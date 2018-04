Porażka wojsk Atylli: Ostatni triumf Rzymu

W czerwcu 451 r. Flawiusz Aecjusz i jego sojusznicy w bitwie na Polach Katalaunijskich pokonali wojska Attyli i przepędzili Hunów z Galii. Cesarstwo Rzymskie przetrwało jeszcze tylko 25 lat.

14 czerwca 451 r. biskup Orleanu Anianus tak jak każdego dnia oblężenia wyszedł na rozpadajšce się pod uderzeniami taranów mury, by zagrzewać do walki i dodawać otuchy obrońcom. Już chyba tylko on wierzył, że z Rzymu nadejdzie odsiecz. Sytuacja obleganych od pięciu tygodni obrońców była tragiczna. Setki zginęły od strzał napierajšcych Hunów. Mury lada chwila zostanš zburzone i w mieœcie rozpocznie się rzeŸ. Dłużej nie można czekać. Trzeba się poddać. Gdy już otwarto bramy i pierwsze oddziały Attyli wchodziły do miasta, biskup dojrzał na horyzoncie chmurę szybko przemieszczajšcego się kurzu. W końcu nadchodziła odsiecz. Na czele swoich legionów i sojuszniczej armii Wizygotów zbliżał się Flawiusz Aecjusz, dyktator Rzymu. Po krótkiej, zażartej bitwie było po wszystkim. Orlean był uratowany, a przeprawy przez Loarę pozostały w rękach chrzeœcijan. Hordy Hunów uciekały w kierunku Sekwany i Marny.

Attyla poniósł spore straty zarówno w krwawym starciu o Orlean, jak i na skutek chorób, głodu oraz trudów jego łupieżczego rajdu do Galii. Morale po ostatniej porażce również nie było wysokie. Cišgle jednak była to potężna armia z pełnš zdolnoœciš bojowš. Wódz Hunów miał dwa wyjœcia. Albo zarzšdzić odwrót i wrócić na swoje ziemie na terenie obecnych Węgier i byłej Jugosławii, albo stanšć do rozstrzygajšcej bitwy. Doradcy sugerowali odwrót. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Attyla postanowił jak zwykle zapytać o radę jasnowidzów i szamanów. Ci zabili zwierzę, przyjrzeli się jego wnętrznoœciom i stwierdzili, że jeżeli zostanie i wyda bitwę, to zginie w niej jego największy wróg, ale armia Hunów może ponieœć klęskę. Attyla był przekonany, że wróżbitom chodzi o œmierć jego niedawnego przyjaciela, a obecnie największego wroga – Aecjusza. Była to kuszšca perspektywa. Rzymski dyktator był bowiem ostatniš przeszkodš na drodze do Rzymu i najgroŸniejszym rywalem króla Hunów. Dlatego „bicz boży" postanowił się bić. Jako miejsce walnej bitwy wybrał rozległe równiny, które przeszły do historii jako Pola Katalaunijskie.

Aecjusz, ostatni Rzymianin

Flawiusz Aecjusz w czasach swej młodoœci wiele lat spędził u Hunów jako wysoki rangš zakładnik. Nauczył się ich języka i taktyki. Doskonale jeŸdził konno. Nawišzał też szereg kontaktów, które wykorzystywał póŸniej przez wiele lat, robišc karierę w Rzymie. Swoje wpływy opierał na prywatnej armii złożonej w większoœci z Hunów. Niezależnie od tego wykorzystywał huńskich przyjaciół bšdŸ to do gnębienia Germanów, bšdŸ w wewnętrznych sporach na terenie cesarstwa. Aecjusz był bowiem człowiekiem nad wyraz ambitnym i nie cofał się nawet przed wystšpieniami przeciw prawowitym cesarzom. W 423 r. w trakcie wojny cesarstwa zachodniego ze wschodnim to właœnie dzięki swoim przyjaciołom Hunom pokonał wojska wschodu. Na tronie osadził małoletniego cesarza Walentyniana III. W 446 r. przy pomocy Hunów doprowadził do przewrotu i został dożywotnim konsulem.

