Nieskończenie niepodległa: Kształt państwa

Naczelnik państwa i Komitet Narodowy uzgadniajš współdziałanie. Mimo napięć, Sejm Ustawodawczy bywa jednomyœlny.

Przełom 1918/1919 roku przynosi Polsce pierwsze rozstrzygnięcia systemowe. Skuteczne powstanie wielkopolskie, starcia zbrojne na wschodzie i południu – przesšdzajš o częœci polskich terytoriów. Powołanie rzšdu Ignacego Jana Paderewskiego osłabia wewnętrzne spory ideologiczne. Wybory do Sejmu Ustawodawczego (po raz pierwszy z udziałem kobiet) i pierwsze jego posiedzenia dajš nadzieję na opanowanie chaosu w kraju, boleœnie odczuwajšcego skutki minionej wojny.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Podstawowym problemem staje się oczywista wielonarodowoœć Rzeczpospolitej. Szczególnie w jej wizji „mocarstwowej", zakładajšcej możliwie najpełniejszy powrót do granic I RP, stosunek do wschodnich sšsiadów rodzi podejrzenia o zamysł imperialistyczny. Chcšc utrzymać aprobatę ententy, dwuosobowa reprezentacja Polski na konferencję pokojowš musi je oddalać.

Z artykułu „Zawsze to samo" w tygodniku „Na Posterunku"

Szaleje walka w Polsce. Z chwilš ustšpienia zaborców z kraju, rzucili się Polacy na siebie wzajemnie. Najwstrętniejsze orgie oszczerstw afiszowych, gazeciarskich i wiecowych œwięcš piekielne triumfy. Zamiast radoœci – nienawiœć szerzy się w kraju. Stoimy u wrót wojny domowej. Co to jest? Dlaczego? Bioršc rzecz najogólniej, widzi się walkę dwóch grup zasadniczych: narodowych demokratów i socjalistów.

Warszawa, 15 grudnia 1918

[„Na Posterunku" nr 35/1918]

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w liœcie do Romana Dmowskiego (prezesa Komitetu Narodowego Polskiego)

Wysyłajšc do Paryża delegację, która się ma porozumieć z Komitetem paryskim w sprawie wspólnego działania wobec Aliantów, proszę Pana, aby zechciał Pan wszystko uczynić dla ułatwienia rokowań. Niech mi Pan wierzy, że nade wszystko życzę sobie uniknięcia podwójnego przedstawicielstwa Polski wobec Aliantów: tylko jedno wspólne przedstawicielstwo może sprawić, że nasze żšdania zostanš wysłuchane. [...]

Opierajšc się na naszej starej znajomoœci, mam nadzieję, że w tym wypadku i w chwili tak poważnej co najmniej kilku ludzi – jeœli, niestety, nie cała Polska – potrafi się wznieœć ponad interesy partii, klik i grup. Chciałbym bardzo widzieć Pana między tymi ludŸmi.

Przemyœl, 21 grudnia 1918

[Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa 1937]

Ignacy Gorczyński (mieszkaniec Poznania)

Nadchodzić zaczęły pogłoski o przyjeŸdzie do Poznania [wysłannika Komitetu Narodowego Polskiego] Ignacego Jana Paderewskiego, co niesłychanie rozgoršczkowało umysły, a ludnoœć na gwałt sporzšdzała sztandary. Przyjazd nastšpił wieczorem 26 grudnia, wœród nieopisanego entuzjazmu tłumów. My, zorganizowani w Straży Ludowej, oraz sokoli i harcerze, tworzyliœmy od dworca do „Bazaru" [hotelu] zwarty kordon, za którym stały dziesištki tysięcy mieszkańców Poznania.

Poznań, 26 grudnia 1918

[Wspomnienia powstańców wielkopolskich, Poznań 1970]

Z artykułu w „Kurierze Poznańskim"

Wœród niezwykłych okolicznoœci żegnamy rok stary i wstępujemy w progi nowego; kiedy łuna wielkiej wojny na Zachodzie już dawno zagasła, buchnęły płomienie walki tuż koło nas. Na ulicach Poznania polała się krew, pod Gnieznem również rozegrało się krwawe starcie między Polakami i Niemcami, w kilku innych punktach podobne zaszły wypadki [...]. Naprędce zorganizowana siła zbrojna polska dała odpór napaœci niemieckiej i w następstwie zwycięskiej walki opanowała Poznań. Z Poznania przeniósł się ruch żywiołowy do Gniezna, Trzemeszna, Mogilna i kilku pomniejszych miast. [...] Polacy zaboru pruskiego pokazali, że nie brak im męstwa, gdy chodzi o obronę najœwiętszych interesów narodowych!

Poznań, 1 stycznia 1919

[„Kurier Poznański" nr 1/1919]

Janina z Fuldów Konarska (ziemianka) w dzienniku

Dziœ wybory w całym kraju. Maks [mšż] od rana siedzi w komisji wyborczej, jako jej prezes. Ciekawam, jaki będzie rezultat. Obawialiœmy się, że kobiety nie zechcš korzystać z przysługujšcego im obecnie [od 28 listopada 1918] prawa i wstrzymajš się od głosowania, tymczasem – idzie ich dużo.

Kluczewsko (Kielecczyzna), 26 stycznia 1919

[Janina z Fuldów Konarska, Pamiętnik, t. 3, Archiwum Oœrodka KARTA]

Roman Dmowski podczas posiedzenia Rady Najwyższej Sprzymierzonych

Utworzenie rzšdu [Paderewskiego, 16 stycznia] pozwala przypuszczać, że trudnoœci wewnętrzne skończyły się. Pozostaje przeanalizować komplikacje zewnętrzne, którym Polska powinna stawić czoła.

