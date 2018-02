Bliski Wschód: Tajemnice zamków asasynów

Hasan ibn Sabbah, pierwszy przywódca szyickiej sekty nizarytów i twórca ich państwa, swojš głównš siedzibš uczynił twierdzę Alamut. Stšd na skrytobójcze misje wyruszali fedaini i tu narodziła się czarna legenda asasynów.

Gdzie jest Alamut? Jak wyglšda legendarny zamek, którego wizję przyniósł do Europy Marco Polo? Czy budzšce przestrach zamczysko, z którego zbrodniczy Hasan ibn Sabbah wysyłał w œwiat hordy zakamuflowanych zabójców, w ogóle istnieje? Jak się przedstawia dziœ? Czy tak, jak je widział Władimir Bartol w swojej powieœci; jako olbrzymiš twierdzę o trzech wysokich wieżach zawieszonych nad przepaœciami, u których stóp kłębi się wartki nurt wielkiej rzeki? Co z niego zostało? Czy można się przejœć po jego komnatach? Wspišć na flanki? Spojrzeć w dół? Czy zostały jakieœ œlady? Resztki mebli, ceramiki, zardzewiałej broni? Czy na murach widać œlady wielkiego pożaru, który strawił Alamut w 1256 r., niemal doszczętnie niszczšc wielkš bibliotekę nizarytów? Czy coœ tam w ogóle jeszcze istnieje?

Hasan ibn Sabbah pochodził z Iranu i niewštpliwie był geniuszem. Nie miejsce tu na opis jego drogi życiowej. Wystarczy wspomnieć, że po licznych wędrówkach, z których najdalsza zaprowadziła go do Egiptu, podjšł się organizacji nowej sekty szyickiej, która do historii przeszła jako asasyni. W rzeczywistoœci sami nazywali się batynitami albo nizarytami (od imienia Nizara, prawdopodobnego przyjaciela Hasana i następcy kalifa, odsuniętego wskutek intryg od dziedziczenia), a miano asasynów (z arabskiego „hasziszijjun") nadali im przeciwnicy upowszechniajšcy legendę, jakoby batynici oszałamiali się haszyszem. Czy tak było naprawdę? Trudno powiedzieć. Legenda jest bezwzględna; nie zostawia miejsca na weryfikację faktów. Ważne jest co innego: Hasan ibn Sabbah, sam ortodoksyjny szyita z linii ismailickiej, podjšł się dzieła, które zatrzęsło podwalinami ówczesnych imperiów. Na terenie sunnickiego sułtanatu Seldżuków zbudował najpierw szyickš partyzantkę, potem sieć batynickich twierdz, a na koniec rozsiane po górach Bliskiego Wschodu państwo. Stworzył jego doktrynę, teologię i metodę politycznš, której najsłynniejszym rozdziałem była skrytobójcza działalnoœć fedainów. To ich sztylety i trucizny trzebiły seldżuckie elity. To ich aktywnoœć przerażała chrzeœcijan i syryjskich sunnitów. To właœnie ich zbrodnie leżš u podstaw czarnej legendy Alamutu.

Gniazdo Hasana

Gdzie jest Alamut? Trzeba najpierw wzišć kurs na Iran. Wylšdować w Teheranie. Potem przedrzeć się dżipami do podnóża gór Elburs. Leżš na południe od Morza Kaspijskiego i przerażajš swojš potęgš. Sš wyższe od Alp i stanowiš geograficzne przedmurze wielkich łańcuchów górskich Azji. Ich najwyższy szczyt Demawend wznosi się na wysokoœć 5670 metrów. Góry w okolicach doliny Alamut regularnie przekraczajš wysokoœć 3000 metrów. Jeszcze sto lat temu ten pełen ugorów, dziki krajobraz był dostępny tylko karawanom z mułami. Dróg nie było wcale; jedynie górskie œcieżki i doliny bystrych rzek. Dziœ w stronę twierdzy prowadzš wygodne szosy. Alamut leży 120 km na północ od Teheranu i 40 km na wschód od miasta Kazwin.