Swoim przyjaciołom musiał jednak słono zapłacić. Otrzymali od niego ziemie Panonii (obecne Węgry i częœć byłej Jugosławii). Otworzył im tym samym drogę do œrodkowej Europy. Gdy jednak Attyla ruszył na podbój północnej Galii, Aecjusz nie bez wahania postanowił bronić galijskich prowincji. W przededniu starcia na Polach Katalaunijskich cišgle był najpotężniejszym człowiekiem w Rzymie i jedynym, który spajał rozpadajšce się cesarstwo. Nie na darmo Flawiusza Aecjusza nazywano „ostatnim Rzymianinem". Spod Orleanu posuwał się on teraz wraz ze swojš armiš tropem uchodzšcych Hunów. Objuczeni łupami z przerwanego właœnie najazdu na Galię rozbili oni obóz w okolicach miasta Chalons-sur-Marne.

Podboje Hunów

W połowie IV wieku Hunowie byli jak tsunami. I choć nie byli pierwszymi koczownikami na terenach między Morzem Czarnym i Kaspijskim, to okazali się wielkim zagrożeniem. Ich sztuka wojenna stała na bardzo wysokim poziomie. Nikt nie potrafił oprzeć się ich oddziałom jazdy. Byli znakomitymi strzelcami, uzbrojonymi w robione z rogów łuki refleksyjne o ogromnej sile rażenia. Œwietnie opanowali sztukę podstępu na polu walki. Wygrywali każdš bitwę, unikajšc walki w bezpoœrednim starciu. Nikt nie był w stanie im sprostać i kolejne ludy albo były podbijane, albo uciekały przed Hunami na zachód.

W 395 r. Hunowie ruszyli na Cesarstwo Wschodniorzymskie. Rabowali, gwałcili, mordowali. Mówiono, że przemieszczali się szybciej niż wiadomoœci o nich. Jednak z zachodniš częœciš cesarstwa stosunki, choć napięte, układały się poprawnie. W zamian za wysokie daniny Hunowie trzymali się swoich terenów i nie przekraczali Renu. W 435 r. wojownicze plemię Burgundów znad Renu najechało północnš Galię. Aecjusz wezwał wtedy Hunów i przy ich pomocy wyrżnšł Burgundów. Horda przy tej okazji po raz pierwszy zobaczyła bogactwo i splendor Zachodu.

Dwa lata wczeœniej król Hunów Rugila zginšł rażony piorunem, a władzę po nim przejęli jego dwaj bratankowie: Attyla i Bleda. Ale król mógł być tylko jeden. Attyla zabił brata na polowaniu i odtšd niepodzielnie rzšdził huńskš hordš. Wojowniczy, sprytny i ambitny miał dużo większe aspiracje niż pozostawanie w rzymskiej służbie. W 450 r. po upadku z konia na polowaniu zmarł cesarz Teodozjusz. Jego następca Marcjan odmówił Attyli dalszego płacenia horrendalnych trybutów. Trochę wczeœniej króla Hunów spotkała inna zniewaga. Gdy córka cesarzowej Placydii, Honoria, zaszła w cišżę z kimœ ze swojej służby, została wygnana z dworu. Poprosiła wtedy Attylę, żeby się z niš ożenił. Sprytny król chętnie się na to zgodził, a jako posagu zażšdał połowy zachodniego cesarstwa. Cesarz nie zamierzał spełniać jego proœby.

Te dwa preteksty wystarczyły Attyli, żeby ruszyć na podbój Galii. Jego armia przekroczyła Dunaj i łamišc słaby opór tutejszych garnizonów, posuwała się na zachód. Horda zdobywała i niszczyła kolejne miasta Germanii i Galii. Łupem barbarzyńców padła Kolonia. Po długim oblężeniu poddał się Metz w przeddzień Wielkanocy. Ludzie, którzy pozostali w mieœcie, w tym także wszyscy księża, zostali wybici. Biskup dostał się do niewoli. Mieszkańcy Reims zawczasu opuœcili miasto. Pozostał tylko jego biskup Nikazjusz. Został jednak zamordowany. Padały po kolei: Moguncja, Strasburg i Trewir. Attyla ruszył w kierunku Paryża, ale od jego oblężenia odstšpił. Podobno na drodze stanęła mu œw. Genowefa, do dziœ patronka tego miasta. Inne przekazy mówiš, że ta niezwykle pobożna i szanowana kobieta zachęcała inne, by przekonały swych mężów do pozostania w mieœcie. Zapewniała, że Paryż będzie oszczędzony. Tak też się stało. Według legendy jej wiara ocaliła miasto. Jednak prawdziwš przyczynš było to, że Attyla spodziewał się długiego i wyczerpujšcego oblężenia. Wolał więc ominšć miasto i skierować się w stronę Orleanu. Tam bowiem znajdowały się jedyne mosty, po których mógł przeprawić się przez Loarę.

