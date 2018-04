Czarownik morderca

Adolfo de Jesús Constanzo, zwany El Padrino, złożył w ofierze ponad 60 mężczyzn i przyrzšdzał z nich magiczne potrawy. Wierzył, że cierpienie ofiar zapewnia powodzenie w biznesie, czyni niewidzialnym dla policji i odpornym na kule.

Gdy w 1989 r. przez punkt kontrolny policji w północnym Meksyku przejechał, nie zwalniajšc, młody mężczyzna, policjanci myœleli, że to tylko bezczelny chłopak pod wpływem marihuany. Gnał w kierunku rancha Santa Elena. Policja ruszyła w poœcig i dopadła go dopiero na miejscu. Kierowca nie reagował ani na sygnały œwietlne, ani na wezwania przez megafon. Nadal wyglšdało to na zwykłe zatrzymanie dilera przemierzajšcego narkotykowy szlak z Brownsville na południe Meksyku. Na ranczu, do którego dotarli funkcjonariusze, znaleziono nieco marihuany i okultystyczne przedmioty. Policja skupiła się na podejrzeniach o handel narkotykami. Zatrzymano brawurowego kierowcę Serafina Hernandeza Garcię i zastanego na miejscu Davida Sernę Valdeza.

Zaginiony Mark Kilroy

Zachowanie mężczyzn zastanowiło funkcjonariuszy. Byli zbyt spokojni, nie przejmowali się aresztowaniem. Twierdzili, że ich los jest w znacznie potężniejszych rękach. Policjanci postanowili wrócić na ranczo i przesłuchać stróża obiektu. Ten przyznał, że to miejsce często jest odwiedzane przez ludzi zwišzanych z handlem narkotykami i żywo zareagował na zdjęcie poszukiwanego od dwóch tygodni w całym Meksyku Amerykanina Marka Kilroya. – Znam tego chłopaka – powiedział stróż – trzymali go na ranczu. PrzywieŸli go zwišzanego w furgonetce. Mówił tylko po angielsku. Nie rozumiałem go, ale dałem mu trochę chleba i wody. Policjanci byli zaskoczeni. Zaczęli wypytywać, gdzie Mark może być w tej chwili. – Nie jestem pewien. Kiedy wychodziłem, zamknęli go w chacie. Nie wiem, co się z nim stało, bo kazali mi odejœć.

Garcia i Valdez stali się punktem zaczepienia w poszukiwaniach zaginionego chłopca. Po pokazaniu Serafinowi zdjęcia ten spokojnie odpowiedział, że to Mark Kilroy i jest na ranczu. – Jak to na ranczu? – zdziwił się komendant Benitez Ayala. – Jest tam pochowany – beznamiętnie odpowiedział chłopak. Zeznał, że brał udział w porwaniu i zabiciu Kilroya. Spokojnie opowiadał o rytuale składania ofiar z ludzi, by zapewnić magicznš ochronę różnym osobom i biznesowi narkotykowemu. Swojš wiarę nazywał „religiš" lub „wudu", a rytualnš potrawę z ludzkich organów – „magicznym gulaszem". Opowiadał też o tym, że ofiary przed œmierciš były gwałcone, ich czaszki rozbijane maczetš. Po œmierci wycinano organy, które miały być Ÿródłem magicznej mocy. Garcia z największym uwielbieniem mówił o przywódcy sekty, którym był Adolfo de Jesús Constanzo, zwany przez wszystkich wyznawców El Padrino.