Zanim dotrze się do zamczyska, trzeba się zagłębić w długš na 50 km dolinę, dowlec do łańcucha coraz mniejszych i nędzniejszych wioseczek, z których najmniejsza Shotor Khan kryje się wręcz w cieniu gołej skały, na której zbudowano słynnš twierdzę. Ludzie tu sš mili. Otwarci na obcych. Zapraszajš na czarnš herbatę, do której dosypujš okruchy wysuszonych owoców limetki. Tłoczš się przed obiektywem aparatu, bo choć każdy na œwiecie słyszał o Alamucie, turystów przyjeżdża tu naprawdę niewielu. Potem trzeba znaleŸć nocleg. Za jedyny hotel służy budowla przypominajšca małš wiejskš szkołę. Kilka pokojów z dwoma, trzema łóżkami. Żadnych ozdób. Obrazów. Dywanów. Za oknem górskie powietrze i asceza, jak za czasów Hasana.

Kto kogo wybrał? Hasan Alamut? Czy Alamut Hasana? Trudno orzec. Jedno jest pewne – to dzięki zdobyciu tej właœnie twierdzy nizaryci posiedli centrum duchowe, centralny oœrodek religijny, stolicę swoich daleko podejmowanych misji. Alamut był pierwszy i zawsze najważniejszy. Tu mieszkali przywódcy sekty. Tu był poczštek i faktyczny koniec ich ruchu. Choć inne twierdze, zdobywane w kolejnych latach, również póŸniej padły, œmierć Alamutu była œmierciš dziedziców Hasana. Inne zamki w Iranie – Lamasar, Samiran, Saru, Girdkuh, Maymundiz – czy syryjskie Al-Kahf, Masyaf, Al-Madiq, Al-Khawabi i Kadmus – były tylko lokalnymi oœrodkami sekty; niektóre większe i potężniejsze od Alamutu, jednak żaden nie odgrywał tak wielkiej roli duchowej.

Kiedy zbudowano zamek? Jego poczštki tonš w mrokach dziejów. Wiadomo, że odnowili go władcy górskiej krainy Daylam w połowie IX wieku. To oni nadali mu imię Aluh-Amut, czyli „Orle Gniazdo". Potem zdobyli go Seldżucy i obsadzili załogš złożonš z mieszkańców okolicznych wiosek. Nie wiadomo, kiedy u jego stóp pojawił się po raz pierwszy Hasan ibn Sabbah. Zapewne w latach 80. XI wieku, gdy jako jeden z ismailickich da'i (nauczycieli) trafił w te regiony z misjš apostolskš. Wypatrzył w chmurach Orle Gniazdo. Uznał, że niedostępnoœć i odosobnienie zamku oraz górski majestat będš idealnš oprawš jego dzieła. Zaczaił się u wrót Alamutu. Nie miał szansy zdobyć twierdzy siłš, więc rozpoczšł intensywnš pracę misyjnš u jej stóp. Œcišgnšł w rejon zamku innych misjonarzy i w cišgu dwóch lat zdobył dla swojej wiary większoœć strażników i ich rodziny. Na koniec sam pod przybranym imieniem Dihchuda wszedł na teren twierdzy i oznajmił jej dowódcy, niejakiemu Mahdiemu, że jš przejmuje. Ten wezwał straże i nakazał aresztować Hasana. Jakież było jego zdumienie, gdy strażnicy opowiedzieli się po stronie ismaility. Wszyscy byli już przekabaceni przez Sabbaha. Na otarcie łez Mahdi otrzymał od Hasana trzy tysišce denarów odstępnego. Był 4 czerwca 1090 r. Pierwszy wielki mistrz asasynów miał swoje lokum. Nie ruszył się z niego do œmierci przez kolejnych ponad 30 lat.

