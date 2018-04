Wybraniec Wiekuistego: Śladami Mojżesza

Trudno widzieć go inaczej, niż chce tradycja. Godny starzec z wysokim czołem i orlim nosem. Z laskš w ręku. Wysoki, dumny, dostojny. Mojżesz – prawodawca i poœrednik między Wiekuistym a Narodem Wybranym.

Właœciwie nie wiadomo, dlaczego Wiekuisty (tak się kazał nazywać) wybrał właœnie jego. Utarło się sšdzić, że Mojżesz był naznaczony od poczštku, że już owa łódka z sitowia, którš matka przyszłego przewodnika spuœciła na spokojne wody Nilu, była zapowiedziš jego szczególnego losu, a fakt, że egipska księżniczka wyłowiła dziecko i przyjęła je na wychowanie, był tylko potwierdzeniem wyjštkowoœci przeznaczenia. A to błšd!

Bez większego ryzyka można bowiem założyć, że w Egipcie faraonów, gdzie nie było zapewne wielu ochronek, kraj zaœ dysponował tylko jednym, szerokim i mokrym szlakiem komunikacyjnym, puszczanie z falami Nilu niechcianych dzieci było praktykš doœć powszechnš. Łaskawa rzeka niosła porzucone potomstwo w ręce bezdzietnych fellachów albo wprost w paszcze (wtedy przestawała być łaskawa) zgłodniałych krokodyli lub hipopotamów. Rodzice, choć pewnie częœciej samotna matka, mogli po spuszczeniu dziecka na fale rzeki odmówić krótkš modlitwę do bóstw i wrócić do domu ze spokojnym przekonaniem, że oto oddali dziecko w ręce opatrznoœci. Sprawa przestawała w ten sposób być ludzkš i stawała się boskš. Wštek ów pojawia się w egipskiej mitologii i z niej zapewne przeniósł się do Księgi Wyjœcia.

Oto więc płynie z falami Nilu przyszły prawodawca. Boski polemista. Kazuista, który narzuci prawo krępujšce życie swego narodu najbardziej szczegółowym w historii systemem nakazów i zakazów. Płynie ten, który jak nikt inny będzie potrafił bronić swoich przed majestatem albo bezprzykładnie ich karać. Ów przyszły starzec, który jeszcze nie wie, że za ich grzechy tylko spojrzeć będzie mógł ze szczytu góry Nebo na upragniony Kanaan. Tylko spojrzeć, bo dzielšc winy swojego ludu, nie będzie mógł z wyroków boskich wejœć w granice Kanaanu żywy. I którego grób przepadnie gdzieœ w Moabie, pozostajšc dla ludu po wsze czasy zakrytym. Jedyny z patriarchów bez nagrobka! Pewnie największy. Ale to przyszłoœć. Teraz kolebie się w wiklinowym koszyku, powierzony przez matkę ciepłym wodom Nilu. Na brzegu przyczajona kryje się jednak jej siostra, by sprawdzić, co się stanie z dzieckiem. Cóż się ma stać? Biblista dawno to rozstrzygnšł. Do brzegu wędruje egipska księżniczka. Znajduje dziecko. I postanawia je wychować, na mamkę zaœ wybiera, dzięki sprytnej podpowiedzi przypadkowo (sic!) obserwujšcej rzekę Hebrajki, biologicznš matkę dziecka.

Kim był Mojżesz?

Trudno widzieć go inaczej, niż chce tradycja. Godny starzec z wysokim czołem i orlim nosem. Z laskš w ręku. Wysoki, dumny, dostojny. Rzšdzi wszak całš ludzkoœciš! Jest poœrednikiem między Wiekuistym a Narodem Wybranym. Wiekuisty może doœwiadczyć każdego, Mojżesz zaœ jako jedyny człowiek na œwiecie ma na Niego wpływ. Œwietnie to wie. Ma poczucie siły, œwiadomoœć swej wyjštkowej pozycji. Ale skšd się ona wzięła? Dlaczego właœnie on?

Księga Wyjœcia jest doœć oszczędna w kwestii poczštków kariery Mojżesza: „I poszedł był pewien mšż z domu Lewi i pojšł córkę Lewiego. I poczęła owa niewiasta i urodziła syna; a widzšc, jak był pięknym, ukrywała go przez trzy miesišce”. Po owych trzech miesišcach, jak wiadomo, wydarzył się epizod z koszykiem i falami Nilu.