Ku zaskoczeniu policjantów Serafin chętnie wskazał miejsca pochówku nie tylko Marka Kilroya, ale i innych ofiar. Było to dopiero pierwsze 12 zwłok odkrytych na ranczu. Wszystkie ciała zostały makabrycznie okaleczone. Policjanci przyzwyczajeni do rozgrywek między gangami narkotykowymi i widoku morderstw, tym razem byli naprawdę zszokowani. – Odór œmierci był nie do wytrzymania, włosy stanęły mi na karku. Byłem przerażony. Wiedziałem, że natknšłem się na zło wcielone – opowiadał jeden z funkcjonariuszy. W szopie znaleziono różne przedmioty wyglšdajšce jak akcesoria do obrzędów szamańskich. Najważniejszym z nich był garnek, w którym – jak się póŸniej okazało – gotowano wycięte z ciał ofiar organy. Tam też poœród insektów i szczštków zwierzšt znaleziono zanurzony we krwi mózg Marka Kilroya.

Nie było już wštpliwoœci, gdzie podziali się poszukiwani od kilku miesięcy ludzie. W pierwszym kwartale 1989 r. odnotowano 60 zgłoszeń o zaginięciach. To nadal nie wywoływało zdziwienia policji. W regionie, gdzie gangi walczš o strefy wpływu, a młodzież w liczbie ok. 250 tys. rocznie przemierza granicę między USA a Meksykiem, takie rzeczy zdarzajš się doœć często. Mark Kilroy był jednym z uczniów college'u, którzy postanowili odbyć œwiętš wędrówkę do dorosłoœci, a póŸniej stał się 61. notatkš o zaginięciu. Jego rodzice byli wpływowymi Amerykanami i przy wsparciu władz USA wywierali presję na meksykańskš policję. Przesłuchano 127 przestępców z Matamoros, ale nie znaleziono żadnego œladu – aż do dnia, gdy Serafin Hernandez Garcia pędził do domu przekonany, że magia czyni go niewidzialnym.

Przeznaczony do wielkich rzeczy

Adolfo de Jesús Constanzo urodził się 1 listopada 1962 r. w Miami. Matka, kubańska imigrantka, miała wówczas 15 lat. Dwójka młodszego rodzeństwa Adolfo miała innych ojców. Rozczarowana życiowymi niepowodzeniami kobieta znalazła ukojenie w uprawianiu magii zwišzanej z afrykańsko-karaibskim kultem zwanym santeria. W swoim œrodowisku zachowywała pozory, że syn ma katolicki chrzest. W rzeczywistoœci szeœciomiesięczne niemowlę pobłogosławił kapłan afrykańskiej, znacznie mroczniejszej wersji czarnej magii – palo mayombe. Uznał, że Adolfo jest przeznaczony do wielkich rzeczy i zostanie potężnym czarownikiem. Matka gorliwie wierzyła w tę przepowiednię i wprowadzała syna w tajniki santerii, a póŸniej i palo. Od 1972 r. chłopiec rozpoczšł regularnš naukę magii i terminował u duchowego nauczyciela w Little Havana, by w 1988 r. oficjalnie zostać kapłanem palo.

W szkole Adolfo był kiepskim uczniem. Jego oficjalna edukacja trwała tylko dziewięć lat. Bardziej interesowały go sprawy religii i praktyk magicznych. Z fascynacjš oddawał się praktykom palo mayombe. O ile santeria była łagodnš formš czarownictwa i stosowała białš magię, o tyle palo było mroczne i pełne przemocy. Satanistyczne obrzędy, czarna magia, składanie ofiar, których cierpienie miało być Ÿródłem mocy, powodzenia w interesach i klęski wrogów. Centralnym punktem kultu był kocioł ofiarny zwany „nganga". Chłopiec zakradał się ze swoim nauczycielem na cmentarze, by wykopywać ludzkie szczštki do przyrzšdzania magicznych wywarów, z których miał czerpać moc. Dla matki Adolfo nie miało znaczenia, że syn z powodu drobnych kradzieży ma problemy z prawem i nie garnie się do nauki. Najważniejsza była rosnšca „moc" i rozwój duchowy przyszłego kapłana. Była z niego bezgranicznie dumna. Chłopiec z czasem zaczšł zdradzać sadystyczne skłonnoœci. Lubił zadawać cierpienie, operować strachem, podporzšdkowywać sobie innych oraz otaczać się ludŸmi bezkrytycznie w niego zapatrzonymi. Posiadał też charakterystyczny dla psychopatów urok osobisty i dar manipulowania otoczeniem. Do tego był uznawany za pięknego chłopca, a póŸniej przystojnego mężczyznę.