Raj fedainów

Twierdza jest zbudowana na nagiej skale. Gigantyczny głaz wyglšda, jakby podpierał łańcuch położonych dalej gór. Zabudowania zamku wiszš 185 metrów nad Shotor Khan. Zbocze skały układa się pod kštem 45 stopni i sięga położonej ćwierć kilometra niżej doliny. Gdyby ktoœ marzył o wdrapaniu się na skałę, musiałby uznać, że jest to przynajmniej karkołomne. Do twierdzy wchodzi się więc wšskš œcieżkš wzdłuż kamiennego masywu. Jest zabłocona i œliska. Gdzieniegdzie tylko kamienie układajš się w naturalne schody. Legenda głosi, że do Alamutu nie było zwykłego wejœcia; goœci wcišgało się w plecionych koszach. Choć to tylko legenda, współczeœnie doczekała się swoistego potwierdzenia. Do zabudowań zamku prowadzi zawieszony na rusztowaniach drewniany chodnik. Kończy się niemal przed drzwiami maleńkiego, wciœniętego w skały domku, gdzie rezydujš współczeœni strażnicy.

Czy twierdza przetrwała? To, co widać na szczycie skały, trudno nazwać choćby romantycznš ruinš. Korpus zamczyska jest oblepiony setkš metalowych rusztowań. Żadnych wież. Centralna częœć zamku, rodzaj sali rycerskiej, ma może kilkanaœcie metrów długoœci i siedem, osiem metrów szerokoœci. Jest kompletnie zrujnowana. Nie widać żadnych œladów pracy archeologów. Parę metrów dalej w stronę szczytu kilkanaœcie małych, zadaszonych glinianym dachem komnat. Wszystkie sš zamknięte. Czy coœ jest w œrodku? Nie wiadomo. Od południowej strony skały resztki kamiennego łuku, œlady po cysternach i fragmenty fortyfikacji. Można się spodziewać, że jakieœ tajne korytarze cišgnš się w głšb, ale nie może ich być zbyt wiele. Skała Alamut to lity bazalt. Penetracja takiego kamienia nie jest łatwa. Główna twierdza była więc niewielka. Główny zamek długi na może sto metrów. Szeroki na dwadzieœcia, w najszerszym miejscu na pięćdziesišt. Na przeciwległym końcu skały resztki jakiejœ flanki. Kilkanaœcie metrów poniżej przewodnik pokazuje krzak winoroœli. Zasadził go jeszcze Hasan. Tak mówi legenda. Oczywiœcie wypada jej wierzyć.

Z Alamutu rozcišga się imponujšcy krajobraz. Œwiat widziany z wysokoœci 2400 metrów jest oszałamiajšcy; wokół piętrzšce się do nieba piramidy nagich szczytów. Lœniš wszystkimi kolorami bršzu i szaroœci. Zimš utopione w œnieżnej bieli. Latem żółte i pomarańczowe. Jesieniš szare i brunatne. Wszystko zależy od pory roku, dnia i kšta padania œwiatła. Kiedy spojrzy się w dół, przez przeœwity zalegajšcych poniżej chmur widać górskie ostępy, piargi i rumowiska, a przy odrobinie szczęœcia zza mgieł wyłaniajš się górskie sady, które muszš przywołać skojarzenie z ogrodami Alamutu, gdzie wedle legendy przenoszono oszołomionych haszyszem fedainów, by dać im namiastkę raju. W luksusowo urzšdzonych pawilonach miały się nimi zajmować udajšce hurysy piękne dziewczęta. Jedli egzotyczne owoce, pili wino, zażywali rozkoszy, myœlšc, że Hasan czarami przeniósł ich w dziedziny niebiańskie. Gdy budzili się w swoich chłodnych celach, tęsknota za rajem była tak mocna, że godzili się na każde poœwięcenie, by wrócić do krainy szczęœliwoœci. Tak ćwiczono w nich karnoœć i fanatyczne oddanie przywódcy. Marzenie o raju było mocniejsze od instynktu życia. Brali sztylet, szykowali truciznę i atakowali znienacka. Rzadko komu było dane przeżyć. Ginęli na miejscu swojej zbrodni, ale dzięki ich ofierze państwo Hasana było bezpieczne. Umierali głównie jego wrogowie, a inni byli na tyle sparaliżowani strachem, że bali się podejmować akty agresji.

