W objęciach czerwonej jaskółki

To, czy Sowieci dysponowali programem szkolenia seksagentek, jest przedmiotem sporów wœród historyków wywiadu. Pewne jest jednak, że często wykorzystywali seks do werbowania lub kompromitacji zachodnich celów.

„Każdy człowiek jest niedokończonš układankš. Musicie stać się brakujšcym elementem, a powie wam wszystko" – mówiła podczas zajęć „Matrona", dyrektorka szkoły dla rosyjskich agentek seksualnych, pokazanej w filmie „Czerwona jaskółka". Główna bohaterka Dominika Jegorowa (zagrana przez Jennifer Lawrence) jest rosyjskš baletnicš, która po utracie pracy w wyniku „wypadku" zostaje wcišgnięta przez swojego wujka z SWR (cywilnej służby wywiadu zagranicznego Rosji) w morderczš intrygę przeciwko jednemu z oligarchów. Potem dostaje wybór: albo zostanie zlikwidowana jako niewygodny œwiadek, albo zostanie „jaskółkš" – agentkš wyszkolonš do uwodzenia osób wyznaczonych przez tajne służby do werbunku lub kompromitacji. Stanie się częœciš gry przeciwko agentowi CIA znajšcemu tożsamoœć „kreta" w kierownictwie rosyjskiego wywiadu.

„Czerwona jaskółka" to oczywiœcie filmowa fikcja, inteligentne i przyjemne dla oka kino szpiegowskie. Film powstał jednak na podstawie powieœci Jasona Matthewsa, przez 33 lata funkcjonariusza CIA, który twierdzi, że główna bohaterka jest syntezš kilku autentycznych postaci, o których dowiedział się podczas swojej służby wywiadowczej. – Szczegóły dotyczšce szkolenia i życia „jaskółek" sš autentyczne – powiedział Matthews w rozmowie z dziennikiem „Daily Telegraph". Niezależnie od tego, ile prawdy przemycił w swojej ksišżce, faktem jest, że zachodnie tajne służby stykały się w trakcie zimnej wojny z sowieckimi seksagentkami.

Metoda stara jak œwiat

Wykorzystywanie seksu do szpiegostwa jest równie stare jak ludzka cywilizacja. Tego typu przypadki sš opisywane choćby w księgach Starego Testamentu (Samson i Dalila, Estera i perski władca) czy w „Sztuce wojny" Sun Tzu, klasycznym chińskim dziele z V wieku p.n.e. W dawnej Japonii kobiety-ninja szpiegowały, a czasem nawet zabijały feudalnych panów, których były nałożnicami. Na europejskich dworach w szpiegowskie role często wcielały się damy dworu. Wiele sekretów wycieka przecież przez łóżko, a odpowiednio dobrana kochanka lub kochanek może być znakomitym agentem wpływu, potrafišcym pokierować we właœciwš stronę danš osobę.

W przedwojennym Berlinie polski agent major Jerzy Sosnowski wykradał niemieckie tajemnice wojskowe, uwodzšc sekretarki pracujšce z tajnymi dokumentami. W 1939 r. Walter Schellenberg, póŸniejszy szef wywiadu SS, stworzył dom publiczny „Salon Kitty", w którym wszystkie dziewczęta pracowały dla kontrwywiadu, a ich rozmowy z odwiedzajšcymi ten przybytek obcymi dyplomatami były nagrywane. Na poczštku lat 60. CIA próbowała wykorzystać Maritę Lorenz, kochankę Fidela Castro, do otrucia kubańskiego dyktatora. W 1986 r. izraelski wywiad, wykorzystujšc „słodkš pułapkę", porwał i sprowadził do kraju Mordechaja Vanunu, technika nuklearnego, który ujawnił istnienie izraelskiego wojskowego programu jšdrowego. Owš „słodkš pułapkš" była agentka Mosadu, co do której kršżš domysły, że nazywała się Cippi Liwni i w latach 2006–2009 była ministrem spraw zagranicznych Izraela.

Szkoły uwodzicielek

Szpiegostwo seksualne było więc i jest czymœ powszechnym, ale Sowieci sięgali po nie szczególnie często i robili wiele, by je doskonalić. W slangu KGB seksagentki nazywano „jaskółkami", a seksagentów „krukami" (co ciekawe, Matthews nie używa w oryginalnym tytule swojej ksišżki słowa „swallow", czyli jaskółka, tylko „sparrow", czyli wróbel). Używano ich do szantażu zarówno heteroseksualnego, jak i homoseksualnego. Na temat tego, jak te agentki i agenci byli umocowani w strukturach tajnych służb i jak przebiegało ich szkolenie, kršżš jednak sprzeczne informacje. Matthews twierdzi, że w swojej powieœci oparł się na zdobytych przez zachodnie tajne służby w latach 60. i 70. informacjach dotyczšcych programu szkoleń „jaskółek" i „kruków". Rzeczywiœcie miały wtedy istnieć specjalne szkoły, w których uczono ich uwodzenia, sztuczek seksualnych, technik manipulacji psychologicznej i szpiegowskiego rzemiosła.

