Henryk Walezy: Skandalista na Wawelu

Henryk Walezy rzšdził krótko, nie dokonał niczego znaczšcego, gorszył poddanych i w końcu po kryjomu uciekł do Francji. Paradoksalnie jednak ten okres naszych dziejów obfitował w wiele interesujšcych wydarzeń.

Jego imienia kroniki nie zapisały. Wiadomo jedynie, że był drwalem i mieszkał w małej chatce gdzieœ w podkrakowskich lasach. Nie interesował się wielkim œwiatem, a wielki œwiat nie interesował się nim. Aż do 19 czerwca 1574 r. Wtedy to w œrodku nocy prostego rębacza wyrwało ze snu natarczywe dobijanie się do drzwi. Otworzył je i nagle wbrew swojej woli stał się jednym z bohaterów opowieœci, która do dzisiaj jest wspominana w podręcznikach historii. Nieproszeni goœcie byli ubrani z cudzoziemska, mówili jakšœ przedziwnš, zupełnie niezrozumiałš dla prostego drwala mowš i byli bardzo zdenerwowani. Właœciciel leœnej chatki nie spodziewał się z ich strony niczego dobrego. Był więc w szoku, gdy poprosili go o pomoc i sypnęli złotem. To go nieco uspokoiło i skłoniło do współpracy. Wskazał im drogę, o którš pytali, i podpowiedział, jak przebyć gęsty bór. Po krótkim odpoczynku jeŸdŸcy odjechali. Przymusowy przewodnik nie wiedział, że wœród nich był sam król Henryk I, zwany w Polsce Walezym. Nie wiedział także, że władca porzucał właœnie w poœpiechu i w tajemnicy swoje królestwo, a z zamku wawelskiego ruszyła już pogoń, którš prowadził podkomorzy koronny Jan Tęczyński. I zapewne szybko doœcignęłaby uciekiniera, gdyby nie pomoc ubogiego drwala. Kto wie, jak potoczyłyby się wówczas nasze dzieje?

Wracaj do Paryża

Henryk Walezy przebywał w Polsce od kilku miesięcy. Przez ten czas nie pokochał swojej nowej ojczyzny, ale majšc w perspektywie długie panowanie (miał zaledwie 22 lata), powoli zaczynał się przyzwyczajać do nowych warunków, w jakich przyszło mu egzystować. Wszystko zmieniło się na poczštku czerwca. Wtedy to otrzymał list od swojej matki Katarzyny Medycejskiej. Donosiła w nim, że zmarł jego brat, król Francji Karol IX, i w histerycznym tonie wzywała go do natychmiastowego powrotu do Paryża. Król musiał podjšć szybkš decyzję. Zwołał posiedzenie rady królewskiej i zakomunikował, że musi jechać do Francji. Senatorowi byli zgodni: najpierw trzeba zwołać sejm i uzyskać jego zgodę na tymczasowe opuszczenie kraju przez władcę. Henryk udał, że werdykt akceptuje, ale w głębi duszy wiedział, że zwoływanie posłów potrwa zbyt długo, a on nie miał czasu. Każdy dzień zwłoki mógł go kosztować koronę Kapetyngów, a na to nie mógł sobie pozwolić.

Przygotowania do ucieczki trwały prawie dwa tygodnie. Zaufani posłańcy Walezego przygotowali na trasie planowanej ucieczki punkty kontaktowe i rozmieœcili konie na zmianę. Termin ucieczki wyznaczono ostatecznie na noc z 18 na 19 czerwca. Kiedy na Wawelu zgasły ostatnie œwiatła, do królewskich komnat przemknęli niczym duchy czterej mężczyŸni: oficer gwardii królewskiej Nicholas de Larchant, mistrz garderoby króla Gilles de Souvré, zaufany lokaj Jan du Halde oraz lekarz nadworny Marc Miron. Henryk, który udawał, że œpi, na ich widok zerwał się na równie nogi. Dworzanie pomogli mu się przebrać w strój podróżny i cała pištka chyłkiem wymknęła się nad Wisłę przez bocznš furtę wychodzšcš w stronę Kazimierza, a potem skierowali się na Zwierzyniec, gdzie przy opuszczonej kaplicy czekało kilku kolejnych dworzan z końmi. Puszczono się cwałem, zmieniajšc wierzchowce w umówionych miejscach.