Kronikarze konsekwentnie piszš o ogrodach, ale obserwujšc góry wokół Alamutu, naprawdę trudno dostrzec miejsce, które mogło udawać owe rajskie ogrody. Teren jest surowy, a sady to kawałki terenu wielkoœci chusteczki do nosa, wyrwane górskiej dziczy. Sam zamek jest maleńki; trudno z perspektywy współczesnych ruin bronić legend o jego rzekomym ogromie. Garnizon musiał być niewielki; nie mogło w nim mieszkać w tym samym czasie więcej niż kilkudziesięciu ludzi, może, acz tylko przez krótki czas, dwakroć tyle. Jak więc mogły stšd wychodzić zastępy asasynów? Znów daje znać o sobie legenda!

Tarcza Alamutu i bohaterowie Girdkuh

Zupełnie inaczej jest z większymi twierdzami, które przejmowali asasyni. Nieopodal Alamutu, zawieszone 150 metrów nad dolinš rzeki Shahrud, strzegło domeny Hasana ibn Sabbaha kolejne „orle gniazdo", zamek Lamasar. Wszystko tu było w większej skali. Sama dolina rzeki Shahrud szeroka na kilka kilometrów, żyzna i dajšca schronienie wielu wsiom. Wioska Shahrestan-e Bala, kiedyœ miasteczko u stóp góry, mogła wykarmić większš załogę, więc i twierdza była tu potężniejsza niż główna siedziba Hasana. Na szeroko rozkraczonym wzgórzu zamek Lamasar zajmował kilka hektarów. Zwany był „tarczš Alamutu"; długi na ponad pół kilometra, a szeroki maksymalnie na 150 metrów. Zbocze góry nie jest aż tak strome, ale pokryte ostrymi skałami i trudno dostępne. Szczyt wieńczyły wysokie mury. Rezydował w nich groŸny Buzurg-Ummid, przyjaciel i następca założyciela sekty, zarazem twórca nizaryckiej dynastii. Jeszcze za życia Hasana wytrzymał w Lamasar oœmioletnie oblężenie seldżuckie. Załoga żywiła się już tylko trawš, ale wytrwała.

Niewiele zostało z Lamasar. Na szczyt góry idzie się po skałach. Tu i ówdzie nad wšskimi jarami poprzerzucano stalowe mostki. Ale i tak wędrówka jest niebezpieczna. Na szczycie nie ma œladów ani po murach, ani po zamkowych zabudowaniach. Na skalnych złomach widać jakieœ resztki bastionów. Jedynym dobrze zachowanym fragmentem jest brama. Przez jej œwiatło przeziera widok pokrytej szachownicš pól doliny Shahrud.

W przeciwieństwie do Lamasar inna twierdza asasynów, forteca Samiran, położona daleko na zachód, 20 km od miasta Manjil, nad rzekš Quezil-Uzun, jest naprawdę w przyzwoitym stanie. Niegdyœ było to ludne, bogate miasto o długiej tradycji. Schowane w głębokim wšwozie, zajmowało powierzchnię półtora kilometra kwadratowego. O wspaniałej tradycji miasta œwiadczš dwa przepiękne sasanidzkie grobowce, które zdobiš wzgórza w północnej częœci wšwozu. Zbudowane w kształcie wież zachowały się w doskonałym stanie. Po przeciwnej stronie na stumetrowym wzgórzu widniejš resztki murów i bastionów twierdzy. Przetrwały ruiny głównego zamku i fragmenty jednego z trzech okalajšcych go murów. Nad wšwozem, niemal zawieszony na skarpie, straszy otwartymi grobami pełnymi ludzkich koœci muzułmański cmentarz, a u stóp zamkowego wzgórza można zebrać fragmenty dobrze zachowanej ismailickiej ceramiki. Niestety, Samiran się rozpada, a wody rzeki podniesione w czasach budowy zapory w Manjil wypłukały już do cna resztki samego miasta.