Gdy oddziały niemieckie, na mocy postanowień rozejmu, wycofały się w stronę Prus Wschodnich, pozostawiajšc wschód Polski bez zabezpieczenia, [...] ustšpiły miejsca bolszewikom. [...] Bolszewicy znacznie posunęli się w głšb terytorium Polski i w obecnej chwili znajdujš się w odległoœci niecałych 150 kilometrów od Warszawy. [...] Od strony południowej Polska znajduje się w konflikcie z bandami ukraińskimi. [...] Wobec tego Polska [...] musi stawić czoła na dwóch frontach, lecz nie posiada ona ani wojska, ani broni, ani amunicji. [...]

W celu ustalenia aktualnych granic Polski, trzeba wzišć za punkt wyjœcia granice Polski sprzed rozbioru z 1772 roku i wprowadzić rektyfikacje [uœciœlić linię granicznš] uzasadnione względami politycznymi, ekonomicznymi i przemysłowymi.

Pomiędzy obszarami odłšczonymi od Polski znajdujš się rzeczywiœcie terytoria zgermanizowane, ale które pierwotnie nie należały do Niemiec. Tymi terytoriami sš Œlšsk i południowa częœć Prus Wschodnich. [...] Niemcy mogli dokonać germanizacji Polski tylko poprzez całš serię ustaw antypolskich. [...] Granica Polski na wschodzie powinna sprowadzić się do tego, aby pozostawić Rosji ludnoœć niepolskš.

Paryż, 29 stycznia 1919

[O niepodległš i granice...]

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w orędziu otwierajšcym pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego

Po długiej, nieszczęsnej wojnie œwiat cały, a z nim i Polska, czeka z tęsknotš upragnionego pokoju. Tęsknota ta w Polsce dziœ ziœcić się nie może. Synowie Ojczyzny muszš iœć, by bronić granic i zabezpieczyć Polsce swobodny rozwój. [...]

Nie oddamy ani piędzi ziemi polskiej i nie pozwolimy, by uszczuplano nasze granice, do których mamy prawo. Dšżnoœci naszych sšsiadów sprawiły, że ze wszystkimi nimi znajdujemy się obecnie w otwartej wojnie lub co najmniej w stosunkach mocno naprężonych.

[...] Obdarzeni dziœ zaufaniem narodu, dać mu macie podstawy dla jego niepodległego życia w postaci prawa konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. [...] Prawa, przez was uchwalone, będš poczštkiem nowego życia wolnej i zjednoczonej Ojczyzny.

Warszawa, 10 lutego 1919

[Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe...]

Juliusz Zdanowski (działacz Zjednoczenia Ludowo-Narodowego) w dzienniku

Otwarcie pierwszego Sejmu. Tyle myœli, marzeń i uczuć. I – mimo całej wielkoœci chwili – kontrast między tš szarš rzeszš Sejmu, przeważnie z chłopów złożonego, [...] a barwnym œnionym wspomnieniem matejkowskich typów Wielkiego Sejmu i prawdziwie wielkich postaci – jest tak wielki, że człowiek w epokowoœć chwili obecnej wsłuchać się i wczuć nie może. [...]

Tłum na galerii, tłum w sali posiedzeń – między i poza posłami. Publicznoœć zachowuje się jak na wiecu. Bije i woła brawa w miejscach, które jej się podobajš. Po sali rozstawieni zwykli klakierzy dla Piłsudskiego, którzy jak zwykle robiš nastrój przy ukazaniu się jego nazwiska czy osoby.

Warszawa, 10 lutego 1919

[Dziennik Juliusza Zdanowskiego, t. II, 15 X 1918 – 23 VI 1919, Szczecin 2014]

Józef Piłsudski w deklaracji o złożeniu urzędu Tymczasowego Naczelnika Państwa, odczytanej na posiedzeniu Sejmu

Wœród olbrzymiej zawieruchy, w której miliony ludzi rozstrzyga sprawy jedynie gwałtem i przemocš, dšżyłem, by właœnie w naszej OjczyŸnie konieczne i nieuniknione tarcia społeczne były rozstrzygane w sposób jedynie demokratyczny: za pomocš praw, stanowionych przez wybrańców narodu.

Starałem się osišgnšć swój cel jak najspieszniej. Chciałem bowiem, by – kładšc trwałe fundamenty pod swe odrodzenie – Polska wyprzedziła sšsiadów i w ten sposób stała się siłš przycišgajšcš, dajšcš zapewnienie choćby nie najszybszego, lecz spokojnego i prawnego rozwoju.

Warszawa, 20 lutego 1919

[Józef Piłsudski, Pisma, Warszawa 1985]

Marszałek Sejmu Wojciech Tršmpczyński podczas posiedzenia Sejmu

Komendancie Józefie Piłsudski! Sejm Ustawodawczy jednomyœlnie postanowił dzisiaj władzę Naczelnika Państwa oddać znowu w Twoje ręce. W myœl tej uchwały, władzę naczelnš państwa, którš byłeœ złożył w ręce moje, znowu Tobie powierzam z życzeniem, ażebyœ jš sprawował na pożytek narodu i na chwałę OjczyŸnie. (Ożywione oklaski i brawa).

Warszawa, 20 lutego 1919

[Posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919]

Zbigniew Gluza – koncepcja, wprowadzenia

Marta Markowska – koordynacja, opracowanie

Przemysław Bogusz, Milena Chodoła, Mariusz Fiłon, Amadeusz Kazanowski, Wojciech Rodak, Adam Safaryjski, Małgorzata Sopyło – współpraca, kwerendy

Zapraszamy do œledzenia akcji w internecie: #NieskończenieNiepodległa, #CzytamyNieskończenieNiepodległš