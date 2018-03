Jak Wielkanoc świętowali nasi przodkowie?

Najważniejsze œwięto chrzeœcijaństwa, upamiętniajšce męczeńskš œmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jest w Polsce obchodzone wyjštkowo uroczyœcie.

W Wielki Pištek Koœciół katolicki nie sprawuje liturgii. Nie zmienia to faktu, że właœnie tego dnia najliczniej przybywano w dawnej Polsce do koœciołów, aby się spowiadać, uczestniczyć w procesjach drogi krzyżowej i oglšdać groby wielkopištkowe. Od czasu œredniowiecznych misteriów przyjšł się zwyczaj uroczystego przybierania w ciemnicy, stróżowania i obchodzenia grobów Pańskich.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W dawnej Polsce nawiedzanie grobów było obyczajem niezwykle uroczystym. Przybywały do nich bractwa zakonne i œwieckie, w tym budzšcy grozę kapnicy z zakrytymi głowami, którzy na pamištkę pięciu ran Chrystusowych biczowali się przez całe „Miserere” w pięciu koœciołach lub pięć razy w jednym. Tym obyczajom przewodził starszy bractwa, który pierwszy dawał znak, kiedy rozpoczšć smaganie ciała, leżeć na posadzce krzyżem lub zaczynać dalszš procesję do kolejnego koœcioła. Już w XVII w. uznano, że widowisko to jest zbyt makabryczne dla innych wiernych gromadzšcych się przed grobami w pobożnym skupieniu. Kapnicy przerażali swoimi zwyczajami szczególnie dzieci, dlatego biskupi powoli wprowadzali zakazy wstępu dla kapników w swoich diecezjach. Jednakże zwyczaj ten zachował się w niektórych miejscach w Polsce jeszcze do XIX wieku.

Równie poważna, choć w nieco już pogodniejszym nastroju, była sobota wielkanocna. Zwyczaj œwięcenia jadła wielkanocnego w koœciołach, choć bardzo stary, był praktykowany jedynie w granicach dawnej Rzeczypospolitej. Mieszkańcy ziem zachodnich, które zostały przyłšczone do Polski po 1945 r., nie znali tego zwyczaju. Na Kaszubach jedynie najzamożniejsi gospodarze zapraszali do swoich domostw księży na œwięcenie jadła. Podobny zwyczaj praktykowała szlachta œlšska. Za to niemal w całej dawnej Polsce nasi przodkowie tłumnie zmierzali w Wielkš Sobotę do koœciołów z ogromnš iloœciš koszy zapełnionych wszystkim, co miało się pojawić na wielkanocnym stole. Nie były to symboliczne œwięconki, małe koszyczki, z którymi obecnie chodzi się do koœciołów, lecz całe spichlerze pełne jadła, wœród którego wyróżniały się wielkanocne jaja – jako najdelikatniejsze i stanowišce największy rarytas dla naszych przodków były wystawianie na wierzch koszy i nierzadko przyozdabianie wyskubkami z wosku. I to od nich nasi przodkowie, podobnie jak my współczeœnie, rozpoczynali œniadanie wielkanocne, dzielšc się jajem niczym opłatkiem w Wigilię Bożego Narodzenia i winszujšc sobie wszelkiej pomyœlnoœci.

Uroczystoœci wielkanocne zamykał Wielki Poniedziałek, zwany też lanym poniedziałkiem, a to od bardzo starego zwyczaju oblewania się wodš dla zabawy lub „dla obmycia grzechów”. Jest to prawdopodobnie najstarszy polski zwyczaj wielkanocny pochodzšcy jeszcze z czasów pogańskich. Nie był to zresztš nasz zwyczaj endemiczny. Jest pewne, że oblewanie wodš w dzień po Wielkiej Nocy praktykowano także w Czechach i Niemczech. Stšd też pochodzenie polskiej nazwy œmigus-dyngus, prawdopodobnie od niemieckiego słowa „dingen” oznaczajšcego „wykupywanie się”. Językoznawcy Brückner i Karłowicz uznali, że dyngowanie oznacza wykupienie się w czasie wojny, stanowišce pewnš formę ochrony przed rabunkiem. Stšd też w miastach mieszczanie musieli się wykupywać od bezlitosnych żaków kobiałkami jaj i małdrzykami. Zwyczaj dyngusa z czasem trafił na wieœ, choć tutaj zupełnie inne miał przeznaczenie. Nikt starszych ludzi polewać nie chciał. Celem ataków niesfornych chłopaków z wiadrami pełnymi wody był młode dziewczyny, wystrojone tego dnia w lekkie, przylegajšce do ciała œwišteczne koszule, które na mokro wszelkie powaby odkrywały.