Wielkie bitwy historii: Fatum Lasu Teutoburskiego

Jesieniš 9 r. n.e. w dzikich ostępach Germanii trzy rzymskie legiony zostały unicestwione przez sprzymierzone barbarzyńskie plemiona pod wodzš Arminiusza. Tak narodziła się legenda Germanów, a Rzym utracił prowincję.

Był 11 wrzeœnia 9 r. n.e. Po trzech dniach i dwóch nocach bitwa w Lesie Teutoburskim dobiegała końca. Z trzech rzymskich legionów i oddziału jazdy zostały już tylko niedobitki. Ich głównodowodzšcy Publiusz Kwinktyliusz Warus popełnił samobójstwo. W jego œlady poszli trzej legaci legionów. Nie żyła większoœć oficerów. Kurczšce się grupki najlepszych w owych czasach żołnierzy œwiata walczyły już tylko o godnš œmierć. Cesarskie orły i sztandary leżały w błocie w podmokłym germańskim lesie. Legiony XVII, XVIII i XIX właœnie przestały istnieć. Nigdy nie zostały odtworzone, a ich numerów nigdy więcej nie użyto. Gdy prefekt rzymskiego obozu Cejoniusz ogłosił kapitulację, rozpoczęła się rzeŸ nielicznych jeńców. Wykłuwano im oczy, obcinano kończyny i języki, a œcięte głowy nabijano na gałęzie drzew. Germanie w okrutny sposób sycili się zwycięstwem.

Arminiusz, zwycięski wódz barbarzyńców, postanowił zrobić prezent swojemu sojusznikowi Marbodowi, królowi Markomanów, i wysłał mu głowę Warusa. Ten jednak w obawie przed gniewem Oktawiana Augusta odesłał jš do Rzymu, gdzie spoczęła godnie w rodzinnym mauzoleum. Cesarz na znak żałoby przez wiele miesięcy nie obcinał włosów i darł na sobie szaty. W bezsenne noce przechadzał się po swoim pałacu, krzyczšc: „Quinctili Vare, legiones redde!” (Warusie, oddaj moje legiony). Masakra w Lesie Teutoburskim była jednš z największych klęsk w historii imperium i trwale wpłynęła jego dalsze losy.

Warus, namiestnik Germanii

Współczeœni długo nie mogli zrozumieć, jak mogło do tego dojœć. Całš winš za klęskę obarczano Publiusza Kwinktyliusza Warusa, namiestnika germańskiej prowincji. Swoje obowišzki objšł trzy lata przed katastrofš. Nieco wczeœniej, na przełomie er, zwycięskie kampanie Druzusa Starszego oraz Tyberiusza rozszerzyły panowanie Rzymu na tereny między Renem a Łabš. Zaczęła się kształtować kolejna rzymska prowincja. Jednak sposób romanizacji nowych ziem nie spodobał się zamieszkujšcym je plemionom germańskim. Rzymianie nowe tereny, zamieszkane głównie przez plemiona Cherusków i Tempterów, traktowali brutalnie i z pogardš. Mnożyły się gwałty i grabieże. Niezadowolenie rosło. W takiej sytuacji Oktawian August zdecydował się wysłać na te tereny właœnie Warusa. Ten 60-letni mężczyzna miał już za sobš długš karierę urzędniczš i wojskowš. To on jako namiestnik Syrii w 4 r. p.n.e. stłumił powstanie w Judei. Był również namiestnikiem Afryki, a wczeœniej kwestorem. Towarzyszył Oktawianowi w podróży do wschodnich prowincji imperium.