Był więc Mojżesz piękny, o tym biblista rozstrzyga już na poczštku. Był również – co miało się okazać, kiedy dorósł – mordercš: „I stało się za onych dni, gdy urósł Mojżesz, że wyszedł do braci swoich i widział ciężkie roboty ich; i widział Micrejczyka bijšcego jednego z Ibrajczyków, braci jego. I obejrzał się tu i tam, a widzšc, że nie ma nikogo, zabił Micrejczyka i zagrzebał go w piasku”. Wypada zrozumieć wzburzenie, jakiego doznał nieobeznany z życiem dworzanin, widzšc brutalnoœć dnia powszedniego, ale żeby od razu zabijać? Tak na poważnie? Trudno to zrozumieć współczesnym; łatwiej, gdy ma się w pamięci plagi, jakie pan Mojżesza – Wiekuisty – zsyła na Micrejczyków chwilę póŸniej. Tu okrucieństwo nie ma żadnych granic. Cóż! Jaki Pan, taki kram.

Wiemy więc, że Mojżesz to gwałtownik. Typ emocjonalny. Może wręcz szalony. Daje temu dowód wielokroć, jak choćby wtedy pod górš Horeb, kiedy zstšpiwszy z pierwszymi tablicami, widzi Hebrajczyków kadzšcych złotemu cielcowi. Wzywa wtedy do siebie Lewitów i każe im przejœć z nagimi mieczami przez obóz, tępišc każdego, kto się nawinie. Ginie trzy tysišce mężczyzn, również ojcowie i bracia rycerzy tego szwadronu œmierci.

Jest też pewnie – już jako człowiek dorosły – osiłkiem; jakże mógłby nim nie być, jeœli bez trudu odpędził pasterzy, którzy napastowali przy studni siedem córek Reguela, kapłana Midjanu. Jak wiemy, Reguel tak się tš sytuacjš zachwycił, że kazał przyprowadzić do siebie owego młodego „Micrejczyka” i dał mu za żonę jednš z córek, pięknš Cypporę.

Wiemy również, że nie był specjalnie wymowny. Stojšc wtedy przed Wiekuistym, ukrytym sprytnie w krzaku gorejšcym, próbował się wykręcić od swojej misji, przekonujšc Stwórcę, że „nie jest człowiekiem wymowy”, tylko „ociężałych ust i ociężałego języka”. Na Wiekuistym nie robi to jednak wrażenia. Masz Aarona, brata swego, powiada Wiekuisty, niech „posłuży ci za usta”. Jškała? Seplenił? A może wychowany na królewskim dworze słabo mówił w języku rodaków? Nie wiemy wiele poza tym, że w istocie Aaron bywał jego ustami.

I na koniec, by domknšć rysunek postaci, jeszcze drobny cytacik, którego autorstwo nie zostawia wštpliwoœci. „A Mojżesz jako człowiek był skromnym bardzo, bardziej niż który człowiek na ziemi”. To już chyba patriarcha o sobie samym, w odległym od Księgi Wyjœcia œwiecie Księgi Liczb (XII.3), tysišce stron i emocji dalej.

Mojżesz i jego Pan

Wedle egiptologów imię Mojżesz pochodzi od słowa „mas” albo „massu”, czyli syn; które to słowo często w Egipcie bywa składnikiem imion własnych, na przykład A-mosis, Thut-mosis itd. Inni wyprowadzajš je od egipskich „mo” (woda) i „ouses” (ocalony). Niemniej skojarzenie to rozmija się nieco ze staroegipskš gramatykš, która lokowała słowo „mo” na końcu, nie zaœ na poczštku złożonego imienia. Poprawnie zapisane musiałoby więc brzmieć: Ouses-mo. Może więc poprawne jest szukanie korzeni imienia Mojżesza w tradycji językowej „Ibrajczyków”? Etymologia hebrajska wskazuje na słowo „wycišgać”. Byłby więc Mojżesz „wycišgnięty”. Skšd? Z wody. BšdŸ „wycišgajšcy”. Z krainy Micraim, czyli Egiptu, oczywiœcie.