W 1983 r. Adolfo wybrał na swego patrona Kadiempembe, który w palo mayombe jest odpowiednikiem chrzeœcijańskiego szatana. To była œwiadoma decyzja, by rozpoczšć czynienie zła w celu bogacenia się materialnego i duchowego. Zaraz po tym rytuale zatrudnił się jako model w Mexico City. Działał głównie w dzielnicy prostytutek. Zysk czerpał ze stawiania kart tarota i przepowiedni. Szybko zdobywał popularnoœć. Uznany za cudownego jasnowidza bogacił się i wzmacniał swoje wpływy w œrodowisku przestępczym. Otaczał się wianuszkiem fanów, którzy powoli przeobrażali się w wyznawców. W końcu zamieszkał z dwiema kochankami i zaczšł opływać w dostatki. Cena za jego usługi mogła sięgać nawet 4,5 tys. dolarów za wizytę. Przepowiadał przyszłoœć, wróżył, zdejmował uroki, sporzšdzał magiczne eliksiry i mikstury. W tym czasie do ich produkcji używał głów zwierzšt, głównie kóz, zebr i węży.

Romans z mafiš

Jego klientami stali się handlarze narkotyków. Potrzebowali magicznego zabezpieczenia transportów, transakcji, szansy na większe powodzenie w interesach. Adolfo szybko odkrył, że to dla niego najbardziej dochodowy rynek. By uzyskać lepsze honoraria za usługi, musiał uczynić rytuały bardziej tajemniczymi i kunsztownymi. Zwierzęta przestały wystarczać. Nie były doœć spektakularne. W garnku „nganga" zaczęły lšdować ludzkie szczštki wykopane na cmentarzach. Wiara w skutecznoœć zaklęć Constanza rosła razem z cenami jego usług. Do przestępczej klienteli dołšczyli wysocy urzędnicy i funkcjonariusze policji. Dlatego przez długi czas działalnoœć Adolfo była chroniona nie tylko magiš, ale też skorumpowanš siatkš protektorów. Zyskiwał dostęp do coraz zamożniejszych „elit" przestępczych, budujšc sobie coraz mocniejszš pozycję.

Nie ma informacji, kiedy Adolfo zaczšł zabijać ludzi, by ugotować z nich „magiczny gulasz". Z pewnoœciš odczuwał nienasycony głód poklasku, uwielbienia i pieniędzy. Pozycję budował nie tylko religijnymi przedstawieniami, lecz także brutalnoœciš. Chciał zaimponować bossom narkotykowym bezwzględnoœciš i twardymi zasadami. Był gotowy zabić lub okaleczyć nie tylko wrogów, ale i przyjaciół. Ta strategia przynosiła mu korzyœci, dopóki ambicja nie popchnęła go o parę kroków za daleko.

Przez cały rok Constanzo strzegł interesów rodziny Caldaza. Przekonywał wszystkich, że pomyœlnoœć w biznesie zawdzięczajš wyłšcznie jego rytuałom, zaklęciom, eliksirom i miksturom. Kartel korzystał z jego usług, zapewniajšc jasnowidzowi wyjštkowo dostatnie życie. Ten obrósł w piórka i uznał, że jest współautorem sukcesu transakcji. Nawet więcej – pomyœlnoœć miała być wyłšcznie jego zasługš. Wysunšł więc żšdanie oddania mu udziałów w „firmie". W przeciwnym razie szczęœcie miało opuœcić Caldazów razem z czarownikiem. Jak zapowiedział Adolfo, odmowa nie wyszła rodzinie na dobre. Po kilku dniach bossa mafii i jego rodzinę wyłowiono z rzeki Zumpango. Zwłoki nosiły œlady tortur oraz były niekompletne. Reszta szczštków posłużyła szamanowi za Ÿródło mocy.