W 1976 r. brytyjski dziennikarz David Lewis w swojej ksišżce „Sexpionage: The Exploitation of Sex by Soviet Intelligence" zamieœcił relację uciekinierki z ZSRR występujšcej pod pseudonimem „Wiera". Opowiedziała mu, jak w wieku 16 lat została zwerbowana do takiej szkoły. Zwabione tam dziewczyny nie były na poczštku œwiadome, czego będš ich uczyć. W trakcie zajęć musiały uprawiać seks zarówno z kolegami z kursu, jak i mężczyznami z zewnštrz, reprezentujšcymi pełny przekrój urody i charakterów – od niedoœwiadczonych nastolatków po zboczonych starców. Wszystko było filmowane i poddawane analizie przez instruktorki.

Z kolei polski ekspert ds. służb specjalnych płk Jan Larecki pisał: „W odludnym, gęsto zalesionym i mocno strzeżonym rejonie, około 200 km od Kazania, znajduje się miejscowoœć Wierchnoje. W usytuowanym tam oœrodku starannie wyselekcjonowane panie i panowie w wieku 18–20 lat szkoleni byli w seksualnych technikach szpiegowskich. Jak dać partnerom o różnych upodobaniach maksimum zadowolenia? Jak znajdować przyjemnoœć w każdej odmianie aktu płciowego? Jak zachowywać się naturalnie i spontanicznie, majšc œwiadomoœć, że jest się np. filmowanym? Oto tylko niektóre tematy lekcji w rosyjskim oœrodku szkoleniowym dla seksszpiegów. (...) Dziewczęta pochodziły z całego ZSRR. Uroda była oczywiœcie warunkiem numer jeden, ale adeptki szpiegostwa musiały się też wykazać sporš inteligencjš i urokiem osobistym oraz łatwoœciš nawišzywania kontaktów w każdym œrodowisku. Znajomoœć języków obcych stanowiła dodatkowy atut. Większoœć dziewczšt – przynajmniej na poczštku – była naiwna i niedoœwiadczona. Często nie uœwiadamiały sobie, do jakiej roli je przeznaczono. Decydowały się na szkolenie skuszone mirażem dobrych zarobków i uprzywilejowanš pozycjš społecznš".

W istnienie tego typu oœrodków wštpi jednak znany brytyjski historyk wywiadu Nigell West. – Możliwe, że kobiety uczšce się w Akademii Andropowa były ostrzegane, że będš musiały zrobić coœ więcej, niż pojawić się na przyjęciu koktajlowym, że będš musiały się przespać z celem. Ale pomysł, że był harem kobiet przeznaczonych przez KGB do uwodzenia mężczyzn, to cudowna idea, lecz nieprawdziwa. Pomyœlcie o jej aspektach praktycznych. Co miałyby robić te kobiety przez cały dzień? Szydełkować? – zauważa West. Jego zdaniem bardziej praktyczne mogło być wykorzystywanie prostytutek do operacji majšcych na celu kompromitację celu. KGB łatwo mogło też znaleŸć geja do takiego zadania. Homoseksualizm był w ZSRR zagrożony łagrem, więc wielu „kochajšcych inaczej" przyłapanych in flagranti wybierało współpracę ze służbami, by uniknšć więzienia.

Słodkie pułapki

O biegłoœci „jaskółek" w sztuce uwodzenia mógł się przekonać choćby Clayton Lonetree, żołnierz marines odbywajšcy w latach 1984–1986 służbę w ambasadzie amerykańskiej w Moskwie. Lonetree czuł się w sowieckiej stolicy Ÿle z powodu samotnoœci, aż poznał 25-letniš, atrakcyjnš Rosjankę, pracownicę ambasady. Przedstawiła mu się jako Violetta Seina i zaczęła z nim romansować. Po pewnym czasie poznała go z „wujkiem Saszš" (oficerem KGB Aleksiejem Jefimowem) i namówiła do przekazywania mu za pienišdze informacji na temat ambasady. Na podobnej zasadzie funkcjonariusz FBI Richard Miller został złowiony w szpiegowskie sidła przez oficer KGB Swietłanę Ogorodnikowš.

Z kolei Vera Gerdhardsen, żona premiera Norwegii, została uwiedziona w Moskwie przez „kruka", którego póŸniej wysłano do sowieckiej ambasady w Oslo, by utrzymywał z niš kontakt. W 1968 r. KGB próbowało również szantażować brytyjskiego ambasadora w Moskwie za pomocš jego zdjęć z młodš rosyjskš pokojówkš w niedwuznacznej sytuacji. „Jaskółkš" była też znana sowiecka aktorka Larisa Kronberg-Sobolewska. W 1958 r. na zlecenie służb uwodziła francuskiego ambasadora. Gdy gen. Gribanow z KGB osobiœcie przyszedł jej podziękować za zasługi i zobaczył jš półnagš na planie filmowym, ostro zrugał jš za „nieskromnoœć". – Jestem przecież aktorkš! – odparła Kronberg-Sobolewska. – Tak, ale sowieckš aktorkš – przypomniał jej purytański kagiebista.