I Wiekuisty. Jego. Ich. Nasz. Pan. W istocie Jedyny. Któremu miły zapach całopalenia. Prawdziwy zegarmistrz œwiata. Układajšcy wszystko w detalu najmniejszym. Dyktujšcy Mojżeszowi, jakie majš być wymiary arki. Jaki materiał ma być użyty. Jaki kolor i wzór oraz wielkoœć majš mieć opony Przybytku. Krok po kroku. Przepis po przepisie.

Wszechwiedzšcy, ale bawišcy się ludzkim uporem i działaniami, o których ma doskonałe pojęcie, że się wydarzš, a mimo to im nie przeciwdziała. Oto jest bowiem w biblijnej wizji Wiekuistego coœ ponad pseudosuwerenne akty ludzkiej woli. Jest boski plan, który musi się wydarzyć, by historia miała sens. Jaki? Dydaktyczny? Logiczny? Metafizyczny? Można mieć wštpliwoœci, bo Wiekuisty po proœbach (bšdŸ negocjacjach) Mojżesza lubi zmieniać zdanie.

Okrutny i pamiętliwy; sam mówi o sobie: „Bóg żarliwy, pomny winy ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, którzy Mnie nienawidzš. A œwiadczšcy miłosierdzie tysišcom, gwoli tym, którzy Mnie miłujš i przestrzegajš przykazań Moich”. Dowiódł tego nieraz. Nie tylko na biednych Micrejczykach, ale i własnym Narodzie Wybranym. Choćby wtedy, gdy go skazał na 40-letnie tułanie się po bezludnych wertepach Synaju.

Hebrajczycy

Dlaczego Bóg wybrał Hebrajczyków? Z Biblii jednoznacznie wynika, że w natłoku narodów szukał tylko jednego, któremu mógłby nadać stygmat wyjštkowoœci. Wybrał potomków Abrahama. Dziwny ten wybór. Jakby nie było wkoło godniejszych plemion, nacji i cywilizacji. Hetyci w tamtym czasie tworzyli imperium. WynaleŸli żelazo, więc przeważali na polu bitwy. Ich stolica Hattusas przywołuje ruinami odległš potęgę hetyckich władców. Powożšcy bojowymi rydwanami huryccy Mitannijczycy byli potęgš nie mniejszš, ale po ich stolicy Waszuganni œlad nawet nie został, a ruiny miast skwapliwie skryła pustynia. Przeminęli, a właœciwie roztopili się w genetycznej synkrazji regionu wraz ze swoimi bogami wszyscy oprócz Hebrajczyków.

Czy to właœnie dlatego ich wybrał Wiekuisty? A może odwrotnie, przeżyli właœnie dlatego, że ich wybrał? Trudno powiedzieć cokolwiek pewnego poza doœć oczywistš konstatacjš, że przetrwali przez tysišclecia ze swoim żywym słowem, żywym językiem i obyczajem, a przede wszystkim niezachwianš wiernoœciš Wiekuistemu, który „dał Mojżeszowi, przestawszy mówić z nim na górze Synaj, dwie tablice œwiadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem bożym”. Swojš drogš dobrze to œwiadczy, ba, w sposób wyjštkowy, o bóstwie, że wzišwszy pod opiekę ubogie pustynne plemię, dał mu szansę egzystować trzy i pół tysišca lat, i to w całkiem dobrej kondycji. Niezły to rzeczywiœcie dowód na wyjštkowoœć Wiekuistego.

Po co jednak ich włóczył po Synaju przez 40 lat? Sš tacy, którzy twierdzš, że nie mogła paœć inna liczba lat włóczęgi, bo liczba 40 jest w Biblii liczbš mistycznš. Gdyby mistyczna była np. piętnastka, biblista skazałby ich na 15 lat tułaczki. Jednak nie, biblista wielokrotnie powtarza, że te 40 lat wędrówki do Ziemi Obiecanej to nic innego, tylko kara Wiekuistego za bunt, wštpliwoœci, za niesfornoœć. Oto całe pokolenie z ludu „twardego karku”, pokolenie pamiętajšce niewolę egipskš, musi wymrzeć, by ich potomkowie dotarli do Kanaanu. Wyjœcie było łaskš nie tylko uœwięconš, ale i wiele razy obrażanš. Wiekuisty tego nie lubi. Mœci się więc i pod Kadesz-Barnea wyraŸnie powiada ustami Mojżesza: „( ) nie ujrzš oni ziemi, któršm zaprzysišgł ojcom ich! Żaden z tych, którzy Mnie lżyli, nie ujrzy jej!”. I dalej jeszcze twardszymi słowy: „( ) trupy wasze legnš na pustyni tej! Ale i synowie wasi koczować będš po tej pustyni przez czterdzieœci lat i poniosš skutki przeniewierstwa waszego. ( ) Według liczby dni, w którychœcie wypatrywali ziemię, czterdziestu dni – po roku za każdy dzień – poniesiecie karę waszš czterdzieœci lat, abyœcie poznali niechęć Moję”.