Matka chrzestna i Hernandezowie

Meksykanka Sara Maria Aldrete Villareal zapowiadała się na dumę rodziny. Wyjštkowo zdolna uczennica, pracowita, sumienna, wzorowa. Zrezygnowała jednak z pójœcia do college'u, ponieważ zakochała się w Miguelu Zachariasie. Ich małżeństwo trwało jedynie pięć miesięcy. Sara wróciła do Matamoros i podjęła przerwanš naukę. Zdecydowała się na kierunek wychowanie fizyczne, po czym została jednš z najlepszych studentek college'u. Dużo się uczyła, a także pracowała jako instruktorka aerobiku i sekretarka na wydziale lekkiej atletyki. Nie miała czasu na kontakty rodzinne. Wolne chwile spędzała z nowym chłopakiem Gilberto Sosš, dilerem powišzanym z silnym lokalnym klanem narkotykowym – rodzinš Hernandezów. Ci z kolei chętnie korzystali z usług Adolfo.

Constanzo bardzo uważnie przyglšdał się Gilberto. Interesowała go siatka jego kontaktów. Przy okazji wpadła mu w oko piękna wysportowana blondynka. Zaaranżował więc spotkanie. Nie było w tym pomyœle zbyt wiele subtelnoœci. Udał, że przypadkowo potršcił swoim mercedesem samochód Sary. Zaczšł jš goršco przepraszać, a psychopatyczny urok Adolfo zrobił swoje. Między nimi zaiskrzyło. Należało jeszcze tylko pozbyć się konkurencji. Tym razem jednak Constanzo nie ugotował nikogo w swoim kociołku. Powoli niszczył zwišzek Sosy z Aldrete. W końcu poinformował Gilberto o zdradzie dziewczyny. Mimo zapewnień Sary, że to nieprawda, chłopak zerwał z niš. Pozostało jej tylko wpaœć w ramiona pocieszyciela.

Zwišzek erotyczny Sary i Adolfo był bardzo krótki. Homoseksualizm przeważył i ich relacja przekształciła się w głębokš przyjaŸń. Trudno jednak okreœlić charakter ich zażyłoœci, ponieważ Adolfo poddał dziewczynę bardzo silnej manipulacji. Stosował na niej różne praktyki, karmił swoimi wierzeniami, zaraził pasjš i fascynacjš okultyzmem. Jak można było się spodziewać, Sara rzuciła szkołę i podšżyła za swoim guru. Zyskała status matki chrzestnej sekty – La Madriny.

Constanzo potrzebował Gilberto i przyjacielskich kontaktów Sary z rodzinš i przyjaciółmi byłego chłopaka. Być może dlatego Sosa zachował życie. Rodzina Hernandezów przechodziła w tym czasie ciężkie chwile i bardzo chętnie przyjęła pomoc nowego przyjaciela. Na rynku pojawiła się silna konkurencja. W klanie zaczęły się tworzyć podziały. Wydawało się, że biznes upadnie. Aż pojawił się wybawca w przebraniu szamana. Zaoferował, że nie tylko usunie innych dilerów z rynku, ale zawładnie ich mocš. Dzięki ofiarom złożonym z przedstawicieli konkurencji i bezgranicznemu zaufaniu do szamana klan Hernandezów zyska opiekę nadprzyrodzonych istot, niewidzialnoœć dla policji, a także odpornoœć na kule. Za te usługi Constanzo zażyczył sobie połowy majštku rodziny. O dziwo, Hernandezowie poszli na ten układ.

