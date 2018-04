Węzeł polityczny

Józef Piłsudski przecina siłš zapętlenie państwa. Krwawy zamach stanu, który ma uniemożliwić politykom rozgrabianie kraju, niesie dyktat jednej formacji.

Rok 1925 kończy się ponownym krachem ekonomicznym – reforma walutowa sprzed ponad roku nie wystarcza dla zabezpieczenia gospodarki. Rywalizujšce ze sobš ugrupowania parlamentarne nie potrafiš zbudować konsensusu wobec drastycznego alarmu. Brutalna polityka celna Niemiec wobec Polski staje się skuteczna, gdy brakuje obok międzynarodowego wsparcia sojuszników. Marszałek Piłsudski, spoza Parlamentu, grozi politycznš aktywizacjš oddanych mu żołnierzy. Przewrót wojskowy, 12–14 maja 1926, łamie reguły Konstytucji, stanowi dyktatorskie przecięcie kadencji prezydenckiej i rzšdowej. Znaczšca liczba ofiar zamachu nie tylko naznacza krwiš władze pomajowe, ale też wzmacnia podział wewnętrzny. Ta walka postawionych sztucznie po dwóch stronach barykady oddziałów Wojska Polskiego dzieli głębiej społeczeństwo, wzmacniajšc w nim zarazem nienawiœć ideologicznš.

Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer w przemówieniu do Marszałka Piłsudskiego

Chcemy, byœ wierzył, że goršce chęci nasze, byœ nie zechciał być w tym kryzysie nieobecny, osieracajšc nie tylko nas, wiernych Twoich żołnierzy, lecz i Polskę, nie sš tylko zwykłymi uroczystoœciowymi komplementami, lecz że niesiemy Ci, prócz wdzięcznych serc, i pewne, w zwycięstwach zaprawione szable.

Sulejówek, 15 listopada 1925

[Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 8, Warszawa 1937]

Zofia Moraczewska (działaczka społeczna i feministyczna) w liœcie do siostry

Atmosfera znów bardzo niespokojna z powodu upadku [rzšdu Władysława] Grabskiego, spadku złotego i nowego przesilenia. Jędrzej [Moraczewski, mšż, poseł PPS] wrócił w sobotę w nocy z posiedzenia, ale chodzi tu jak struty. Bardzo pesymistycznie ocenia sytuację i nosi się z zamiarem złożenia mandatu, ponieważ przestał wierzyć w zdolnoœć twórczš Sejmu, a nie chce brać odpowiedzialnoœci jako poseł za dalszy rozwój wypadków. [...] Nade wszystko boi się, że wyjdzie gabinet urzędniczy, który w obecnych warunkach absolutnie niczego nie dokona – a przewlekanie ratunku i ponowne przesilenie pocišgnie za sobš katastrofalne następstwa.

Sulejówek, 16 listopada 1925

[Listy Zofii Moraczewskiej do siostry, Heleny Kozickiej. BN rps 11509 IV]

Maciej Rataj (marszałek Sejmu) w dzienniku

Codzienne prawie demonstracje bezrobotnych pod Ministerstwem Pracy i urzędem zapomóg; bierne zachowanie się władz, prostracja oœmiela elementy wywrotowe. Mówi się na wszystkie strony o zamachu komunistycznym, 1 maja oczekuje się z niepokojem w kołach burżuazyjnych, atmosfera niepewnoœci i podniecenia.

Warszawa, 30 marca 1926

[Maciej Rataj, Wspomnienia i dziennik z lat 1918–1927, t. 3, Dziennik z lat 1925–1927, zbiory rękopisów Biblioteki Narodowej, sygn. rps 6434 III]

Płk Ludwik Kmicic-Skrzyński (szef sztabu 2. Dywizji Kawalerii)

Gen. Orlicz-Dreszer powiedział mi, że być może zajdzie potrzeba, by wojsko wystšpiło i powstrzymało upadek państwa, że może Marszałek powoła nas ponownie pod swoje rozkazy... [...] Generał kazał mi przemyœleć i przygotować sprawę łšcznoœci z oddziałami dywizji, tak by mogły one wystšpić alarmowo i forsownym marszem [z Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Garwolina, Mińska Mazowieckiego i Ciechanowa] przybyć – na wezwanie – do Warszawy.