Wspomniane 40 dni to czas trwania wyprawy szpiegowskiej pod wodzš Jozuego do Kanaanu, skšd przynieœli owoce Ziemi Obiecanej. Skšd jednak owe (dokładnie!) 40 dni wyprawy? Bo to liczba mistyczna – odpowie biblista i kršg się zamyka. Rozwišzanie zagadki lat 40 wydaje się jednak prostsze niż można się spodziewać. 40 lat to życie jednego pokolenia. Mojżesz ewidentnie nie chciał wprowadzać do Kanaanu ludu pełnego rozterek, byłych egipskich niewolników. Wiedział, że w walce z Kanaanitami ma szansę jedynie plemię wyćwiczonych na pustyni wojskowych, zakon rycerski, zdyscyplinowany i podległy rozkazom. I taki naród wszedł w końcu do Ziemi Obiecanej po trupach jej obrońców. To interpretacja historyczna. Ale jest jeszcze mistyczna. Oto wyjœcie z Egiptu, pobyt na pustyni i dotarcie do Kanaanu to alegoryczna przeprawa z piekieł przez czyœciec do raju. Boski ogród Kanaanu mógł docenić tylko ten, kto przeszedł przez czyœciec. Innymi słowy, to jak ablucja z grzechu. Żar i surowoœć pustyni zmywajš bród upodlenia i grzechy. To droga do nowego. I nowe narodzenie do wolnoœci. A przede wszystkim godnoœci

Podziwiam Mojżesza. Jego upór i cierpliwoœć. Wyprowadzał z Egiptu bandę niedowiarków, którzy przy każdej okazji wpadali w panikę, krzyczšc: „Czemuœmy opuœcili ziemię egipskš! Czyż było nam tam Ÿle? Lepiej było mieć pełen garnek w niewoli, niż umierać tu z głodu i pragnienia”. Wszechmogšcy się gniewał, Mojżesz denerwował, ale obaj mieli na tyle wiary w Naród Wybrany, że spieszyli mu z wszelkš pomocš. Przy użyciu laski Mojżesz przeganiał morskie fale, krzesał z pustynnych skał Ÿródła, uzdatniał gorzkš wodę, by nadawała się do picia, załatwił z Wiekuistym, że ten będzie prowadził lud swój w formie obłoku w dzień, a żywego ognia w nocy. Gdy trzeba, zsyłał nieskończone stada przepiórek, a co dzień rano (z wyjštkiem szabatu) dawał swoim do jedzenia mannę. Oto cierpliwoœć proroka! Oto miara łaski Pana!

Powołanie

Skšd w ogóle to pchanie się uciekinierów Mojżesza na Synaj? Nie łatwiej było przejœć brzegiem Morza Œródziemnego, jak każda armia w historii, podšżajšca z Azji do Afryki bšdŸ w drugš stronę?