Na jednym z punktów kontaktowych mieli czekać Guy de Faur de Pibrac, nadworny profesor wymowy, i Rene de Villequier, dawny wychowawca króla i jego powiernik. Towarzyszyć mieli im przewodnicy i tłumacze, niezbędni w dalszej podróży przez nieznany kraj. I tu pojawił się pierwszy problem. Pibrac i Villequier w ciemnoœciach zgubili drogę i nie stawili się na czas. Henryk kazał ruszać dalej, jednak podróż bez przewodników przez gęsty las nie była dobrym pomysłem. Francuzi długo błškali się po kniei. W końcu uciekinierom dopisało szczęœcie. Larchant i Souvré spostrzegli w oddali słabe œwiatełko. W ten sposób dotarli do chaty drwala, który pomógł im w dalszej ucieczce. Przez całš noc jechali galopem i o œwicie dotarli do Zatorza, oddalonego od Krakowa o 40 km. Henryk był wyczerpany, zarzšdził więc krótki postój w miejscowym zamku. Natarł skronie winem, wypił kieliszek i ruszył w dalszš drogę. Do przygranicznego Oœwięcimia.

Co ciekawe, wymykajšcy się z zamku wawelskiego król został niemal od razu zauważony przez nadwornego kucharza Antoniego, który obudził królewskiego kuchmistrza Alamaniego, a ten bez zwłoki udał się do komnat podkomorzego koronnego i kasztelana wojnickiego Jana Tęczyńskiego. Podkomorzy od razu zdał sobie sprawę, że sytuacja jest poważna, więc rozkazał budzić wojewodę krakowskiego Piotra Zborowskiego i biskupa kujawskiego Stanisława Karnkowskiego. Razem uradzili, że najpierw muszš się upewnić, czy przypadkiem król nie wrócił do swoich komnat. Kiedy pukanie do drzwi nie przyniosło rezultatu, Tęczyński rozkazał je wyważyć. W pomieszczeniu zastał jedynie królewskich paziów, którzy przerażeni tłumaczyli, że król zabronił im otwierać.

W ekspresowym tempie ruszył poœcig. Największy oddział, złożony z kilkuset Tatarów, prowadził Tęczyński. Wszyscy uwijali się jak w ukropie, ale zmarnowano już zbyt wiele czasu. Henryk miał sporš przewagę. Dzięki temu udało mu się przekroczyć most graniczny na Wiœle, a jego dworzanie poršbali drewnianš przeprawę na kawałki. W trakcie tej niszczycielskiej pracy dostrzegli samotnš postać biegnšcš przez pola rozcišgajšce się między Oœwięcimiem a Wisłš. Był to miejscowy starosta. O ucieczce króla dowiedział się od Tęczyńskiego, który zrobił w jego dworze krótki postój, aby zmienić zmęczone poœcigiem konie. Informacja ta na tyle wstrzšsnęła starostš, że nie czekajšc, aż ludzie podkomorzego osiodłajš nowe wierzchowce, wybiegł z dworu i puœcił się skrótem do mostu na Wiœle. Widzšc zniszczonš przeprawę i króla stojšcego już na drugim brzegu rzeki, poza granicami Rzeczypospolitej, podjšł iœcie desperackš próbę zatrzymania uciekajšcego władcy. Zrzucił strój i nagi wskoczył do Wisły, krzyczšc: „Serenissima Majestas, cur fugis?” (Najjaœniejszy Panie, dlaczego uciekasz?). Henryk na jego widok wybuchnšł tylko głoœnym œmiechem i zacišł konia.

Tęczyński nie dał za wygranš, chociaż poza granicami Rzeczypospolitej jego możliwoœci znacznie malały. Przeprawił się ze swoimi Tatarami przez rzekę i kontynuował poœcig na terenie należšcego do cesarza Œlšska. Dopadł króla pod Pszczynš. Tatarzy wycišgnęli łuki, Francuzi szpady i pistolety. Tęczyński rozkazał swoim żołnierzom schować broń i poprosił króla o chwilę rozmowy. Henryk zawrócił konia i zbliżył się do podkomorzego. Na proœby o powrót na Wawel pozostał jednak głuchy. Stwierdził, że musi wrócić do Francji, bo tylko w ten sposób może przejšć należny mu tron, ale z korony polskiej bynajmniej nie rezygnuje. Wróci, gdy tylko uporzšdkuje sprawy nad Sekwanš. Tęczyński słuchał tej przemowy z rosnšcym smutkiem. Nagle dobył szabli. Przerażeni dworzanie rzucili się w ich stronę, jednoczeœnie sięgajšc po broń. Nieoczekiwanie dla nich podkomorzy cišł się ostrzem w dłoń i na krew własnš przysišgł wiecznš wiernoœć Henrykowi. Król kazał ruszać w dalszš drogę. Do Paryża było jeszcze daleko.