Warszawa, kwiecień 1926

[Ludwik Kmicic-Skrzyński, Przewrót Majowy 1926 roku, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, sygn. 24/5/2/1/A.11a]

Józef Piłsudski w wywiadzie

Momentem, który mnie zmusił do decyzji, było utworzenie rzšdu [Wincentego Witosa], przypominajšcego mi bezecnej pamięci rzšd [z koalicji PSL „Piast" z Chrzeœcijańskim Zwišzkiem Jednoœci Narodowej w 1923 roku], z powodu którego wyszedłem ze służby państwowej, nie chcšc swoim imieniem i służbš popierać ludzi, którzy, zdaniem moim, brali udział w najcięższej zbrodni, dokonanej na Polsce – w zabójstwie Prezydenta Rzeczpospolitej Gabriela Narutowicza.

Sulejówek, 10 maja 1926

[Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 9, Warszawa 1937]

Aleksandra Piłsudska

O godzinie siódmej rano [Piłsudski] wyjechał z Sulejówka do Rembertowa, zapowiadajšc, że będzie na obiedzie, tak jak zwykle o drugiej trzydzieœci. O pierwszej zatelefonował, że plany uległy zmianie i że miał się rozpoczšć lada chwila marsz do Warszawy, wobec czego wróci dopiero wieczorem. Jeszcze wtedy ani mšż, ani jego oficerowie nie myœleli o niczym innym, jak tylko o demonstracji.

Sulejówek, 12 maja 1926

[Aleksandra Piłsudska, Wspomnienia, Warszawa 1989]

Mieczysław Rybczyński (minister robót publicznych)

W pałacu Rady Ministrów zjawił się Prezydent Wojciechowski, oœwiadczajšc, że jedzie na most Poniatowskiego, aby rozmówić się z Piłsudskim. Od tej chwili właœciwie wzišł w ręce ster wypadków. Witos wyglšdał na zupełnie wykolejonego człowieka, który niepotrzebnie wlazł w całš aferę. Takie wrażenie robił do końca.

Warszawa, 12 maja 1926

[Mieczysław Rybczyński, Wypadki majowe 1926 roku, „Zeszyty Historyczne" nr 86, Paryż 1988]

Por. Henryk Pištkowski (dowódca batalionu Oficerskiej Szkoły Piechoty)

Marszałek, trzymajšc lewš rękę w kieszeni spodni, prawš rękę położył na klapie narzutki Prezydenta i głębokim głosem z akcentem proœby mówił: „Panie Prezydencie, niech mnie Pan przepuœci". Na to Prezydent odpowiedział: „Nie mogę, Panie Marszałku, tu chodzi o Polskę". Na to Marszałek: „Ależ, Panie Prezydencie, właœnie dlatego, że chodzi tu o Polskę, ja tam muszę iœć – niech mnie Pan przepuœci! Zaręczam Panu, że ani Panu nic się nie stanie, ani tym żołnierzom (tu wskazał na nas) nic się nie stanie, niech mnie Pan przepuœci". Prezydent Wojciechowski, stuknšwszy laskš o bruk, powiedział dobitnie: „Nie, nie mogę, Panie Marszałku!".

Warszawa, 12 maja 1926

[Henryk Pištkowski, Wspomnienia z „wypadków majowych" 1926 roku, „Bellona", z. III, 1961]

Kajetan Morawski (minister spraw zagranicznych)

Usłyszeliœmy pierwsze strzały i odtšd w tym prostym stwierdzeniu, że to zaledwie osiem lat po odzyskaniu niepodległoœci Polacy strzelajš do Polaków, streœcił się dla mnie cały tragiczny sens dalszych wydarzeń.

