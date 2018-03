Rok 1923: Granica wschodnia

Mocarstwa zatwierdzajš granice RP. Satysfakcji Polaków towarzyszš protesty Litwinów, Białorusinów, Ukraińców – Polska chce być ojczyznš.

Jesieniš 1922, wraz z inauguracjš Sejmu I kadencji, ostrym problemem Rzeczpospolitej stajš się obecni w niej „obcy" – i za sprawš tragicznych skutków wyboru Prezydenta, i w procesie tłumienia napięć między nacjami przed finalnym rozstrzygnięciem geopolitycznym Rady Ambasadorów. Idšce z Paryża ustalenie kończy polskš drogę wyzwoleńczš, a zarazem stawia przed objętymi granicš RP innymi narodami pytanie o zakres ich lojalnoœci wobec ram państwa, zaakceptowanych przez Zachód. Od wiosny 1923 Polska na własny rachunek ustanawia warunki egzystencji swych niepolskich społecznoœci. Jak w tej rzeczywistoœci odnajdš się przypisani jej Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Żydzi, Niemcy... – wpłynie na ład publiczny II RP, a w niemałym też stopniu na kształt polskiej tożsamoœci. Czteroletnie zaledwie państwo ma zdecydować, czy gotowe jest pełnić rolę ojczyzny wszystkich obywateli.

Premier gen. Władysław Sikorski w exposé podczas posiedzenia Sejmu

Konstytucja nasza, uchwalona przez czysto polski Sejm suwerenny, gwarantuje wszystkim obywatelom bez jakichkolwiek różnic nie tylko bezpieczeństwo, spokój i równoœć wobec prawa, lecz także pełnš możnoœć rozwoju kulturalnego, a wreszcie swobodę pielęgnowania swych odrębnoœci językowych i wyznaniowych.

Tych gwarancji konstytucyjny rzšd, który mam zaszczyt reprezentować, dotrzyma zawsze i bezwzględnie – w stosunku do tych obywateli, którzy lojalnie i szczerze stojš na gruncie niczym nie kwestionowanej państwowoœci polskiej. [...] Nigdy jednakowoż rzšd nie okaże słaboœci wobec tych, którzy nie chcš być posłusznymi synami Rzeczpospolitej.

Warszawa, 19 stycznia 1923

[Sprawozdanie stenograficzne z 7 posiedzenia Sejmu z dn. 19 stycznia 1923 r., Biblioteka Sejmowa, sygn. RPII/1/7]

Stanisław Głšbiński (poseł i prezes Zwišzku Ludowo-Narodowego) podczas posiedzenia Sejmu

Zwišzek Ludowo-Narodowy stoi na stanowisku, że o losach naszej ojczyzny decydować powinna większoœć sejmu polska. (Brawa. Wrzawa na lewicy) [...] My nie odmawiamy innym narodowoœciom żadnych politycznych praw, które przysługujš im na podstawie Konstytucji. [...] Ale jeżeli chodzi o byt państwa i losy samego państwa, to mogš decydować tylko ci, którzy całym sercem i całš duszš sš państwu oddani.

Warszawa, 20 stycznia 1923 [Sprawozdanie stenograficzne z 8 posiedzenia Sejmu z dn. 20 stycznia 1923 r., Biblioteka Sejmowa, sygn. RPII/1/8]

Bronisław Taraszkiewicz (poseł Białoruskiego Klubu Poselskiego) podczas posiedzenia Sejmu

Kiedy powstała Polska niepodległa, ze strony Polski posłyszeliœmy hasło tak popularne i tak znane, tak wysławiane w polskiej historii: „Wolni z wolnymi, równi z równymi". [...] I oto, okazało się potem, że między życiem, między rzeczywistoœciš, a tymi hasłami była bardzo wielka rozbieżnoœć. [...] Stworzono system rzšdzenia, który zmierza całkowicie do wytępienia typu fizycznego Białorusina, nie tylko do polonizacji. [...] Przede wszystkim projekt kolonizacji i osadnictwa wojskowego. [...] Zamknięto dwa seminaria nauczycielskie, [...] gimnazjum, około dwustu szkół powszechnych.

Warszawa, 23 stycznia 1923 [Sprawozdanie stenograficzne z 10 posiedzenia Sejmu z dn. 23 stycznia 1923 r., Biblioteka Sejmowa, sygn. RPII/1/10]]

Samuel Podhorski (poseł Ukraińskiego Klubu Poselskiego) podczas posiedzenia Sejmu

Dšżeniem narodu ukraińskiego jest wskrzeszenie niepodległego państwa ukraińskiego. (Oklaski na ławach Klubu Ukraińskiego. Głos: Irredenta) Ale, liczšc się z obecnym faktycznym stanem rzeczy, oznajmiamy o swojej gotowoœci współpracy z narodem polskim i wszystkimi narodami, które wchodzš w skład Rzeczpospolitej Polskiej, na warunkach następujšcych. (Głos: Żadnych warunków) [...] Rzeczpospolita Polska, jako państwo narodowoœciowo niejednolite (Głos: narodowe, a nie narodowoœciowe), zostanie przebudowana w ten sposób, ażeby każda narodowoœć, wchodzšca w jej skład, [...] miała pełnš możliwoœć zrealizowania swego prawa do samookreœlenia, przez to byłby zabezpieczony jej pełny swobodny rozwój narodowy we wszystkich dziedzinach życia. [...]

Wszystko spełniamy. Jesteœmy lojalni wobec władzy polskiej. Czego od nas żšdacie jeszcze?

Warszawa, 23 stycznia 1923 [Sprawozdanie stenograficzne z 10 posiedzenia Sejmu...]