Ano nie, dla Mojżesza ważna była góra Horeb, pod którš trafił pewnego dnia jako pasterz, kiedy uciekł przed egipskim „wymiarem sprawiedliwoœci” i został zięciem Reguela z Midjanu. Pasał owce swoje (lub teœcia) i wędrował z nimi w poszukiwaniu pastwisk w stronę œrodka półwyspu. Pewnego dnia dotarł ze stadem pod górę, którš Beduini nazywajš dziœ od jego imienia Gebel Musa. Musiała być wiosna, bo tylko wtedy na tym pustkowiu rosnš jakieœ kępki trawy. Teren był odosobniony i bezludny. I nagle zaskoczenie – przed oczyma pasterza pojawił się płonšcy żywym ogniem krzak, o czym Biblia mówi: „oto cierń gorzał ogniem, a cierń nie zgorzał”. Szok, zdziwienie. Krzak goreje, ale jakoœ inaczej! Płomień nie gaœnie, nie ma popiołu! Cud natury? Zapewne w nie mniejszym stopniu dla Mojżesza, jak i dla człowieka współczesnego. Sam sobie nie dowierzał. Przetarł pewnie oczy (a może i uszy) i zaczšł nerwowo ocierać o siebie sandały. Cóż pomyœlał w duchu? „Zajdę też i zobaczę to zjawisko wielkie: czemu nie zgoreje ten cierń?”.

Zanim jednak podszedł, z płonšcej gęstwy odezwał się Wiekuisty: „Oto jestem!”. I dalej: „Nie przystępuj tutaj, zzuj obuwie twe z nóg twoich, gdyż miejsce, na którem stoisz, ziemiš jest œwiętš”. Mojżesz zzuł, a po chwili pochylił kark, bo było mu wiadomo, że rozmawia z Wiekuistym. To miejsce œwięte, boska siedziba. Ojczyzna, dom Boga Abrahamów; Jego mieszkanie, jak mieszkaniem bogów olimpijskich jest Olimp. Tu rezyduje Wiekuisty. Tu każe sobie składać ofiary całopalne. Stšd zarzšdza œwiatem, zanim Hebrajczycy zdšżš mu zbudować (według œcisłych wskazówek) arkę, którš bezpiecznie odpłynie do Kanaanu. Tu następuje powołanie Mojżesza, tu ma miejsce pierwsza rozmowa, tu ma w końcu Mojżesz przywieŸć szczep Ibrajczyków, by mogli złożyć Panu ofiarę.

Łamie się Mojżesz, wije jak piskorz, ale wierzy. Przyjmuje w końcu powołanie i zabrawszy cudownš bożš laskę wybiera się z żonš i dziećmi do ziemi Micraim, by stanšć na czele swojego plemienia i przyprowadzić go na œwiętš ofiarę pod górę Horeb. Do stóp majestatycznego granitowego wzniesienia o ostrych jak rekinie zęby stokach, na którego szczycie wœród nieskończonych mgieł i asfaltowych chmur kryje się dom Wiekuistego.

Doszedł do ziemi Micraim. Złożył wizytę faraonowi. Złożył ich wiele, ale przez długi czas niewiele mógł wskórać. Faraon nie chciał wyrazić zgody, by hebrajskie plemię poszło i złożyło ofiarę swojemu Bogu na Synaju. I mimo że Wiekuisty nękał Micrejczyków wszelkimi klęskami, faraon był nieugięty. Dziwne sš te wyroki Strażnika Dziejów. Czyż zostawił faraonowi wolnš wolę? A może tak nim musiał pokierować, by dopełniła się logika Pisma? Faraon nie wierzy Mojżeszowi, a jego naród doœwiadcza plag szarańczy, żab, komarów. Nie przekonuje go nawet cud przeistoczenia wód Nilu w strumień krwi. W końcu Anioł karzšcy dopełnia dzieła: w noc Paschy ginie w Egipcie wszystko, co pierworodne. Klęska nie doœwiadcza tylko pobratymców Mojżesza. Zbierajš oni tej nocy swój majštek, zabierajš złoto i bogactwo swoim egipskim sšsiadom i ruszajš w drogę. Całe plemię. Naród cały. Wiedzie ich ten nieznany człowiek, o którym wiedzš niewiele poza tym, że jest jednym z nich i jest potężny. Pokonał faraona. Za jego słowem stojš potworne plagi. Załatwiał z Wiekuistym cuda. Typ niebanalny. Trudno nie być pod wrażeniem.

