...] Dzielicie pod tym względem los całej Polski. Jeżeli taka partacka robota, zwišzana z Trybunałem Stanu i z jego ustawš, należy do rekordów œmiesznoœci i głupoty, to niestety cała Konstytucja jest zrobiona w ten sposób. [...]

Akt oskarżenia [przeciw Czechowiczowi] czytałem dopiero wczoraj, albowiem, przyznam się, bzdurstwami Sejmu nie lubię się zajmować. [...] Toż oni się pierdolš miesišcami, toż oni zatracajš na tym wszystkie pojęcia, że mogš zapomnieć nawet swoje nazwisko. To jest, proszę panów, tłumaczenie mšdroœci całego aktu oskarżenia, całego komizmu pracy waszej i całej przeklętej pracy Polski, która w tym komizmie sejmowym kręcić się dotšd, niestety, musi.

Warszawa, 26 czerwca 1929

[Sprawa Gabriela Czechowicza przed Trybunałem Stanu: wybór dokumentów, Warszawa 1961]

Herman Lieberman (jako oskarżyciel) przed Trybunałem Stanu

Jest publicznš tajemnicš, że te 8 milionów zostały użyte na poparcie kandydatów BBWR [w kampanii wyborczej 1928 roku]. [...] Polska znajduje się na rozstajnych drogach: wschód czy zachód, samowola jednostki czy wola ogółu, panowanie prawa czy kaprysów i zachcianek ludzi wielkich i silnych? [...] Prosimy was, Panowie Sędziowie, wypowiedzcie, że winien jest minister [Skarbu], który – skupiwszy w swoim ręku ogrom władzy – złamał rozmyœlnie prawo.

Warszawa, 27 czerwca 1929

[Sprawa Gabriela Czechowicza....]

Herman Lieberman

Trybunał nie umorzył postępowania przeciwko Czechowiczowi, lecz uzależnił skazanie go od pewnych uzupełnień w materiale dowodowym przez Sejm. [...] Jasno bowiem wynikało z orzeczenia Trybunału, że nastšpić musi skazanie ostateczne Czechowicza [...]. Do tego zaœ Piłsudski żadnš miarš nie dopuœci, co nie pozostawiało w nikim żadnej wštpliwoœci.

Warszawa, 29 czerwca 1929

[Herman Lieberman, Pamiętniki...]

Jan Ciechanowski (były ambasador RP w USA) w liœcie do Ignacego Jana Paderewskiego (byłego delegata Polski przy Lidze Narodów)

Biernoœć narodu można jedynie wytłumaczyć sobie jako uległoœć wobec narzuconej obcej przemocy, uległoœć będšcš wynikiem stuletniej niewoli, z poczucia której pokolenie obecne Polaków nie zdołało się jeszcze otrzšsnšć.

[...] Przy trwaniu obecnego chaosu, przez siebie wytworzonego, [Piłsudski] może rzšdzić, jak sobie zapragnie, zza œciany, utrzymujšc fikcję odpowiedzialnego konstytucyjnie gabinetu, którym od wewnštrz kieruje, faktycznie nie ponoszšc za swe własne czyny odpowiedzialnoœci – pozostajšc zawsze poza Konstytucjš i prawem.

Paryż, 31 grudnia 1929

[Archiwum Polityczne Ignacego Jana Paderewskiego, t. 3, Wrocław 1974]