Warszawa, 12 maja 1926

[Kajetan Morawski, Tamten brzeg. Wspomnienia i szkice, Paryż 1961]

Herman Lieberman (adwokat, poseł PPS)

13 i 14 maja na ulicach dalej wrzała walka. Wojska Piłsudskiego, po zaciętym oporze szkoły podchoršżych, zajęły Belweder opuszczony przez prezydenta i rzšd [którzy wycofali się do Wilanowa], po czym Witos ze swoimi kolegami zaniechali dalszego oporu i rozszerzenia wojny na całš Polskę.

Warszawa, 14 maja 1926

[Herman Lieberman, Pamiętniki, Warszawa 1996]

Premier Wincenty Witos

Marszałek Rataj przybył do Wilanowa już póŸnš nocš. W rozmowie z nami oœwiadczył, że nie nalega na naszš decyzję, jednak widzi beznadziejnoœć dalszej walki, która, w warunkach wytworzonych, poza rozlewem krwi nic przynieœć nie może. Jeœliby prezydent i rzšd zdecydowali się na ustšpienie, to on mógłby się podjšć poœrednictwa między rzšdem i Piłsudskim, mimo że dla niego będzie to sprawa bardzo ciężka i przykra. Po złożeniu tego oœwiadczenia wyszedł, zostawiajšc nas w pokoju samych. Po jego wyjœciu rozpoczęła się ożywiona i szeroka narada. [...] Prezydent Wojciechowski zdecydował się bez namysłu na swoje ustšpienie.

Wilanów, 14 maja 1926

[Wincenty Witos, Moje wspomnienia, t. III, Paryż 1965]

Jules Laroche (ambasador Francji)

Piłsudski stał się więc panem Warszawy. Ale czy stanie się panem całej Polski? [...] Krwawy charakter dni majowych [379 zabitych, w tym 164 cywili; 920 rannych, w tym 314 cywili] wywołał głęboki wstrzšs, gdy tylko zorientowano się w jego rozmiarach, a odczuł to również silnie sam Piłsudski. Toteż w składanych prasie deklaracjach usiłował przerzucić odpowiedzialnoœć na obalony rzšd, a zwłaszcza na eksprezydenta Wojciechowskiego.

Warszawa

[Jules Laroche, Polska lat 1926–1935.Wspomnienia ambasadora francuskiego, Warszawa 1966]

Kajetan Morawski

Zaczšł się więc drugi okres międzywojennego dwudziestolecia. [...] Brak wzajemnej wyrozumiałoœci i zdolnoœci do kompromisu stanowi jednš z cech naszego narodu. Posiadamy za to, jako odpowiednik politycznej pobudliwoœci i gwałtownoœci doraŸnych ocen, skłonnoœć zapominania, w miarę upływu czasu, minionych uraz. Po odzyskaniu niepodległoœci wielu aktywistów i pasywistów dobrej woli wierzyło szczerze, że ich przeciwnicy sš wyrazicielami interesów obcych. Zarzucano sobie wzajemnie moskalofilstwo i służbę państwom centralnym. Zmuszeni do współpracy, zrozumieli jedni i drudzy rychło bezzasadnoœć dawnych podejrzeń. Pomajowe różnice były trudniejsze do zatarcia, bo [...] podział na zwycięzców i zwyciężonych przetrwał usztywniony w [...] systemie rzšdów monopartyjnych.

Warszawa

[Kajetan Morawski, Tamten brzeg...]

Zbigniew Gluza – koncepcja, wprowadzenia

Marta Markowska – koordynacja, opracowanie

Przemysław Bogusz, Milena Chodoła, Mariusz Fiłon, Amadeusz Kazanowski, Wojciech Rodak, Adam Safaryjski, Małgorzata Sopyło – współpraca, kwerendy