Tolerancyjny jak Polak

„A iż w Rzeczy Pospolitej naszej jest niezgoda niemała w sprawie religii chrzeœcijańskiej, zabiegajšc temu, aby z tej przyczyny między ludŸmi rozterka jaka szkodliwa nie wszczęła, którš po innych królestwach jaœnie widzimy, obiecujemy to sobie spolnie za nas i za potomków naszych na wieczne czasy pod rygorem przysięgi, wiarš, poczciwoœciš i sumieniem naszym, iż którzy jesteœmy dissidentes de religione, pokój między sobš zachować a dla różnej wiary i odmiany w koœcielech krwie nie przelewać ani się penować konfiskatš dóbr, poczciwoœciš, więzieniem i wygnaniem i zwierzchnoœci żadnej ani urzędowi do takowego progressu żadnym sposobem nie pomagać”. Tak brzmi najsłynniejszy fragment konfederacji warszawskiej, jednego z najważniejszych aktów uchwalonych przez naszych przodków. Kolejne rocznice tego wydarzenia powinny być œwiętem narodowym na równi z rocznicami uchwalenia Konstytucji 3 maja czy odzyskania niepodległoœci. Gdy XVI-wieczna Europa krwawiła z powodu licznych wojen religijnych, Rzeczpospolita złotego wieku potrafiła wspišć się na wyżyny tolerancji i wyznaczyć cywilizacyjne wzorce dla całego kontynentu. To było pierwsze na œwiecie prawo gwarantujšce wolnoœć wyznania. We Francji dopiero tuż przed rewolucjš przyznano ograniczone uprawnienia różnowiercom; w innych krajach nastšpiło to dopiero w XIX w. „Z konfederacji warszawskiej bije blask większy niż z tuzina wygranych bitew. Europa przestała go dostrzegać, odkšd Rzeczpospolita zaczęła przegrywać batalie” – napisał swego czasu Paweł Jasienica. Należy też zgodzić się ze słynnym publicystš, że dla wielonarodowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów tolerancja religijna była czymœ, co stanowiło o jej istnieniu. Fanatyzm i ciemnogród prowadziły od razu na skraj przepaœci. Kwestiš kluczowš dla naszych dziejów było to, który typ umysłowoœci przeważy. Niestety, w następnym stuleciu ostatecznie górę wzišł ten drugi.

Akt konfederacji uchwalono w styczniu 1573 r., czyli długo przed sejmem elekcyjnym, który odbył się dopiero w maju. Jaki więc zwišzek ma ten dokument z Henrykiem Walezym? Poœredni, ale doœć istotny. Tolerancja w Polsce nie wzięła się z niczego, nie została zadekretowana odgórnie przez sejm. Było dokładnie na odwrót. Uchwalony dokument był œwiadectwem zgodnego od wielu dziesięcioleci współżycia ludzi wyznajšcych różne religie. Okres bezkrólewia był jednak okresem szczególnym. Rzšdził się własnymi prawami, był nieprzewidywalny, budził złe emocje. Dlatego posłowie na sejm konwokacyjny, czyli taki, który miał wyznaczyć czas i miejsce elekcji, zdecydowali się mocniej wyartykułować to, co było zagwarantowane różnymi odrębnymi aktami jeszcze przez ostatnich Jagiellonów. Najpoważniejsi kandydaci do schedy po Zygmuncie Auguœcie wcale nie gwarantowali tolerancji religijnej. Arcyksišżę Ernest Habsburg był przedstawicielem dynastii ultrakatolickiej; Walezjusze, ród, z którego pochodził Henryk, aktywnie zwalczali protestantów. Co gorsza, jeszcze w 1572 r. dotarły nad Wisłę pierwsze informacje o nocy œw. Bartłomieja, czyli rzezi hugenotów dokonanej w Paryżu w nocy z 23 na 24 sierpnia na rozkaz króla Karola IX i jego matki Katarzyny Medycejskiej. O aktywny udział w tej zbrodni był również oskarżany jej drugi syn Henryk.