Zadanie urzšdzenia nowej prowincji zgodnie z normami rzymskimi wymagało jej oszacowania i wprowadzenia rzymskiego prawa. Dlatego z Warusem przybył cały sztab prawników, kwestorów, poborców podatkowych i urzędników. Do tego architekci, ludzie kultury, nauczyciele i kapłani. Im z kolei towarzyszyła osobista œwita niewolników, wyzwoleńców i służšcych, nie mówišc już o wszelkiej maœci kupcach i handlarzach liczšcych na intratne interesy. Jednak szybko się okazało, że w Germanii trudno o szybkie zyski. Rolnictwo nie istniało, rzemiosło było na niskim, wręcz prymitywnym poziomie. Plemiona żywiły się głównie mięsem, a ich życie cišgle było bliższe koczownikom niż spokojnym ludom rolniczym. Armię urzędników i legiony trzeba było jednak utrzymać. Daniny rosły proporcjonalnie do niezadowolenia Germanów. Z jeszcze gorszym przyjęciem spotkało się wcielanie w życie rzymskiego prawa, które wraz z pogardš okazywanš miejscowym plemionom pokazało, że zupełnie inaczej traktowani i sšdzeni sš Rzymianie, a inaczej Germanie, nawet ci, którzy majš rzymskie obywatelstwo. Dla germańskich plemion nie do przyjęcia była także rzymska rozwišzłoœć i obyczaje. Do tego nie najlepiej układały się relacje z germańskš arystokracjš. Ci ludzie gotowi byli na sojusz z Rzymem i udział w nowych podbojach, natomiast rola cesarskich poddanych zupełnie im nie odpowiadała. Wrzenie narastało. Bunt wisiał w powietrzu. Warus jednak zupełnie nie potrafił wyczuwać tych nastrojów. Uœpiony trzyletnim spokojem uznał najwyraŸniej, że Germanie nie sš w stanie zmobilizować się do działań militarnych. No i cišgle wierzył (lub przynajmniej tak udawał), że pięć legionów, którymi dysponował w Germanii, zapewni mu spokój i bezpieczeństwo. Trzy z nich miał przy sobie, dwa pozostałe pod rozkazami legata. Legiony cały czas były w ruchu, co sprawiało wrażenie, że rzymskich żołnierzy jest dużo. Germanie doskonale jednak znali prawdziwš liczebnoœć rzymskiej armii na swoim terenie.

Genialny plan Arminiusza

Inicjatorem powstania był Arminiusz, syn Segimera, księcia Cherusków. Znakomity jeŸdziec i dowódca cheruskiej jazdy poczštkowo wiernie, podobnie jak jego brat, służył Rzymowi. Jego ambicje polityczne sięgały jednak wyżej niż tylko scheda po ojcu. Bycie cheruskim księciem to za mało. On chciał zostać królem wszystkich plemion germańskich (podobnie jak Marbod, jego sojusznik i poplecznik z królestwa Markomanów). Żeby zrealizować ten plan, musiał najpierw pozbyć się Rzymian, którzy nigdy nie dopuœciliby do tego, by skupił w swoim ręku takš władzę. Wykorzystujšc niezadowolenie germańskich plemion, zachęcił je do wolnoœciowego zrywu. I miał dokładny plan, jak zniszczyć legiony Warusa. Plan genialny w swojej prostocie.

Arminiusz wiedział, że jego powstańcy nie majš szans na zwycięstwo na otwartym terenie. Legiony walczšce w szyku bojowym były nie do pokonania. Jedynš szansš było wcišgnięcie ich w zasadzkę. Zwabienie w trudny, najlepiej górski, lesisty teren, na którym nie będš mogły rozwinšć się do walki. Plan 25-letniego Arminiusza spodobał się starszyŸnie Cherusków z wyjštkiem jednego z przywódców, Segestesa. W końcu i on musiał uznać racje Arminiusza. Do powstania przekonano inne plemiona: dołšczyli Chaukowie, Marsowie i Brukterowie. Ci pierwsi mieli za zadanie wszczynać rozruchy na swoim terenie, najdalej położonym od Aliso, stolicy prowincji. Pozostali wzięli na siebie pokonanie armii rzymskiej. Ponadto Marsowie mieli odcišć drogę odwrotu, zniszczyć obozy zimowe Rzymian i mordować okupantów, których na ich ziemiach osiedliło się najwięcej.