Miasto to było kluczowe, gdyby musiał dokonać strategicznego odwrotu. Nie mogło też zagrażać jego tyłom. Musiał je zdobyć. Ale wiedział, że Orlean nie podda się bez walki. Biskup Anianus zapowiedział, że będzie się bronił aż do nadejœcia odsieczy. Nie pomogły negocjacje i próby przekupstwa. Nie powiodła się też wykryta w samš porę zdrada. Nieopodal Orleanu mieszkało plemię Alanów, na czele którego stał król Sangiban. Przerażony wieœciš o zbliżajšcej się hordzie sam zaproponował Attyli, że wejdzie do miasta ze swoimi ludŸmi pod pretekstem wzmocnienia obrony, a następnie otworzy oddziałom Attyli bramy. Rzymianie w porę rozpoznali zamiary Sangibana i nie wpuœcili go do miasta. Po pięciu tygodniach bohaterskiego oporu, gdy obrońcy wreszcie skapitulowali i wpuœcili barbarzyńców do miasta, nadeszła pomoc. Zaskoczeni Hunowie rzucili się do ucieczki w kierunku miasta Chalons-sur-Marne, które niedawno zajęli i splšdrowali. Orlean został uratowany dzięki odwadze i zawziętoœci jednego duchownego. Relikwie dzielnego biskupa Anianusa były czczone w Orleanie aż do 1652 r., kiedy to w czasie utarczek religijnych zostały sprofanowane i rozrzucone.

Siły przeciwników

Tymczasem w obozie Attyla szykował się do bitwy. Miał dużo czasu, bo Aecjusz nie spieszył się specjalnie z poœcigiem. Wreszcie 20 czerwca 451 r. obie gigantyczne armie były gotowe do bitwy. Attyla dobrze pamiętał słowa swoich wróżbitów. Jego największy wróg ma wprawdzie zginšć, ale armia Hunów może zostać rozbita. Dlatego zwlekał z wyjœciem w pole. Liczył, że walki przecišgnš się do nocy i wtedy będzie miał szansę ucieczki.

Na Polach Katalaunijskich stanęło naprzeciw siebie ok. 100 tys. żołnierzy i wojowników, reprezentujšcych wszystkie nacje zamieszkujšce ówczesnš Europę. Zbliżała się krwawa bitwa narodów. Po stronie Cesarstwa Rzymskiego stanęły plemiona Wizygotów, Franków salickich, Alanów i Burgundów. Hunów wspierali Ostrogoci, Gepidowie, Frankowie rypuarscy i Alanowie. Do pierwszego incydentu doszło przed rozpoczęciem właœciwych działań.

Rano w dniu bitwy straż przednia Franków rypuarskich pod wodzš Gundobalda zauważyła nad potokiem niewielki oddział Franków salickich pod dowództwem jego znienawidzonego brata Meroweusza i ruszyła do ataku. Do walczšcych szybko dołšczyli żołnierze obu armii frankijskich. Wtedy Gundobald wydał tragiczny w skutkach rozkaz. Powiedział jeŸdŸcom, aby zeszli z koni i ustawili się w zwartym szyku naprzeciwko ciężkiej konnicy. Jazda Meroweusza ruszyła do szarży. Dzielšca ich odległoœć około stu kroków wystarczyła do nabrania impetu. Szeregi Gundobalda zostały błyskawicznie rozbite. Ich straty były ogromne. Zginęło co najmniej 15 tys. żołnierzy. Poległ także ich nierozważny wódz Gundobald. Attyla stracił jednego ze swych najlepszych sojuszników. Tymczasem Frankowie Meroweusza œwiętowali (dzięki nieoczekiwanemu zwycięstwu w niedługim czasie ksišżę zjednoczy Franków i założy dynastię Merownigów, która będzie rzšdziła Francjš kolejnych 300 lat).