Poszli więc. Przed nimi słup obłoczny w dzień, a ognisty w nocy Znamy owš historię i dzieje Wyjœcia doskonale. Oczami najsłynniejszego z mitów widzimy Hebrajczyków nad Morzem Czerwonym. Widzimy Mojżesza otwierajšcego laskš morskie głębiny, barwny korowód jego rodaków przechodzšcych suchš nogš na drugi brzeg i rydwany wojsk faraona pogršżone w zamykajšcej się na wiecznoœć kipieli. Oto przechodzš. Oto sš już na Synaju. Oto stajš bezpieczni u kamiennych wrót pustyni Szur. Kluczš, by uniknšć walk z załogami synajskich garnizonów faraona. Po trzech dniach docierajš do Mara, potem do oazy Elim (12 Ÿródeł wody i 70 palm). W końcu stajš w Syn, gdzie Wiekuisty ofiaruje im po raz pierwszy przepiórki i mannę. Garœć tej ostatniej substancji, o której mówi się, że była słodkš rosš z krzewów tamaryszka, trafia na pamištkę Wyjœcia do specjalnego pojemnika, który póŸniej zostanie zamknięty w arce. Stšd ruszajš na pierwszš swš wielkš bitwę do Refidim.

Massa i Meriba

„I wyruszył cały zbór synów Izraela, z pustyni Syn w pochody swoje, podług rozkazu Wiekuistego, i rozłożyli się obozem w Refidim (hebr. rozłożyć); a nie było wody do picia dla ludu”. Hebrajczycy, jak to już mieli w zwyczaju, zaczęli narzekać, podważać sens wyjœcia z Egiptu, psioczšc na Mojżesza i – o zgrozo – wręcz kwestionować boskš obecnoœć, co zapisuje w tych słowach biblista: „Jestże Wiekuisty w poœród nas czy nie?”. Obaj mieli cierpliwoœć – Bóg i Mojżesz. Bo zamiast wytracić towarzystwo, postanowili je napoić. Stanšł więc Wiekuisty na Horebie, a Mojżesz ze starszymi przy skale i uderzył w niš laskš. Trysnęła woda i lud boży się napił. Na pamištkę tego swaru i wyzwania nazwał Mojżesz to miejsce Massa (próba) i Meriba (kłótnia), po czym został œlad w nazwie rozpoœcierajšcej się tu arabskiej wioski Dair al-Mahrid.

I wtedy przyszli Amalekici. Nie była to pewnie żadna wielka armia, ale przypadkowy zagon, wyprawa pustynna, oddział przypadkowych wojowników. Niemniej widzšc zdrożonych Hebrajczyków, postanowili przypuœcić atak. Rzucili się więc jak jastrzębie na tylne straże Mojżesza. Hebrajczycy odpuœcili, prysnęli do ucieczki, by po chwili dobrnšć jakoœ do głównych sił. Oddziały stanęły naprzeciwko. Z jednej strony amalekicka armia bojowników pustyni. Władcy rubieży Kanaanu i północnego Synaju. Z drugiej niedawni niewolnicy krainy Micraim, obcišżeni złotem i kompleksami rodacy Mojżesza. Ten ostatni wiedział, że nie będzie łatwo. Wdrapał się przy pomocy Aarona i Chura na pobliski pagórek, by lepiej kontrolować bitwę. Na czele Hebrajczyków postawił Jozuego, który był pewnie najwybitniejszym wojownikiem w Narodzie Wybranym. Niedostatecznie jednak dobrym, by zwyciężyć bez intensywnej pomocy Wiekuistego.

Miało się okazać, że siłš był nie oręż, a modlitwa Mojżesza. Prorok tak się jakoœ dogadał z Wiekuistym, że dopóki trzymał ręce uniesione w modlitewnej ekstazie, Hebrajczycy wygrywali. Kiedy zaœ ze zmęczenia ręce opuszczał, górę brali Amalekici. W końcu zrozumiawszy sens spektaklu, Aaron i Chur usadzili patriarchę na kamieniu i podtrzymujšc mu ręce, dotrwali w tej pozie do zachodu słońca, kiedy Jozue ostatecznie poraził Amaleka. Sukces zatem! Niebywały i nieogarniony, bo nieprzewidziany. Pokonany Amalekita stał się zaœ na wieki symbolem zła. Do dziœ w literaturze rabinicznej Amalekici sš symbolem narodu wrogiego. W pochodzšcych z I wieku tanaickich „hagadach” Amalek, obok Edomu, był jednym z okreœleń Rzymu. Po II wojnie œwiatowej termin Amalek odnoszony jest do Hitlera. Obecnie niektórzy rabini wišżš z Amalekitami Palestyńczyków bšdŸ ogólniej Arabów i uważajš, że to ich właœnie dotyczy biblijny nakaz wytępienia Amalekitów. Tak pewne drobne zdarzenia z historii kształtujš język narodów na wiecznoœć.

