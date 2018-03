Gwiezdne Wojny: Udany blef Reagana

35 lat temu, 23 marca 1983 roku, w skierowanym do narodu orędziu telewizyjnym prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan zapowiedział budowę strategicznej obrony przeciwrakietowej krajów NATO przed atakiem balistycznym ze strony Zwišzku Radzieckiego.

Oficjalnie nazwano ten program Inicjatywš Obrony Strategicznej, ale już od pierwszego dnia media nadały mu znacznie bardziej działajšcš na wyobraŸnię nazwę Gwiezdne Wojny. Biały Dom przedstawił animowanš prezentację filmowš ukazujšcš zestrzelenie w stratosferze nadlatujšcych na państwa NATO sowieckich rakiet balistycznych przez kosmiczne platformy wyposażone w działa laserowe. To naprawdę działało na wyobraŸnię. Wydawało się, że Waszyngton rozwišzał raz na zawsze problem zagrożenia nuklearnego ze strony Sowietów. W rzeczywistoœci było z tym trochę tak, jak z wiadomoœciami radia Erewań z popularnego dowcipu z lat 80. ubiegłego wieku. O laserowej obronie kosmicznej Amerykanie mogli bowiem w tamtym czasie jedynie pomarzyć. Inicjatywa Reagana była doœć nieudolnš próbš rozwinięcia majšcego już ćwierć wieku projektu Nike-Zeus z końca lat 50. oraz sfatygowanych strategii obrony miast amerykańskich, takich jak systemy antybalistyczne Sentinel i Safeguard. Tak naprawdę cały projekt zaczynał się i kończył na tej niezwykłej – jak na tamte czasy – prezentacji filmowej, wykorzystujšcej po raz pierwszy raczkujšcš, choć niezwykle prostš z obecnego punktu widzenia, animację komputerowš.

To jednak wystarczyło, żeby wzbudzić strach na Kremlu. Grono starców zasiadajšcych w Biurze Politycznym KPZR mimo swojej daleko posuniętej sklerozy wpadło w nieskrywanš panikę. Œwiadczyła o tym odnotowana przez FBI niezwykła aktywizacja sowieckiej siatki szpiegowskiej w USA. Dzięki temu amerykański kontrwywiad namierzył wielu uœpionych szpiegów, nazywanych przez służby specjalne matrioszkami lub œpiochami. Fenomenalny blef administracji Reagana wywołał chaos w obozie przeciwnika. W rzeczywistoœci amerykańska Inicjatywa Obrony Przeciwrakietowej nigdy nie została w pełni rozwinięta ani wdrożona. Mimo że Pentagon stworzył specjalnš komórkę odpowiedzialnš za koordynowanie badań nad SDI, a Kongres przeznaczył na jej wprowadzenie miliardy dolarów, pomysł budowy kosmicznych platform laserowych zakończył się całkowitš porażkš. Amerykanie tłumaczyli to zmianš priorytetów swojej polityki obronnej po upadku Zwišzku Radzieckiego w 1991 r. To nie do końca prawda, w rzeczywistoœci bowiem cały wojskowy i cywilny amerykański program kosmiczny zaczšł podupadać już w czasie pierwszej kadencji prezydenta Billa Clintona.

Czy zatem wszystkie wysiłki zwišzane z uruchomieniem Inicjatywy Obrony Strategicznej poszły na marne? Chyba nie, ponieważ koncepcja precyzyjnego zniszczenia nadlatujšcych pocisków balistycznych wroga stała się od 1983 r. priorytetem strategii obronnej USA. 22 lutego 2008 r. Amerykanie dali popis swoich możliwoœci militarnych. Z pokładu kršżownika „Lake Erie” wystrzelono rakietę balistycznš SM-3, która uderzyła i zniszczyła lecšcego na wysokoœci 247 km amerykańskiego satelitę szpiegowskiego. To tak, jakby za pomocš szpilki zestrzelić lecšcy na wysokoœci kilku kilometrów nad ziemiš pocisk z karabinu. Ten spektakularny pokaz dowodzi, że koncepcja budowy parasola antybalistycznego zainicjowana za rzšdów Ronalda Reagana jest realna i może zapewnić bezpieczeństwo wszystkim państwom członkowskim NATO.