W szponach zbrodni

Wtedy zaczęły się morderstwa na dużš skalę. Konkurencyjni dilerzy padali jak muchy. Padł też przez pomyłkę 14-letni członek rodziny Hernandezów. Ofiary służyły za Ÿródło magicznych mocy i żer dla istot nadprzyrodzonych. Według religii palo mayombe im większego cierpienia doœwiadcza człowiek przed rytualnš œmierciš, tym większe korzyœci i przychylnoœć duchów. Adolfo nie miał skrupułów. Cel był najważniejszy.

Nie zapominał też o swoim wizerunku. Pewnego dnia przeciwnicy Hernandezów porwali dwóch członków gangu, a następnie wypuœcili ich zdrowych i całych. Adolfo z satysfakcjš rozpowiadał wszystkim, że mężczyŸni zachowali życie tylko dzięki wielkim męczarniom, jakich doœwiadczyły ofiary złożone z ludzi, bezgranicznemu zaufaniu rodziny do poczynań szamana oraz jego niezmšconej wierze w palo mayombe.

Zabijał handlarzy narkotyków, zabierał ich towar i był nietykalny. Policja przymykała oko, bo nie chciała stracić duchowego opiekuna ich osobistego powodzenia. W ten sposób Adolfo uzbierał (a w zasadzie ukradł) 800 kg marihuany. Planował sprzedać jš w USA. Jednak do tego była mu potrzebna naprawdę dobra ofiara, ponieważ skala przedsięwzięcia była ogromna. Poprzedni zamordowany mężczyzna był rosły i silny. Zanim stracił życie, narobił dużo hałasu i bałaganu. Dlatego Constanzo zlecił poszukanie kogoœ, z kim pójdzie mu łatwiej. W ten sposób trafił na Marka Kilroya.

Constanzo skatował i złożył w ofierze młodego, zamożnego białego obywatela Stanów Zjednoczonych. Rodzina chłopca miała szerokie kontakty w kręgach politycznych i bardzo wpływowych przyjaciół. Policja meksykańska nie mogła już przymykać oczu. Cała sprawa groziła międzynarodowym skandalem. Postanowiono więc za wszelkš cenę rozwišzać zagadkę zniknięcia Marka Kilroya. Constanzo zdawał sobie sprawę, że pętla zaczyna się zaciskać. Cały czas jednak wierzył w przychylnoœć duchów, więc skupił się na tym, co było dla niego wówczas najważniejsze. A jako priorytet traktował przemycenie 800 kg marihuany. Powodzenie miało mu zapewnić złożenie w ofierze byłego chłopaka Sary, Gilberto Sosy. Duchom ten pomysł musiał się spodobać, bo ostatecznie narkotyki znalazły się w USA.

W drodze do piekła

Po aresztowaniu Serafina Garcii wszystko wyszło na jaw. Nie było już wštpliwoœci, kto stoi za zniknięciem młodego Amerykanina, jego œmierciš oraz męczarniami innych nieszczęœników, którzy wpadli w ręce szamana. Adolfo zaczšł uciekać. Najpierw pojechał do Miami, gdzie mieszkała jego matka. Było oczywiste, że policja zacznie go szukać właœnie w tym miejscu, więc wrócił do Mexico City i nakłonił członków sekty, by każdy z nich ukrywał jego i Sarę przez kilka dni. Media w tym czasie nagłoœniły szokujšce odkrycie na ranczu Santa Elena. Policja otrzymywała informacje o miejscach pobytu uciekinierów. Szukał ich cały Meksyk. Constanzo był coraz bardziej przerażony. Pewnego dnia wyczytał z kart tarota, że zostanie zdradzony przez któregoœ z bliskich przyjaciół. Wpadł w histerię. Groził wszystkim zemstš duchów i nie rozstawał się z pistoletem maszynowym.