Ksišżę andegaweński, podobnie jak jego bracia i siostry, pozostawał pod bardzo silnym wpływem matki, która sprawowała realnš władzę we Francji od połowy XVI w. Katarzyna była typowš przedstawicielkš włoskiego renesansu – kobietš silnš, samodzielnš, żšdnš władzy i uznajšcš za Machiavellim, że cel uœwięca œrodki. W takim duchu wychowywała też swoich synów. Henryk był zresztš pupilem matki, która zdajšc sobie sprawę, że tron francuski jest dla niego nieosišgalny (miał dwóch starszych braci), próbowała swatać go z angielskš królowš Elżbietš, władczyniš Szkotów Mariš, a także całkiem serio myœlała o zapewnieniu mu tronu Algierii. Niespodziewanie szansa na koronę pojawiła się w zupełnie innym miejscu – w Rzeczypospolitej. Z misjš dyplomatycznš majšcš utorować Henrykowi drogę na Wawel ruszył jesieniš 1572 r. biskup Walencji Jean de Monluc. To właœnie ten wytrawny dyplomata sprawił, że podczas sejmu elekcyjnego, który odbył się w połowie 1573 r., zgromadzona we wsi Kamion pod Warszawš szlachta i magnateria wybrała Henryka de Valois na pierwszego elekcyjnego króla Polski.

Złota wolnoœć

Jak zauważa historyk Janusz Tazbir, pewnoœć siebie, która pozwalała powołać na tron Rzeczypospolitej zwolennika nietolerancji religijnej, szlachta czerpała przede wszystkim z gwarantujšcej wolnoœć wyznania konfederacji warszawskiej, która na wniosek protestantów została dołšczona do tzw. artykułów henrykowskich, czyli pakietu ustaw, które na długie lata ustaliły ustrój Rzeczypospolitej. Artykuły zostały przygotowane podczas sejmu elekcyjnego i znacznie ograniczały władzę monarszš w Polsce. Odtšd król miał być wybierany w wolnej elekcji (niestety, nie wprowadzono zasady wyboru przez reprezentantów, ale elekcję viritim, która dawała prawo głosu całej szlachcie), musiał zagwarantować szlachcie dotychczasowe przywileje; politykę wewnętrznš i zagranicznš poddano kontroli sejmu; monarsze narzucono stały nadzór ze strony senatorów rezydentów, a szlachcie zezwolono na wypowiedzenie posłuszeństwa, gdyby władca nie przestrzegał przyjętych zobowišzań. Z perspektywy czasu wiemy, że wybór takiej formy ustrojowej był błędem i razem z liberum veto stał się Ÿródłem anarchii i upadku państwa.

Aby zostać królem, Henryk musiał także podpisać tzw. pacta conventa, których treœć œwiadczy o politycznym wyrobieniu ówczesnej szlachty. Domagano się w nich m.in. kształcenia przez króla stu polskich szlachciców w Paryżu na swój koszt, spłaty długów Zygmunta Augusta, sprowadzenia do Polski 4 tys. piechoty gaskońskiej oraz zagranicznych uczonych do Akademii Krakowskiej, łożenia co roku na potrzeby Rzeczypospolitej 450 tysięcy dukatów ze swoich własnych zasobów i odbudowy floty polskiej. Obrotny Monluc obiecywał, że Henryk podpisze wszystkie uchwalone akty, zgodził się nawet na tzw. postulata polonica. O tym dokumencie wspomina się najrzadziej, a szkoda, bo jest on ciekawym œwiadectwem tego, że ówczeœni Polacy i Litwini nie zamierzali poprzestać na głoszeniu tolerancji religijnej w granicach Rzeczypospolitej, ale chcieli, by stała się ona międzynarodowym standardem. W postulata polonica polscy kalwiniœci domagali się, aby Karol IX ogłosił powszechnš amnestię dla ich francuskich współwyznawców, zgodził się na wolnoœć wyznania, zadoœćuczynił bliskim pomordowanych podczas nocy œw. Bartłomieja oraz zaprzestał oblegania kalwińskich twierdz. Była to jawna ingerencja w wewnętrzne sprawy Francji, dlatego kiedy w sierpniu 1573 r. do Paryża przybyła polska delegacja, aby oficjalnie zawiadomić księcia andegaweńskiego o wyborze na króla Polski i odebrać od niego przysięgę potwierdzajšcš przyjęcie uchwał elekcyjnych, Francuzi na wszelkie sposoby unikali rozmowy na temat postulata polonica, a jedynym ustępstwem, na jakie się zgodzili, było zakończenie prowadzonego przez Henryka oblężenia La Rochelle, co i tak planowano.