Z artykułu w litewskiej gazecie „Lietuvos žinios"

W ostatnim czasie bardzo pogorszyła się sytuacja Litwinów na WileńszczyŸnie. Szczególnie trudny okres przeżywa nasza prasa. Rzadko którego numeru nie konfiskujš: zostaje skonfiskowany decyzjš sšdu, policji, czasem na podstawie wštpliwych nakazów, bo pewnego pięknego dnia wpadajš policja i administracja i – bez okazania jakiegokolwiek dokumentu – zabierajš gazety.

[...] Nie zdławicie naszej rosnšcej œwiadomoœci narodowej bolszewicko-policyjnymi œrodkami, ale odwrotnie – jeszcze bardziej jš rozbudzicie.

Kowno, 2 marca 1923 [„Lietuvos žinios" z 2 marca 1923, tłum. Katarzyna Korzeniewska]

Michał Römer (prawnik polskiego pochodzenia) w dzienniku

Ukazała się dziœ w pismach wieczornych smutna wiadomoœć – że jakoby Konferencja Ambasadorów [...], która rozpoznaje obecnie sprawę granic wschodnich Polski (jej granic z Rosjš i Litwš), zatwierdziła granice faktyczne, co znaczy – udzieliła sankcji międzynarodowych wcieleniu Wilna do Polski. [...]

Swojš drogš, Litwa oczywiœcie nie zrezygnuje z Wilna, a jeżeli nawet zmuszona będzie do rezygnacji formalnej, to w aspiracjach swoich nie wyrzecze się dšżeń do zespołu z Wilnem.

Kowno, 15 marca 1923 [Michał Römer, Dziennik, Biblioteka Akademii Nauk Litwy w Wilnie, sygn. F.138-2254]

Marszałek Maciej Rataj podczas posiedzenia Sejmu

Rada Ambasadorów [...] uznała bez zastrzeżeń nasze granice wschodnie. (Oklaski. Posłowie wstajš z wyjštkiem ław ukraińskich i białoruskich. Poseł Łuckiewicz: Bez zgody ukraińskiego ludu! Na ławach białoruskich i ukraińskich zamieszanie i różne okrzyki. Marszałek dzwoni) [...]

Decyzja Rady Ambasadorów jest ostatnim etapem w dziele budowy państwa polskiego, o ile chodzi o jego granice. [...] Widzimy w niej zrozumienie i uznanie dla misji, którš Polska spełnia i chce spełniać tu na Wschodzie, jako czynnik pokoju i ładu.

Warszawa, 16 marca 1923 [Sprawozdanie stenograficzne z 25 posiedzenia Sejmu z dn. 16 marca 1923 r., Biblioteka Sejmowa, sygn. RPII/1/25]

Iwan Kedryn-Rudnycki (ukraiński historyk, dziennikarz i działacz polityczny)

Spodziewano się takiego mniej więcej wyniku i nie brakło głosów rozumujšcych w ten mniej więcej sposób: ostatecznie, skoro to miało nastšpić, to dobrze, że już skończył się nieznoœny okres cišgłej niepewnoœci i cišgłego wyczekiwania wyroku obcych dalekich sędziów; ostatecznie może i dobrze się stało, że skończył się okres mrzonek.

Lwów, 19 marca 1923 [Karol Grünberg, Bolesław Sprengel, Trudne sšsiedztwo: stosunki polsko-ukraińskie w X–XX wieku, Warszawa 2005]

Z rezolucji Ukraińskiej Partii Radykalnej

Postanowienie Rady Ambasadorów nie zmusi narodu ukraińskiego do pogodzenia się z niewolš Galicji, Wołynia, Polesia, Podlasia i Ziemi Chełmskiej oraz ustalonymi na mocy tego porozumienia granicami. Naród ukraiński zawsze będzie dšżył do jak najszybszego uzyskania niepodległoœci wszystkich swoich ziem, będzie walczyć przeciwko wszystkim swoim sšsiadom, którzy poćwiartowali terytorium Ukrainy.

Lwów, 1 kwietnia 1923 [Orest Krasiwski, Stosunki ukraińsko – polskie w latach 1917–1923, Poznań – Gniezno 2010]

Z interpelacji sejmowej posłów Klubu Ukraińskiego

Przeœladowanie ruchu ukraińskiego na Wołyniu w ostatnich dniach przybrało charakter terroru. Władze administracyjne i sšdowe niszczš i rujnujš tu kulturę ukraińskš, tamujš ruch kulturalno-oœwiatowy, ekonomiczny i polityczny.

Ludnoœć ukraińska ostatecznie przekonała się, że państwo polskie nie tylko nie ma zamiaru zaspokoić jej słusznych domagań życiowych, aczkolwiek w granicach państwa polskiego jest kilka milionów Ukraińców, ale systematycznie dšży do spolonizowania ziem ukraińskich i zubożenia ludnoœci na tych ziemiach.

[...] Czy ministerstwa zamierzajš poczynić odpowiednie zarzšdzenia, żeby ludnoœć ukraińska miała zabezpieczone prawa polityczne, kulturalno-oœwiatowe itd., które gwarantujš jej traktaty Wersalski i Ryski oraz Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej?

Warszawa, 24 maja 1923 [Interpelacja posłów Klubu Ukraińskiego do panów Ministrów Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnętrznych w sprawie masowych rewizji i aresztowań na Wołyniu, Biblioteka Sejmowa RPII/1/648]

Prezydent RP Stanisław Wojciechowski w przemówieniu do mieszkańców Wilna

Błędy przeszłoœci już więcej się nie powtórzš. Panowania Polski nikt tutaj nie usunie, bo cały naród polski na to nie pozwoli.

Wilno, 14 paŸdziernika 1923

[Stanisław Wojciechowski, Wspomnienia, orędzia, artykuły, Warszawa 1995]