Teraz pozostawało jeszcze jedno zadanie: jak zwabić w zasadzkę Warusa i jego legiony? Warus często podróżował po prowincji, rozstrzygajšc spory między plemionami. Zawsze towarzyszyły mu trzy legiony. Arminiusz postanowił to wykorzystać. Czysty przypadek zrzšdził, że Warus wybierał się do Cherusków, by załagodzić spory. Arminiusz i Segestes, obaj obywatele rzymscy, udali się do Aliso, by przyprowadzić oddziały posiłkowe. Następnie mieli towarzyszyć namiestnikowi w podróży. W czasie uczty zorganizowanej dla starszyzny Cherusków doszło do incydentu, podczas którego Segestes poinformował Warusa o planach powstania. Ten jednak nie dał temu wiary. Będšc œwiadkiem sporu Segestesa z Arminiuszem, wszystko złożył na karb pijaństwa. Ponieważ jednak cišgle dochodziły informacje, że wœród plemion cheruskich wrze, Warus przyspieszył wyjazd. Najkrótsza droga prowadziła przez Las Teutoburski, wymarzony teren do zasadzki. Teraz już nic nie mogło powstrzymać powstańców.

Wyprawa ruszyła. Z Aliso wyszły trzy legiony: XVII, XVIII i XIX, oraz szeœć kohort wojsk pomocniczych, nie liczšc Germanów Arminiusza. Dawało to ponad 15 tys. legionistów i 3 tys. wojska pomocniczego. Konnica liczyła trzy oddziały jazdy rzymskiej oraz trzy oddziały jazdy sprzymierzonej, w sumie ok. 2 tys. jeŸdŸców. Łšcznie 20 tys. œwietnie wyszkolonych ludzi. Do tego ok. 7 tys. sług obozowych i osób obsługujšcych tabory, ale sprawnie operujšcych broniš i zdyscyplinowanych. Towarzyszšcy im prawnicy, urzędnicy, kupcy i reszta cywilów to kolejne 3 tys. Wyprawa liczyła więc ok. 30 tys. ludzi. Przeciwko nim Arminiusz i jego sojusznicy wystawili 40 tys. wojowników.

Po trzech latach spokoju wydawało się, że i tym razem wyprawa będzie miała pokojowy charakter, a na miejscu bardziej potrzebni będš prawnicy niż legioniœci. Wszyscy, łšcznie z dowódcami, zabrali ze sobš swoich krewnych, kobiety i dzieci, służbę, niewolników i ogromne iloœci sprzętu, który miał im zapewnić komfort w podróży i docelowym miejscu. W swojej znakomitej monografii bitwy Paweł Rochala zwraca uwagę, że nie miało to jednak nic wspólnego z bałaganem. W trybie pokojowym takie rozbudowane tabory nie były niczym niezwyczajnym. Cywile musieli się wtedy całkowicie podporzšdkować decyzjom wojskowych. Tabory cywilne poruszały się na samym końcu, za kolumnami marszowymi legionów. W czasie wojny natomiast znajdowały się w œrodku kolumny, ale i legiony maszerowały wtedy w innym szyku, żeby w razie ataku szybko przegrupować się do obrony. Tempo marszu wyprawy Warusa nie odbiegało od regulaminowego. Legiony wraz z taborami pokonywały œrednio 10–15 km dziennie. Normalne było też rozcišgnięcie kolumny na wiele kilometrów. W trudnym, pagórkowatym i gęsto zalesionym terenie wojsko i tabory tylko tak mogły się poruszać na wšskich duktach i przecinkach.

Wszystko szło zgodnie z planem. Powoli zbliżali się do Lasu Teutoburskiego. W tym miejscu Warus pożegnał się z Arminiuszem. Ten zabrał swoje oddziały pomocnicze, twierdzšc, że jedzie po posiłki, by wywišzać się z dostarczenia obiecanych 24 kohort piechoty i jednostek jazdy. Warus nie protestował. Rzymianie zostali sami. Do tego stracili zakładników. Dziwne zachowanie Arminiusza nie wzbudziło jednak podejrzeń namiestnika, a teraz naczelnego wodza sił rzymskich. Nie zdawał sobie sprawy, że tuż obok trwa właœnie koncentracja sił powstańców. Nadchodziła noc. Rzymianie rozbili obóz.

