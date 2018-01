Dzień, w którym rozwiązano AK

73 lata temu, 19 stycznia 1945 r., gen. bryg. Leopold Okulicki „NiedŸwiadek" wydał odezwę: „Żołnierze Armii Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszš swš pracę i działalnoœć prowadŸcie w duchu odzyskania pełnej niepodległoœci Państwa i ochrony ludnoœci polskiej przed zagładš. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego". Ostatni dowódca AK uznał, że wobec błyskawicznych postępów wielkiej ofensywy Armii Czerwonej, która w połowie stycznia ruszyła znad Wisły na zachód, należy rozwišzać siły zbrojne państwa podziemnego. „Żołnierze (...) z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwišzuję szeregi AK" – zwracał się do swoich podwładnych Okulicki.

Komendant główny AK tylko pozornie zdawał się iœć na pewnš ugodę wobec nadcišgajšcych sił sowieckich, które dwa dni wczeœniej wkroczyły do Warszawy, a teraz wyzwoliły Włodawę, Kutno i ŁódŸ. Zresztš słowo „wyzwolenie" w tym kontekœcie zawsze będzie wzbudzało kontrowersje i emocje. Z jednej strony kończyła się niemiecka okupacja, którš pod każdym względem należy uznać za największy horror w dziejach Polski, z drugiej jednak tereny polskie stawały się sowieckš strefš wpływów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Rozpoczęła się odmienna od niemieckiej forma okupacji, której ofiarš padły tysišce polskich patriotów. Leopold Okulicki zdawał sobie z tego sprawę, piszšc: „Postępujšca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwonš. Nie jest to jednak zwycięstwo naszej słusznej sprawy, o którš walczymy od 1939 r. W rzeczywistoœci, mimo stwarzanych pozorów wolnoœci, oznacza to zmianę jednej okupacji na drugš, bardziej niebezpiecznš, bo przeprowadzonš pod przykrywkš Tymczasowego Rzšdu Lubelskiego, bezwolnego narzędzia w rękach sowieckich". Dlatego tego samego 19 stycznia 1945 r. wydał drugi, tajny rozkaz skierowany wyłšcznie do komendantów okręgów AK: „W zmienionych warunkach nowej okupacji działalnoœć naszš nastawić musimy na odbudowę niepodległoœci i ochronę ludnoœci przed zagładš. W tym celu i w tym duchu wykorzystać musimy wszystkie możliwoœci działania legalnego, starajšc się opanować wszystkie dziedziny życia Tymczasowego Rzšdu Lubelskiego". Zdajšc sobie jednak sprawę, że Sowietom nie należy ufać, w tym samym rozkazie dodał: „Dowódcy nie ujawniajš się. Żołnierzy zwolnić z przysięgi, wypłacić dwumiesięczne pobory i zamelinować. (...) Zachować małe, dobrze zakonspirowane sztaby i całš sieć radiowš. Utrzymać łšcznoœć ze mnš i działać w porozumieniu z aparatem Delegata Rzšdu".

Tysišce oficerów i żołnierzy AK stanęło przed dylematem: co robić dalej? Czy odezwa Okulickiego nie była ukrytš sugestiš, żeby kontynuować walkę konspiracyjnš o pełnš polskš suwerennoœć? A może należało przyjšć postawę oportunistycznš, zaufać sowieckim figurantom z Tymczasowego Rzšdu Lubelskiego i pójœć na współpracę z komunistycznym reżimem?

OdpowiedŸ na to pytanie nadeszła półtora miesišca póŸniej. 9 marca 1945 r. gen. Okulicki, delegat rzšdu na kraj Jan S. Jankowski oraz przewodniczšcy Rady Jednoœci Narodowej Kazimierz Pużak otrzymali listy z zaproszeniem na rozmowy od człowieka, który podawał się jako pułkownik gwardyjski Pimienow. W rzeczywistoœci był oficerem NKWD działajšcym z polecenia gen. Iwana Sierowa. Okulicki czuł podstęp, ale nie chciał odmawiać wykonania polecenia swojemu zwierzchnikowi, wicepremierowi Jankowskiemu, który wbrew rozkazom generała Andersa postanowił się ujawnić. 27 marca 1945 r. Okulicki został aresztowany wraz z 15 dowódcami AK i członkami Delegatury Rzšdu w Pruszkowie. Trzy miesišce póŸniej sowiecki sšd, brutalnie łamišc prawo międzynarodowe, skazał go w słynnym procesie szesnastu na 10 lat więzienia. Ostatni dowódca AK zmarł prawdopodobnie w wyniku pobicia w wigilię Bożego Narodzenia 1946 r. w szpitalu więziennym na Butyrkach.