Na polu bitwy pierwszy pojawił się Attyla. Po południu obie armie ustawiły szyki bojowe. Już na samym poczštku bitwy Attyla popełnił błšd. Nie udało mu się zajšć strategicznie położonego wzgórza. Rzymianie byli szybsi i bez trudu zepchnęli jeŸdŸców Hunów. Ta porażka, choć niewielka, nie poprawiła morale barbarzyńców.

Na lewym skrzydle sprzymierzonych sił Zachodu stanęli legioniœci i elitarna ciężka jazda oraz Frankowie pod osobistš komendš Aecjusza. Po prawej stronie ustawili się ich sojusznicy Wizygoci pod wodzš 70-letniego króla Teoderyka. Aecjusz zostawił przy sobie niewielki oddział dowodzony przez syna Teoderyka, Torismunda, który jako zakładnik miał gwarantować lojalnoœć ojca. Nie było to w tamtych czasach nic dziwnego. W centrum stanęli Alanowie pod wodzš króla Sangibana. Po jego zdradzie pod Orleanem nie ufał mu ani król Wizygotów, ani dyktator Rzymu. Co gorsza, za zdrajcę uważał go również Attyla. Za Alanami wódz rzymski dodatkowo ustawił wydzielony kontyngent piechoty legionowej, by pilnował, żeby przypadkiem ucišżliwi i niepewni sojusznicy nie uciekli lub nie przeszli na stronę wroga. W œrodku stały także pozostałe plemiona sojusznicze: Burgundowie i Helweci. Attyla natomiast najlepsze swe siły skoncentrował w œrodku. Był pewny, że jego elitarna jazda rozbije chwiejnych Alanów. Naprzeciw Wizygotów ustawił ich pobratymców Ostrogotów pod wodzš Walamira i jego dwóch braci – Teodimera i Widimera. Liczył, że nienawidzšce się plemiona będš walczyły na œmierć i życie. Na prawym skrzydle stali Gepidowie króla Ardaryka. Attyla im ufał i wysoko cenił ich za dzielnoœć na polu bitwy.

Krwawe starcie

Wreszcie Attyla rzucił rozkaz do walki. Jego jazda ruszyła klinem prosto w szeregi spieszonych Alanów. Po krótkim czasie król Sangiban dał rozkaz do odwrotu. Ale ten był już niemożliwy. Szybka huńska jazda otoczyła oddziały zdrajcy. Ten próbował wezwać na pomoc Aecjusza, lecz „ostatni Rzymianin" nie wydał swoim legionom żadnego rozkazu. Sangiban i Alanowie zginęli. Attyla kontynuował atak bezpoœrednio na rzymskš centurię. Rozpoczšł się zażarty bój. Rzymianie œciœnięci na niewielkiej przestrzeni nie mogli swobodnie używać włóczni. Sytuacja zrobiła się trudna. Wydawało się, że już nic nie powstrzyma Attyli, tym bardziej że i Ostrogoci zyskiwali przewagę nad Wizygotami. Teoderyk zaczšł się cofać, ale w zorganizowany sposób, celowo odcišgajšc oddziały Walamira od głównych sił. Podstęp dostrzegł jedynie Attyla i natychmiast wysłał do Ostrogotów posłańca z rozkazem powrotu. Ten jednak nigdy nie dostarczył polecenia wodza. Zginšł po drodze od strzału z łuku.

Legiony Aecjusza topniały. Hunowie cišgle mieli przewagę. I wtedy pojawiła się ciężka jazda Teoderyka. Dzielny król sam poprowadził swoje elitarne oddziały. To przesšdziło losy bitwy. Attyla nie miał już odwodów, a ciężkozbrojni jeŸdŸcy w krwawym i długim boju miażdżyli jego oddziały. W pewnym momencie niewiele brakowało, by w starciu z Wizygotami zginšł sam Attyla. W ostatniej chwili zdołał się schronić za własnymi taborami. W ogromnym zamieszaniu podobny los omal nie spotkał Aecjusza, który znalazł się nagle sam wœród Hunów. Tylko dzięki nieprawdopodobnemu szczęœciu wrócił do swoich legionów cały i zdrowy. Doczekał œwitu pod osłonš tarcz swoich żołnierzy. Torismund, syn króla Wizygotów, również przez pomyłkę wpadł prosto na obóz nieprzyjaciela, myœlšc, że jest u swoich. On też cudem ocalał. Stary dzielny król Teoderyk spadł z konia i zginšł stratowany przez własnš jazdę. Aż do końca bitwy nikt tego nie zauważył.