Zasadzka Germanów

Poranek 9 wrzeœnia 9 r. n.e. był pochmurny i deszczowy. Z kolejnymi godzinami opady się nasilały. Wreszcie przyszła potężna burza. W błocie grzęzły wozy i machiny, œlizgali się objuczeni ekwipunkiem i broniš legioniœci. Kolumna rozcišgała się coraz bardziej, z poczštkowych 5 do ponad 10 km. Saperzy co chwila musieli usuwać połamane drzewa i konary, zasypywać dziury czy budować niewielkie mosty. W takiej sytuacji na przemoczone i zmarznięte legiony uderzyli powstańcy. Atak był całkowitym zaskoczeniem. Germanie atakowali, œpiewajšc swoje bojowe pieœni. Półnadzy wojownicy podbiegali, rzucali oszczepami i wycofywali się, dajšc miejsce do ataku następnym. Impet natarcia nie słabł ani na chwilę. Legioniœci nie mogli sformować szyków. Niesamowity tłok uniemożliwiał przegrupowanie. Poszczególne legiony straciły ze sobš kontakt wzrokowy. Sytuacja była krytyczna. Powoli jednak Rzymianie odzyskiwali kontrolę. Oddziały z trudem zaczęły formować szyki obronne. Sygnaliœci przekazywali rozkazy dowódców. Orły i sztandary znowu stały się punktami odniesienia dla pogubionych wojsk. Warus nakazał wyjœcie z zasadzki i zbudowanie obozu. Do końca dnia zadanie to udało się wykonać.

W nocy do obozu dotarli kolejni żołnierze. Warus szacował straty: jedna czwarta wojska i połowa cywilów. Straty były ogromne, ale legiony nadal posiadały zdolnoœć bojowš. Długo w nocy Warus wraz z pozostałymi dowódcami naradzali się nad strategiš. Pozostawanie w oblężeniu nie miało sensu. Na żadnš pomoc nie mogli liczyć. Najbliższe legiony stały w odległoœci ponad 100 km od nich. Przyjœcie z odsieczš zabrałoby im wiele dni, a może nawet tygodni. Do tego też musiałyby się przebijać przez zdradziecki Las Teutoburski. Poza tym legiony utraciły swoje zapasy, łšcznie z racjami osobistymi. Pozostawało jedyne wyjœcie: przebicie się na otwarty teren i wcišgnięcie Germanów do bitwy. Warus i jego oficerowie byli przekonani, że powstańcy nie majš szans z rzymskš armiš walczšcš w swoich niezwyciężonych szykach. Najbliższy taki teren znajdował się o jeden dzień marszu na północ od obozu. Dalszym planem było więc przebicie się i przekroczenie rzek Haase i Ems. Tylko w ten sposób można było uratować armię. Warus rozkazał spalić tabory i wszystko, co mogło opóŸniać marsz. Następnego dnia jego armia marszem ubezpieczonym ruszyła w drogę. Długoœć kolumny wynosiła już tylko 1 km. Pozostali przy życiu cywile szli w œrodku razem ze zwierzętami jucznymi i taborami dowództwa. Z przodu i z tyłu silne oddziały jazdy. Po bokach legiony sformowane w kohorty.

Tymczasem w obozie Germanów nastroje były zupełnie inne. Powstańcy triumfowali i cieszyli się łupami. Co pewien czas dołšczały œwieże, żšdne walki oddziały. Arminiusz jednak wiedział, że bitwa jeszcze się nie skończyła. Miał żal do swoich wojowników, że przy takiej przewadze nie rozgromili legionów Warusa w pierwszym dniu bitwy. Mieli za sobš wszystkie atuty, przede wszystkim zaskoczenie. Teraz nie pójdzie już tak łatwo. Rzymianie szykowali się do szybkiego marszu i byli gotowi do walki.