Po uprzštnięciu miejsca zbrodni na ranczu Santa Elena zaproszono egzorcystę, który oczyœcił chatę i teren wokół niej z mocy złych duchów. Potem spalono cały obiekt. Adolfo stracił najważniejsze Ÿródło mocy – kociołek „nganga". W dodatku miejsce, w którym odbywał wszystkie rytuały, zostało zbezczeszczone. Wpadł w furię. Po kolejnym aresztowaniu jednego z jego wyznawców ogarnęła go paranoja. Nie mógł już wynieœć się z miasta, ponieważ ucieczka stała się zbyt niebezpieczna. Przeprowadził się do innego mieszkania przy Rio Sena.

Nawet Sara zaczęła się go obawiać. Najbardziej gorliwa wyznawczyni, œlepo zapatrzona w swego mistrza, musiała być naprawdę przerażona, ponieważ w tajemnicy napisała karteczkę i wyrzuciła jš na ulicę: „Błagam, niech ktoœ wezwie policję œledczš i powie, że w tym budynku znajdujš się ci, których szukajš. Podajcie im adres, czwarte piętro. Powiedzcie, że trzymajš tu kobietę jako zakładniczkę. Błagam was o to. Jedyne, czego chcę, to porozmawiać – w przeciwnym razie oni zabijš tę dziewczynę". Desperacki list został znaleziony przez jakiegoœ przechodnia, ale ten uznał go za żart i wyrzucił.

Adolfo de Jesús Constanzo zginšł przez własnš panikę. 6 maja 1989 r. policja przeszukiwała teren w pobliżu mieszkania uciekinierów. Pytano o zaginione dziecko. Adolfo przyglšdał się policjantom chodzšcym od drzwi do drzwi i był przekonany, że to jego szukajš w tym momencie. Puœciły mu nerwy i zaczšł strzelać. Policja wezwała posiłki i w okamgnieniu budynek otoczyło 180 funkcjonariuszy. Ostrzał budynku trwał 45 minut. Constanzo zrozumiał, że nie uda mu się wywinšć z obławy. Zmusił jednego z Hernandezów, by go zastrzelił jego własnym pistoletem. Mężczyzna, choć był płatnym mordercš, bał się dotknšć swego guru. Constanzo wrzeszczał, groził mu wiecznym potępieniem i zemstš duchów. Żšdał też zamordowania jego kochanka. Podczas szamotaniny broń wypaliła i gdy policja wkroczyła do mieszkania, znalazła zwłoki dwóch mężczyzn i trójkę pozostałych przy życiu członków sekty.

Po œmierci przywódcy rozpoczęła się nagonka na pozostałych wyznawców. Aresztowano wiele osób. Co ciekawe, większoœć z nich chętnie przyznawała się do rytualnych morderstw, ale nikt nie nazywał tego zbrodniš. Uważali, że składanie ofiar z ludzi zapewniło im szczęœcie i ochronę przed wymiarem sprawiedliwoœci. Swobodnie dzielili się makabrycznymi szczegółami zbrodni, przekonani, że cały czas sš pod wpływem ochronnych zaklęć i opiekš istot nie z tego œwiata.

Jedynie Sara Aldrete do końca utrzymywała, że jest ofiarš szalonego guru. Próby podtrzymania tego stanowiska nie pomogły jej podczas procesu, a jedynie dostarczyły informacji o szczegółach zbrodni i dokładnym przebiegu rytuałów. Została skazana na 62 lata więzienia. Nawet gdyby wyszła na wolnoœć przed terminem, zostałaby oskarżona jeszcze o œmierć Marka Kilroya. Przed sšdem postawiono także 20 innych wyznawców. Otrzymali wysokie wyroki, z których najsurowszy to 67 lat więzienia.

Można by pomyœleć, że wraz ze œmierciš Constanzy problem rozwišzał się sam. Jednak religia przeżyła samego Adolfo. Sara i inni członkowie sekty utrzymujš, że kult nadal trwa. Możliwe też, że nie wszystkie rytualne morderstwa były dziełem Adolfo Constanzy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ma swoich kontynuatorów.