Wœród ciemnoœci nocy walka dogasała. Szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Rzymu. Attyla schronił się za wałem z wozów w swoim obozie. O œwicie spodziewał się najgorszego. Ponieważ nigdy nie zniósłby hańby dostania się w rzymskš niewolę, kazał przygotować sobie stos z drewnianych siodeł, jakich używali Hunowie. Wolał zginšć samobójczš œmierciš w płomieniach niż poddać się Aecjuszowi. Zwycięzcy tymczasem zastanawiali się, co robić dalej. Atak na obóz Hunów byłby bardzo kosztowny. Może lepiej œcigać barbarzyńców, gdy zacznš odwrót? Wreszcie œwit odsłonił miejsce bitwy. Pola Katalaunijskie były zasłane trupami. Straty żadnej ze stron nie sš znane, jednak nawet najbardziej ostrożne szacunki mówiš o dziesištkach tysięcy zabitych. Tak zakończyła się ostatnia wielka i zwycięska bitwa Rzymu. I do dziœ jedna z największych bitew na naszym kontynencie.

Zmierzch cesarstwa

Obawy Attyli się nie sprawdziły. Poranny atak nie nastšpił. Być może już wtedy Aecjusz zaczšł myœleć o przyszłoœci i ze zwycięskiego wodza zamienił się znowu w uwielbiajšcego intrygi polityka. Ostateczne rozgromienie Hunów, których tak często wykorzystywał w swoich politycznych rozgrywkach, wcale nie było mu na rękę. Natychmiast odesłał też z pola bitwy syna Teoderyka, przekonujšc go, że po œmierci ojca powinien wrócić do swoich poddanych. Attyla nie mógł uwierzyć w odejœcie Wizygotów. Pozostawał w obozie jeszcze kilka dni, spodziewajšc się podstępu. Potem opuœcił pole przegranej bitwy. Aecjusz szedł za Hunami przez kolejnych kilka dni, ale nie wdawał się już w poważne zmagania. PóŸniej zawrócił swoje legiony do Rzymu. Za Attylš podšżały tylko oddziały Franków, szarpišc go przy każdej okazji, ale nie powodujšc już znaczšcego osłabienia jego sił.

Nie minšł nawet rok, jak hordy Attyli znalazły się ponownie na Zachodzie. Tym razem „bicz boży" szedł prosto na Rzym, palšc i niszczšc wszystko po drodze. Po przejœciu Alp Julijskich kolejnym celem była Akwileja, której mieszkańcy uciekli na pobliskš wyspę, gdzie założyli Wenecję. Hunowie łupili jedno miasto po drugim: Padwę, Vicenzę, Weronę, Brescię, Bergamo, Mediolan i Pawię. Zdawało się, że nic nie zdoła ich powstrzymać. I wtedy na spotkanie Attyli wyjechał papież Leon I. Do rozmowy doszło w miejscowoœci Mincio. Trudno uwierzyć, że Attyla po tej rozmowie „poczuł bojaŸń przed chrzeœcijaństwem". To raczej solidny okup przekonał wodza Hunów do opuszczenia Italii.

Rok póŸniej Attyla już nie żył. Zmarł w 453 r. w Pöchlarn w Dolnej Austrii, prawdopodobnie na skutek krwotoku z nosa spowodowanego pijaństwem i wyczerpaniem podczas nocy poœlubnej z jasnowłosš Ildiko, swojš kolejnš młodš żonš. Niedługo potem Hunowie, będšcy postrachem ówczesnej Europy, zniknęli jako osobny lud. W 454 r. Flawiusz Aecjusz, zwycięzca bitwy na Polach Katalaunijskich i dożywotni konsul, zażšdał dla swojego syna ręki córki cesarza Walentyniana. Ten jednak obawiał się wzmocnienia pozycji Aecjusza i zabił go własnoręcznie podczas audiencji. 22 lata póŸniej Cesarstwo Rzymskie przestało istnieć.