Drugi dzień bitwy

Gdy tylko legiony opuœciły obóz, rozpoczęły się pierwsze utarczki. Nie udało się zwiększyć tempa marszu. Błoto, zwalone po burzy lub przez Germanów pnie drzew co chwila opóŸniały lub zatrzymywały pochód. Ataki się nasilały. Rzymskie oszczepy rzucane pod górę miały słabš siłę rażenia i krótki zasięg. Tymczasem Germanie atakujšcy z góry doskonale to wykorzystali. Ich oszczepy dziesištkowały legionistów. Gdy ich zapasy się wyczerpały, doszło do walki wręcz. Ale i tu Germanie mieli przewagę. Walczyli swoimi włóczniami, podczas gdy legioniœci mieli do dyspozycji już tylko miecze. Nie mogli nimi jednak skutecznie razić powstańców. By to zmienić, musieli cišgle kontratakować, by doprowadzić do walki w zwarciu. Było to wyczerpujšce i czasochłonne. A czas uciekał. Strategiczny cel, jakim było wydostanie się na równiny, zaczynał się oddalać. W końcu udało się wedrzeć na bardziej otwarty teren i uporzšdkować szyki.

Mimo krwawych strat legiony zachowały zdolnoœć bojowš. Do przejœcia pozostawało jednak jeszcze jedno pasmo wzgórz. Nie udało się wyprzedzić Germanów. Wšwóz, którym Rzymianie chcieli przedostać się na skraj Lasu Teutoburskiego, był w rękach wroga. Rozpoczšł się zażarty bój w ogromnym tłoku. Straty po obu stronach były ogromne. Jednak i tym razem jeszcze się udało. Skrzydłowi legaci wydali rozkaz ataku na wzgórza. Udrożniono w ten sposób drogę w wšwozie. Przejœcie było otwarte, ale impet ataków nie ustawał. Nikt już nie przychodził z odsieczš odciętym kohortom. Gdy wreszcie przedarto się na otwartš przestrzeń, zbliżał się zmrok. Budowa obozu nie była możliwa, tym bardziej że Germanie nie ustawali w walce, kontynuujšc poœcig za zdziesištkowanš armiš Warusa. Dobijali też oddziały, którym nie udało się przebić z wšwozu i lasów. Pod rozkazami Warusa pozostało już nie więcej niż 10 tys. ludzi. Jeden legion Do tego łški i polany, na które weszli, cišgle nie były tš równinš, na której mogliby się rozwinšć. Znowu przyszło załamanie pogody. Ulewny deszcz i wichura były równie wykańczajšce jak ataki Germanów. Nawet oni, zaprawieni do walki w każdych warunkach pogodowych, musieli odpuœcić.

Nadeszła noc. Wykończeni morderczym bojem legioniœci usiłowali się schronić przed nawałnicš pod swoimi tarczami. Te jednak, choć œwietnie sprawdzały się w suchym klimacie, tu błyskawicznie nasiškały wodš. Ich ciężar wzrósł do 11–13 kg. Znacznie zwiększyła się też waga ubrań. Nasišknięte wodš cięciwy łuków wyłšczyły tę broń z użytku. Z tego samego powodu nie działały katapulty. Głodni i przemoknięci żołnierze nie mieli żadnej możliwoœci odpoczynku i regeneracji. Œwiadomoœć wszechobecnego wroga nie poprawiała morale. Doœwiadczeni legioniœci wiedzieli, że szykuje się on do zadania ostatecznego ciosu.

