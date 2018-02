Naloty dywanowe na Drezno: Zbrodnia i kara

W nocy z 13 na 14 lutego 1945 r. 796 brytyjskich bombowców Avro Lancaster zbombardowało centrum Drezna.

Następnej nocy nalot dywanowy powtórzyło 311 amerykańskich bombowców Boeing B-17 Flying Fortress. Stolica Saksonii była jedynym miastem niebombardowanym wczeœniej przez aliantów. Niektórzy historycy uważajš, że w DreŸnie zginęło nawet pół miliona ludzi. Taki mit podtrzymuje np. opracowanie Davida Irvinga „Drezno. Apokalipsa 1945" czy niezwykle popularna w Niemczech „Pożoga" Jörga Friedricha. Dopiero w 2011 r. specjalna komisja rzšdu Saksonii ustaliła bezsprzecznie, że w wyniku alianckiego bombardowania zginęło 25 tys. cywilów, w tym liczna grupa zagranicznych robotników przymusowych. Jest to więc liczba porównywalna do zgłaszanych przez niektórych historyków szacunków ofiar bombardowania Warszawy we wrzeœniu 1939 r.

Oblicza się, że w wyniku wszystkich alianckich nalotów dywanowych na całym obszarze Niemiec œmierć poniosło 400–600 tys. osób. Alianci zrzucili na niemieckie miasta od 900 tys. do 1,35 mln ton bomb, prawie 19-krotnie więcej niż Niemcy na Anglię. Marszałek RAF Arthur Harris, zapytany w czasie wojny o moralnš ocenę nalotów dywanowych na Niemcy, odpowiedział: „Oni zasiali wiatr, niech więc teraz zbiorš burzę!".

Czy miał rację? Pamiętajmy, że niemieckie lotnictwo zbrodnicze bombardowania miast rozpoczęło już w czasie wojny domowej w Hiszpanii. 26 kwietnia 1937 r. lotnicy z Legionu Kondor dokonali nalotu na Guernicę, niewielkie miasteczko zamieszkane przez zaledwie 5 tys. ludzi. Celem tej operacji miało być zdziesištkowanie oddziału lewicowego Frontu Ludowego. Badania historyczne dowodzš, że niemieccy piloci doskonale wiedzieli, iż cel ich nalotu znajdował się 14 km za miastem, ale idšc œlepo za przykładem załogi pojedynczego bombowca Heinkel He 111, potraktowali Guernicę jako żywy cel strzelniczy.

Doœwiadczenie zdobyte w Hiszpanii podwładni Hermanna Göeringa wykorzystali już w pierwszych dniach II wojny œwiatowej. Niemieckie lotnictwo notorycznie łamało prawo wojenne i z premedytacjš wybierało cele o charakterze cywilnym. 1 wrzeœnia 1939 r. o 4.40 rano 1. i 3. eskadra bombowców nurkujšcych typu Ju-87B dokonała kilku nalotów na położone w województwie łódzkim miasto Wieluń. W wyniku tego niczym nieuzasadnionego terroru œmierć mogło ponieœć nawet ponad 2 tys. osób.

Nieco ponad godzinę po pierwszym nalocie na Wieluń niemieckie bomby spadły także na obiekty wojskowe w Warszawie. Polskš stolicę zaatakował dywizjon z Prus Wschodnich. 22 i 23 wrzeœnia 1939 r. Luftwaffe za cel bombardowań obrała domy i synagogi dzielnicy żydowskiej, której mieszkańcy obchodzili wtedy œwięto Jom Kippur. Prawdziwe piekło rozpętało się jednak w Warszawie 25 wrzeœnia. Niemieccy piloci bestialsko bombardowali szpitale oznakowane na dachach znakiem czerwonego krzyża, zrzucali bomby na cmentarze, aby sprofanować polskie groby, nurkowali nad ulicami i ostrzeliwali z karabinów maszynowych nielicznych przechodniów. Na Warszawę spadło prawie 630 ton bomb burzšcych i zapalajšcych. W mieœcie wybuchło około 200 pożarów. Zginęło kilkanaœcie tysięcy mieszkańców, a 35 tys. zostało rannych.

Po nalotach na polskie miasta przyszedł czas na zmasowane bombardowanie napadniętych krajów neutralnych. Atak powietrzny na Rotterdam w maju 1940 r., w wyniku którego zginęło tysišc mieszkańców miasta, został dokonany już po kapitulacji armii holenderskiej. W odwecie za tę zbrodnię Royal Air Force przeprowadziła w nocy z 15 na 16 maja pierwszy nalot na Zagłębie Ruhry. Niemcy poczuli przedsmak kary, jaka miała ich spotkać za przestępcze naloty na Warszawę, Rotterdam czy Belgrad.