Góra Pana

Był na tej górze osobiœcie. On, Mojżesz. Przyprowadził tu swój naród na ofiarę Panu. Wrócił po prostu do miejsca, skšd przemówił do niego Wiekuisty, gdzie go powołał i gdzie kazał się zgłosić z rodakami. Szli do pastwisk pod górš Horeb przez trzy miesišce. U stóp góry spędzili rok cały. Tu rozstawili namioty, a Mojżesz wspišł się na szczyt.

Zastanawiam się, ile razy doznawał uczucia powtórnego stwarzania œwiata. Raz? Kilka? A może każdego poranka z tych miesięcy spędzonych na szczycie. Widział wschodzšce słońce i dumał nad przyszłoœciš swego narodu. Jakie nadać mu prawa, jak zdefiniować cele, jakie podnieœć wartoœci, by zapewnić mu egzystencję? Czy miał œwiadomoœć tego, że jego myœli zmieniš koleje dziejów całego globu, że z tych idei narodzi się œwiat, który my znamy? Że bez nich pewnie nie byłoby setnego pokolenia jego dzieci, którym jesteœmy? A może ów czas spędził, wpatrujšc się w obłok, który krył Wiekuistego, i skrzętnie notował patykiem pamięci wszystkie decyzje i zalecenia, by potem dać je do publicznej wiadomoœci i kazać spisać. Wtedy nie œwity, choćby najbardziej oszałamiajšce, i nie zachody, choćby najbardziej magiczne, skupiały jego uwagę, a jedynie skryte za zasłonš mgły oblicze jego Mentora, Pana, Prawodawcy.

Był na górze dwukrotnie. Zanim jednak wstšpił, przestrzegł swoich: „Strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się stoku jej, kto by dotknšł się stoku jej, stracony będzie”. Nie dotykali. Ani góry, ani kobiet, co też mieli nakazane. Aż do dnia trzeciego. „I stało się dnia trzeciego, z nastaniem poranku, że były gromy i błyskawice, i obłok gęsty nad górš, i głos tršby potężny bardzo; a zadrżał wszystek lud, który był w obozie. I wyprowadził Mojżesz lud naprzeciw Boga z obozu; a uszykowali się u stóp góry. A góra Synai dymiła się cała, przeto, iż zstšpił na niš Wiekuisty w ogniu; i wznosił się dym z niej jakoby dym z topieli, i trzęsła się cała góra bardzo. A głos tršby wzmagał się coraz silniej; Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu gromem. I zstšpił Wiekuisty na górę Synai, na szczyt góry; i zawezwał Wiekuisty Mojżesza na szczyt góry, i wstšpił Mojżesz”.

Wstšpił raz i drugi. Dwa razy po 40 dni. Pierwsze tablice z prawem, które otrzymał, stłukł w przypływie szaleństwa, kiedy nakrył swoich rodaków celebrujšcych złotego cielca. Wyjaœnienie było rzekomo przekonujšce: oto poszedłeœ Panie na górę, zostawiłeœ nas, nie wiedzieliœmy, co z tobš, ulaliœmy cielca i modliliœmy się do niego. Doprowadziło to Mojżesza do pasji. Pchnšł na lud uzbrojonych lewitów, by zabijali kogo się da, aby tš ofiarš odkupić gniew Pana. Cielca „spalił w ogniu i starł go w proch, a rozsypawszy po wodzie, napoił niš synów Izraela”. Pewnie czegoœ się nauczyli, pewnie gorzki smak owego złotego zdroju skrzepł jak krew na ich wargach, bo nigdy więcej cielca ani żadnego przedstawienia bóstw już nie czynili.