Totalna klęska Rzymian

Œwit przyniósł kolejne rozczarowanie. Otwarty teren, do którego dotarli, okazał się podmokłym mokradłem. Żeby go ominšć, musieli znowu posuwać się skrajem lasu. Właœciwe równiny, na które chcieli się przebić, wcišż były doœć odległe. By się do nich dostać, należało minšć jeszcze jedno wzgórze. Od tego miejsca dzieliło kolumnę ok. 10 km. Nie wiedzieli, że tam właœnie Germanie przygotowali ostatniš zasadzkę. Na drodze legionów pojawił się wał obronny, a zbocza wzgórza umocniono zasiekami z drzew i gałęzi. Ataki Germanów rozpoczęły się natychmiast po wymarszu wojsk Warusa. Mimo to marsz przebiegał w porzšdku, a wojsko słuchało rozkazów. Kohorty walczyły na zmianę, by dać sobie czas na odpoczynek. Prawdopodobnie częœć kohort zachowano jako odwody. Rzymianie odpierali kolejne ataki, często kontratakujšc. Mieli pełnš œwiadomoœć, że walczš o przeżycie. Sam Warus wiedział, że nawet jeżeli uda się przebić na zbawczy otwarty teren i dojœć do rzek, to i tak skala klęski będzie ogromna. Z trzech dumnych legionów pozostanš nieliczne kohorty

Tymczasem w cišgłym boju jego oddziały zbliżały się nieuchronnie do miejsca zasadzki. Teren przed wałem i wokół niego miał być miejscem walnej bitwy. Rzymianie za wszelkš cenę musieli zdobyć wał. Germanie zaœ wykorzystać szansę na unicestwienie resztek legionów Warusa. Legionistom omdlewały ręce. Namoknięte ciężkie tarcze i rynsztunek utrudniały walkę. Ataki Germanów nie słabły. Na strategicznych odcinkach rosły stosy trupów. Na oddziałach Arminiusza nie robiło to wrażenia. Powstańców było wielu. Na miejsce zabitych natychmiast pojawiali się nowi wojownicy. Rzymianie nie mieli tego komfortu. Każda strata uszczuplała ich i tak już mizerne siły. W tej trudnej sytuacji ranny został Warus. Mógł to być przełomowy moment bitwy. Nagle legiony zostały pozbawione naczelnego wodza. Niedługo potem z pola walki umknęła jazda pod wodzš legata Nominiusza Wali. Było to haniebne zachowanie. Jazdę spotkał zresztš ten sam los co pozostałych uczestników bitwy. Zostali wybici. Zginšł również sam legat Wala. Dopadła go œwietna germańska jazda.

Ale bój wcišż trwał. Cesarskie orły cišgle były w rękach legionów. Legaci zebrali się na naradę. Możliwoœci nie było zbyt wiele. Pozostawała jednak walka do końca. Ranny Publiusz Kwinktyliusz Warus przebił się mieczem, bioršc na siebie odpowiedzialnoœć za klęskę. Pozostali legaci stanęli jeszcze do walki. Gdy klęska była już nieuchronna, oni również popełnili samobójstwo. Za ich przykładem poszło wielu żołnierzy i oficerów. Na wieœć o œmierci legatów i kapitulacji ogłoszonej przez prefekta obozu Cyjoniusza ocalała garstka złożyła broń. Większoœć została zamordowana. Kilkunastu zdołało uciec. Straty wojsk Arminiusza wyniosły ok. 7 tys. wojowników.

Klęska była totalna. W ręce Germanów dostały się wszystkie sztandary kohort, manipułów i oddziałów jazdy oraz orły poszczególnych legionów. 20 tysięcy pełnych rynsztunków bojowych. W ogniu powstania stanęła cała Germania, oblegajšc wszystkie rzymskie garnizony. Do Rzymu powróciły jedynie dwa legiony Lucjusza Noniusza Asprenasa. Ocalał także garnizon z Aliso, dowodzony przez Lucjusza Cedycjusza. Najpierw przetrwał oblężenie, a następnie przebił się w walce do swoich. Pozostałe garnizony padły. Rzym utracił swojš prowincję.

W roku 15 i 16 n.e. dwie wyprawy na tamte tereny poprowadził Germanik. Za pierwszym razem dotarł na miejsce bitwy i pochował koœci legionistów, pozostawione tam przez zwycięzców na znak największej hańby. Za drugim razem pokonał w Lesie Teutoburskim siły Arminiusza. Odzyskano też orła XIX Legionu. Cesarz Tyberiusz uznał jednak, że wyprawy na wschodni brzeg Renu sš zbyt kosztowne. Odtšd Ren stał się ostatecznš granicš rzymskiego imperium.