Nie grozi to jednak ani wielkiemu zamkowi Saru, który ulokowany głęboko w górach jak Alamut przetrwał w œwietnej formie, ani legendarnej fortecy Girdkuh, położonej daleko na wschód, w okolicach miasta Damghan. Zwłaszcza ta ostatnia twierdza przykuwa uwagę i zajmuje wyjštkowo ważne miejsce w dziejach asasynów. W czasach starożytnych zbudowano jš w celu ochrony przebiegajšcego obok jedwabnego szlaku. Nizaryci zajęli jš niedługo po opanowaniu Alamutu i odtšd była najważniejszym punktem ich dominacji we wschodniej częœci Iranu. Pierwotnie było to rozległe, otoczone glinianymi murami miasto. W samym jego œrodku na trzystumetrowej pionowej skale wznosiła się olbrzymia cytadela. Na szczyt prowadziła wšska, dwumetrowa œcieżka. Bez przesady można powiedzieć, że Girdkuh w jeszcze większym stopniu niż Alamut był nie do zdobycia. Przekonali się o tym Mongołowie, którzy systematycznie niszczšc państwo asasynów w XIII wieku, zatrzymali się właœnie u podnóża Girdkuh. Samo miasto padło po krótkim oblężeniu, ale cytadela broniła się przez trzynaœcie lat. Załogę stanowiło około tysišca osób; kobiety, mężczyŸni i dzieci. Poddali się dopiero zdziesištkowani przez epidemię cholery. Schodzili na dół pod mongolski topór prawie nadzy. Przez dwie dekady zdarli na sobie wszystkie posiadane ubrania. Mongołowie nie mieli dla nich litoœci. Wszyscy zostali œcięci. Wraz z nimi skończyła się epoka asasynów w Iranie.

Koniec œwiata asasynów

Girdkuh do dziœ fascynuje. W ruinach cytadeli pełno ludzkich koœci. U stóp zamku zostawiony 750 lat temu przez Mongołów bałagan. Potłuczone talerze, fragmenty metalu, stanowiska ogniowe katapult miotajšcych pociski w kierunku zamku. I same pociski, niegdyœ poukładane w pryzmy, dziœ rozrzucone nieopodal. Girdkuh rozbito i zadeptano. Masakra była tak potworna, że nikt nie zamieszkał na jego ruinach przez kolejnych 750 lat. Od tamtych czasów to pełna historycznych pamištek i nigdy nieprzebadana przez archeologów pustynia. Alamut poddał się sam na rozkaz ostatniego przywódcy sekty Churszacha, który sšdził, że oddajšc zamki Mongołom, uratuje swój naród. Przeliczył się. Mongołowie byli zbyt okrutni. Nie tylko mœcili się za œmierć od nizaryckiego sztyletu jednego z synów Dżyngisa – Czagataja, ale nie tolerowali żadnego zbrojnego oporu. Churszach został zamordowany, a jego główna siedziba Orle Gniazdo splšdrowana i zniszczona. Ostatnim akordem tragedii Alamutu był gęsty dym nad górami ze spalonej heretyckiej biblioteki. Wraz z nim uciekały w chmury nizaryckie mšdroœci spisywane w tysišcu ksišg przez Hasana ibn Sabbaha i jego następców. Odeszła w przeszłoœć ich tradycja i kultura. Została legenda i niemal niezauważalny z poczštku, z czasem nabrzmiewajšcy kolejnymi pokoleniami łańcuch ich następców, w tym dynastia Aga Chanów, która dotrwała do dnia dzisiejszego. Ale to już zupełnie inna historia.