Wrócił Mojżesz na Horeb raz jeszcze i zniósł drugi komplet tablic wraz z tysišcem szczegółowych przepisów i nakazów. Szczegółowych tak bardzo, że zapierajš dech po dziœ dzień. Wybrał skrybów, którzy spisywali prawo. Wybrał rzemieœlników, którzy budowali ołtarz i arkę. Na ich zdobienia, złote cheruby, pierœcienie i okucia poszło całe wyniesione z Egiptu złoto. W arce znalazły się tablice, laska Aarona i dzban z mannš. Oto mieli więc Hebrajczycy swoje œwięte prawo i swojego patriarchę. Konstytucja narodu wsparta była na solidnych fundamentach. Mijał rok 1444 przed Chrystusem, choć nikt pod Horebem nie miał wtedy pomysłu, że ten się kiedyœ narodzi.

Góra Nebo

Widok z góry Nebo w istocie jest oszałamiajšcy. Ale opis biblijny w oczywisty sposób nadużywa perspektywy ludzkich oczu. Widać doskonale całe obniżenie Morza Martwego. W kierunku północnym częœciowo dolinę Jordanu. Na wprost wyżynę, na której rozpoœcierajš się miasta Palestyny i Izraela. Samych miast jednak nie widać. Jeœli komuœ zależy na ustaleniu kierunku, pomaga w tym tablica pokazujšca położenie głównych miast Ziemi Œwiętej. Na wzgórzu tłumy turystów i pštników. Szmer rozmów i modlitw oraz mechaniczny szczęk migawek aparatów fotograficznych. Obok ruiny bizantyjskiego sanktuarium Mojżesza. Także współczesny koœciółek i jakieœ stelaże nowoczesnej konstrukcji. Coœ budujš. Wieje silny wiatr. Jest suchy, bo wieje ze wschodu. Gdzieœ na horyzoncie Amman, a dalej już tylko pustynia.

Poszukuję jakichœ œladów Mojżesza. Nie ma żadnych. A jednak właœnie na tym garbie stał z rozwianymi włosami, wsparty na swej cudotwórczej lasce. Zastanawiam się, jak odczytywał to miejsce. Czy w jego sercu pęczniała duma z historycznych dokonań, czy raczej odczuwał gorzki smak niespełnienia? Wiara i nadzieja z pewnoœciš karmiły żal i poczucie niedosytu. Miłoœć i pokora kazały dziękować, że dane mu było zobaczyć Ziemię Obiecanš w całym blasku i kolorze. O czym myœlał? O niezrozumiałym wyborze Wiekuistego, którego był przedmiotem? O swojej drodze z pałaców na pustynię? O wolnoœci, którš wyszarpał dla swojego narodu? O prawie, które z tak zegarmistrzowskim pietyzmem wyczarował dla kolejnych pokoleń? A może zastanawiał się, co będzie po nim? Czy ów zbudowany przez niego system przetrwa? Czy może odejdzie z pokoleniem założycieli? Myœlę, że w jakimœ stopniu ufał swemu narodowi i widział jego dramatycznš przyszłoœć już wtedy na górze Nebo.

Czego nie mógł być œwiadom? Z pewnoœciš rangi tego, co było jego dziełem. W żadnym ludzkim umyœle nie mogła bowiem zrodzić się myœl, że porzšdek dany przez ludzkš jednostkę małemu narodowi zbuduje całš niemal cywilizację przyszłoœci. A właœnie to dane było Mojżeszowi. Z jego refleksji zrodził się judaizm, chrzeœcijaństwo i islam. Jego spuœciznš sš liczne narody i monoteistyczne teologie; ich zawiłoœci i spory, konflikty i wojny między wyznawcami. Wszystko wywodzi się z jednej myœli i jednego umiłowania porzšdku. I kodeksu danego ludowi pustyni. Hebrajczykom. Rodakom Mojżesza.

„I wstšpił Mojżesz ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisgi, który naprzeciwko Jerycho, i pokazał mu Wiekuisty całš ziemię, od Gilead do Dan. ( ) I rzekł doń Wiekuisty: ťOto ziemia, któršm zaprzysišgł Abrahamowi, Ic’hakowi i Jakóbowi, mówišc: potomstwu twemu oddam jš; pokazałem jš oczom twoim, ale do niej nie wnijdzieszŤ. I umarł tam Mojżesz, sługa Wiekuistego, na ziemi Moab, według słowa Wiekuistego. I pochowano go w dolinie, na ziemi Moab, naprzeciw Beth-Peor; i nie zna nikt grobu jego, aż po dziœ dzień”.