Holokaust: Jawna tajemnica

20 stycznia 1942 r. w berlińskiej willi przy Großer Wannsee 56/58, domu ukradzionym przez Główny Urzšd Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) żydowskiemu fabrykantowi Ernstowi Marlierowi, odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli najważniejszych urzędów gospodarczych i politycznych nazistowskich Niemiec.

Podjęte wtedy decyzje wytyczały zasady zagłady Żydów i wszystkich „elementów obcych rasowo" bez ponoszenia przy tym „zbędnych" kosztów ze strony państwa.

Konferencję objęto najœciœlejszš tajemnicš. Nie zmienia to faktu, że wszyscy Niemcy doskonale wiedzieli o deportacjach żydowskich sšsiadów. Wiedziały o tym setki pracowników Naczelnego Inspektoratu Budowlanego i podległego mu Głównego Wydziału ds. Przesiedleń. Tylko w Berlinie od 1 lutego 1939 r. do 15 listopada 1942 r. przejęto 23 765 żydowskich mieszkań. Z tej liczby na osobisty rozkaz Adolfa Hitlera aż 9 tys. lokali rozdano rodzinom inwalidów wojennych, a 2,6 tys. wyremontowano i przeznaczono dla wyższych rangš urzędników państwowych i oficerów SS. Nikt nie ukrywał przed nowymi właœcicielami, że nieruchomoœci te zostały ukradzione Żydom. Tego typu zalegalizowana kradzież odbywała się w każdym niemieckim i austriackim mieœcie oraz na obszarach okupowanych.

Poszukujšc Ÿródeł nazistowskiego obłędu, historycy najczęœciej odwołujš się do ideologii rasowej Adolfa Hitlera i Alfreda Rosenberga. Pomija się przy tym podtekst rabunkowy Holokaustu. Przykładem niezwykle precyzyjnej księgowoœci Zagłady jest raport Odilo Globocnika, dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim GG. Dotyczy on akcji „Reinhardt", podczas której zagrabiono mienie żydowskie o łšcznej wartoœci prawie 179 mln marek.

Nie dajmy się zwieœć bajce o wielkiej tajemnicy SS. O przemysłowej eksterminacji „niższych rasowo" narodów europejskich wiedzieli zarówno gauleiterzy, ministrowie, jak i œredni aparat urzędniczy III Rzeszy. W języku niemieckim taki stan rzeczy opisuje okreœlenie „offenes Geheimnis" – jawna tajemnica. Klasycznym przykładem udawania niewiedzy była postawa Alberta Speera, ministra ds. uzbrojenia i amunicji. Podczas procesu w Norymberdze zasłaniał się on całkowitš niewiedzš o tym, co się działo w obozach koncentracyjnych. A przecież w liœcie do reichsführera SS Heinricha Himmlera Speer wspomniał o wizycie w Auschwitz dwóch rzeczoznawców z jego ministerstwa – Descha i Sandera, którzy pozytywnie ocenili działalnoœć obozu. Warto przy tym podkreœlić, że obaj urzędnicy przebywali w Auschwitz 17 lipca 1942 r. podczas inspekcji dokonywanej przez Heinricha Himmlera, a więc w dniu, kiedy goœciom zademonstrowano gazowanie grupy holenderskich Żydów.

Zdumiewa, że 76 lat po konferencji w Wannsee wcišż pojawiajš się pseudonaukowcy twierdzšcy, że kierownictwo III Rzeszy nie wiedziało, co się działo w fabrykach œmierci SS. W 1998 r. brytyjski historyk David Irving wytoczył proces o zniesławienie prof. Deborze Lipstadt, która w ksišżce „Denying the Holocaust" zarzucała mu propagowanie nazizmu i negowanie Zagłady. Trudno się z niš nie zgodzić. Jeżeli bowiem aroganckie próby wybielenia Hermanna Göringa sš bezczelnš manipulacjš wykorzystujšcš brak jednoznacznych dowodów potwierdzajšcych jego udział w ludobójstwie, to już próba oczyszczenia z winy samego Adolfa Hitlera jest ordynarnym kłamstwem. Irving cynicznie powoływał się na zeznania byłego oficera SS Karla Wolffa, który konfabulował, że przed końcem listopada 1943 r. Hitler nic nie wiedział o eksterminacji Żydów. Jest to niezgodne z niepodważalnym faktem natury ustrojowej, że w III Rzeszy nic ważnego nie mogło się wydarzyć bez wiedzy Hitlera. Tym bardziej że wiele stale powtarzanych przez niego poglšdów nabierało w oczach podwykonawców charakteru „instrukcji wodza". W 1979 r. potwierdził to były zastępca szefa Departamentu VI RSHA Wilhelm Hoettl: „Tej gigantycznej akcji nie przeprowadził ani Heydrich, ani Himmler, ani Kaltenbrunner, lecz jedynie Hitler". Sam Ernst Kaltenbrunner, szef RSHA w latach 1943–1945, powtarzał w Norymberdze, żeby już dłużej nie rozmawiać o kwestii odpowiedzialnoœci za Holokaust, ponieważ to był rozkaz samego Führera.