Chociaż Henryk de Valois nie był zbytnio zadowolony z opuszczenia Francji i nie palił się do objęcia tronu polskiego, wcale nie zamierzał być władcš malowanym. Ostro targował się o każdy punkt postanowień. Gdy jednak próbował ominšć fragment dotyczšcy tolerancji religijnej, Jan Zborowski stwierdził stanowczo: „Si non iurabis, non regnabis” (Nie przysięgniesz, nie zostaniesz królem). Henryk ustšpił. Podobna scena powtórzyła się podczas koronacji na Wawelu, która odbyła się 21 lutego 1574 r. Ponieważ Henryk po raz kolejny chciał ominšć wspomniany artykuł, marszałek koronny Jan Firlej położył dłoń na koronie, nie pozwalajšc jej założyć na skronie Walezego. Ten ponownie ustšpił i dopiero wtedy został królem.

Tam jednak, gdzie miał jakiekolwiek pole manewru, negocjował twardo. Nie zgodził się m.in. na spłacanie długów ostatniego Jagiellona i na coroczne zasilanie skarbu koronnego z własnej kieszeni. Tym razem to Polacy musieli ustšpić.

Król homoseksualista i dzicy Scytowie

Nie doœć, że Walezy nie dorzucił się do skarbca koronnego, to jeszcze zaczšł go dosyć szybko uszczuplać. Olbrzymie sumy szły przede wszystkim na opłacanie polskich stronników, których zresztš król dobierał sobie niezbyt umiejętnie, co rodziło pogłoski, że rozdaje złoto i godnoœci „ludziom młodym, a także niegodnym”. Sytuację pogorszyła awantura Samuela Zborowskiego z Janem Tęczyńskim, która wybuchła na turnieju zorganizowanym po koronacji. Gdy zwaœnione strony próbował rozdzielić senator Andrzej Wapowski, Zborowski œmiertelnie ranił go czekanem. Jak pisze Janusz Tazbir, wyrok wydany przez Walezego w tej sprawie „nie zadowolił nikogo; król skazał bowiem sprawcę tylko na banicję, bez utraty czci i dobrej sławy, samych zaœ Zborowskich dalej wynosił na zaszczytne stanowiska”.

Podczas krótkiego panowania Henryka w Polsce doszło do doœć brutalnego zderzenia dwóch kultur i różnych obyczajów. Walezjusza raził upór i awanturniczoœć nowych poddanych, uważał, że nie potrafiš się dobrze bawić, sš skorzy do gniewu i niepotrzebnego gadulstwa, przeszkadzała mu (i jego francuskiemu dworowi) mroŸna aura, narzekał na mało urozmaiconš kuchnię. Polaków i Litwinów okreœlał w listach do matki mianem „dzikich Scytów”. Potrafił jednak dostrzec także pewne pozytywy swojej sytuacji. Zachwycił go np. wygodny i elegancki zamek królewski na Wawelu, a przede wszystkim zainstalowany tam system wodocišgów i kanalizacji. Ówczesna Francja nie znała takich rozwišzań – arystokracja zamieszkujšca pałace i zamki załatwiała potrzeby fizjologiczne gdzie się dało. W Polsce było to nie do pomyœlenia.

Walezy gorszył swoich poddanych zachowaniem, ubiorem i hulaszczym trybem życia. Uwielbiał wystawne bale i bankiety, podobnie jak drogie i bogato zdobione stroje. „( ) zdaje się on delikatnym i zniewieœciałym; gdyż poza bogatymi sukniami, które nosi, pokrytymi całkowicie złocistym haftem, drogimi kamieniami i perłami najwyższej ceny, ukazuje jeszcze nadzwyczajnš dbałoœć o swš bieliznę i o ułożenie włosów. Ma zwykle na szyi podwójnš kolię z oprawionej w złoto ambry; chwieje się ona na jego piersi i wydaje słodki zapach” – charakteryzował Henryka ambasador Wenecji w Paryżu Morisoni. Podobnie ubierało się otoczenie Walezego, w którym nie brakło jego ulubieńców, zwanych mignons, malujšcych sobie twarze i strojšcych się w klejnoty i koronki. Podejrzewano, że Henryk współżyje z nimi seksualnie. „Noce bezsennie trawišc, w dzień najwięcej spoczywał; wyuzdany na wszystkie rozwišzłoœci, nie tylko Francuzki wszetecznice do pięknego ogrodu koło Zwierzyńca sprowadzał, ale nadto włoskim ohydnym nałogom nie przepuœcił” – pisał Stanisław Orzelski w „Bezkrólewia ksišg oœmioro”. Ówczeœni pamfleciœci oskarżali Henryka o homoseksualizm, dzisiejsi historycy skłaniajš się raczej ku tezie, że był biseksualny.

Pamiętajmy jednak, że zachowanie Henryka mogło razić w Polsce, ale nie było niczym niezwykłym nad Sekwanš. Francuski dwór drugiej połowy XVI stulecia był miejscem, gdzie przepych i bogactwo mieszało się z brudem i wyuzdaniem. Seks nie był żadnym tabu, tolerowano nawet niektóre perwersje seksualne. Arystokracja i władcy nie kryli się z posiadaniem kochanek, często korzystano także z usług prostytutek. Zresztš było to dosyć typowe dla zachodniej Europy doby renesansu. To raczej stolica Polski była pod tym względem mocno konserwatywna i „zacofana”.

Henryk niepomiernie nudził się w Polsce. le znosił przedłużajšce się posiedzenia rady królewskiej lub sejmu. Nie doœć, że nie rozumiał słowa po polsku, to jeszcze jego nowi poddani mieli skłonnoœć do pustego krasomówstwa i nieustannie spierali się o najdrobniejsze szczegóły. Aby unikać obecnoœci na takich spotkaniach, władca symulował choroby. W dzień zresztš zwykle spał, odsypiajšc huczne nocne imprezy, podczas których przegrywał wielkie kwoty w karty i tańczył pełnš erotycznych figur woltę. Nic więc dziwnego, że Kraków nieustannie huczał od plotek, a drukarnie nie nadšżały z drukowaniem wymierzonych w króla i jego dwór paszkwili, które podobno władca znajdował nawet we własnym łóżku. O ile sam monarcha był w Rzeczypospolitej nietykalny, o tyle Francuzi, którzy z nim przybyli, mogli narzekać nie tylko na nieprzychylnš aurę, ale także na niezbyt miłe traktowanie. Raz po raz w Krakowie dochodziło do zbrojnych starć, „tak iż rzadki dzień, kiedy kilku Francuzów albo naszych nie zabito” (Joachim Bielski).

Król Henricus zrobił Polsce psikus

Mimo niedogodnoœci i drastycznych różnic obyczajowych Henryk Walezy nie planował ucieczki z Polski. Chciał być królem i może gdyby lepiej poznał nasz język i zwyczaje, wzišłby się w końcu do pracy. Predyspozycje miał, o czym œwiadczy choćby fakt, że jego panowanie we Francji jest oceniane przez historyków bardzo pozytywnie. Tak naprawdę trudno mu mieć za złe, że opuœcił Rzeczpospolitš na wieœć o œmierci swojego brata. Każdy na jego miejscu zrobiłby to samo. Nie można było wymagać od przedstawiciela francuskiej dynastii panujšcej, by zrezygnował z korony Kapetyngów. Walezy oficjalnie nie abdykował. Polski sejm postawił mu jednak ultimatum: powrót do 12 maja 1575 r. albo nowa elekcja. Ostatecznie Henryk zdobył koronę francuskš, a na polskim tronie zastšpił go Stefan Batory.

Ucieczka króla wywołała szereg tumultów w Krakowie. Zabito kilku Francuzów, którzy jeszcze nie wyjechali z Polski, a wielu poturbowano. Wzrosła także nieufnoœć szlachty do kolejnych elekcyjnych władców. Niefortunnie zakończyła się również pierwsza bezpoœrednia konfrontacja kultury i obyczajów Polski i Francji. We Francji doœć długo popularny był paszkwil, w którym Polskę opisywano jako kraj skuty wiecznym lodem, a jego mieszkańców jako prostaków mieszkajšcych „wespół z cielęty”. W Polsce z kolei przez wiele pokoleń kršżył anonimowy wierszyk „OdpowiedŸ przez Polaka wszetecznemu Francuzowi”, w którym rodaków Walezego charakteryzowano tymi słowy:

„Toć mi jest prawy barbar,

co hardy, złoœliwy.

I cokolwiek z nim poczniesz,

odmienny a łżywy”.