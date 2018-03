Nieskończenie Niepodległa: Śmierć I Prezydenta

16 grudnia 1922. Tydzień po wyborze prezydent RP Gabriel Narutowicz ginie w zamachu. Zabójca przed wykonanym wyrokiem œmierci: „Umieram szczęœliwy”.

Zgodne z nowš Konstytucjš (z marca 1921 r.), wybory parlamentarne w listopadzie 1922 r., ustanawiajš Sejm wybitnie rozproszony (17 ugrupowań). Obok mocnej prawicy (blisko 1/3 posłów), znaczšcš reprezentację zyskujš mniejszoœci narodowe: Żydzi, Ukraińcy, Niemcy, Białorusini. 9 grudnia 1922 r. Zgromadzenie Narodowe wybiera pierwszego w historii prezydenta Rzeczypospolitej. Za Gabrielem Narutowiczem – 186 głosów polskich i 103 innych narodowoœci; przeciw – 256 głosów polskich.

Ten rozkład głosów wynika z dotychczasowego podziału społecznego i politycznego kraju (choć Konstytucję przyjęto jednomyœlnie), zarazem jednak znaczšco pogłębia ideologicznš polaryzację. Krew prezydenta dzieli Polskę. Jego zabójca, Eligiusz Niewiadomski ogłasza w dniu swojej œmierci: „Umieram szczęœliwy, że dzieło zbudzenia sumień i zjednoczenia serc polskich już się spełni”.

Stanisław Thugutt (prezes PSL „Wyzwolenie”)

Było niemal pewne, że stronnictwa lewicy postawiš kandydaturę Piłsudskiego, o ile nie nastšpi z jego strony wyraŸny sprzeciw. Dopiero publiczne oœwiadczenie Naczelnika Państwa na kilka dni przed Zgromadzeniem Narodowym było tym wyraŸnym sprzeciwem i dopiero od tego dnia, w ostatnich już niemal chwilach zaczęto szukać kandydata. [...] Trzeba było kandydata bezpartyjnego.

W tych warunkach postawiona przeze mnie na parę dni przed terminem Zgromadzenia w klubie PSL „Wyzwolenie” kandydatura Narutowicza przyjęta została po bardzo krótkiej dyskusji. [...] Niestety, osišgnięcie jednomyœlnoœci w stawianiu kandydatury przez stronnictwa lewicy okazało się niemożliwe. [...] Będšc odosobnionymi, musieliœmy szukać oparcia w klubach mniejszoœci narodowych. [...]

Niemcy i oba kluby słowiańskie [Ukraiński i Białoruski] udzieliły nam poparcia bez wahań i bez żadnych zastrzeżeń. [...] Dłuższš i nieco trudniejszš była rozmowa z Kołem Żydowskim, które obiecało wprawdzie swoje głosy, ale proponowało zarazem nasze wypowiedzenie się na temat stosunku do sprawy żydowskiej. Sšdziłem, że jest to zbyteczne, wystarcza bowiem stwierdzenie, że w sprawie mniejszoœci żydowskiej [...] stoimy na gruncie Konstytucji i demokratyzmu, czego rękojmiš jest nasze dotychczasowe postępowanie. Na tym stanęło.

Warszawa, poczštek grudnia 1922

[Gabriel Narutowicz. Prezydent RP we wspomnieniach, relacjach i dokumentach, Warszawa 2004]

Stanisław Wojciechowski (poseł PSL „Piast”, kandydat na prezydenta)

Wobec dużego rozproszenia głosów, potrzebnych było aż pięć głosowań dla uzyskania wymaganej przez Konstytucję bezwzględnej większoœci. [...] Gdy moja kandydatura odpadła w czwartym głosowaniu, klub „Piasta” postanowił w następnym głosowaniu oddać swoje głosy na Narutowicza. Takš samš decyzję powzięły głosujšce dotychczas na mnie kluby NPR i PPS. Wobec tego wynik pištego głosowania nie ulegał wštpliwoœci. Narutowicz otrzymał bezwzględnš większoœć głosów.

Warszawa, 9 grudnia 1922 [Stanisław Wojciechowski, Prezydent RP. Wspomnienia, orędzia, artykuły, Warszawa 1995]

Z artykułu w „Gazecie Warszawskiej”

Przed gmachem sejmowym przez czas trwania Zgromadzenia Narodowego gromadziła się młodzież polska, czekajšc na rezultaty głosowania. Na wieœć, iż prezydentem ma zostać Narutowicz, zwolennik Belwederu [Piłsudskiego], który uzyskał większoœć dzięki głosom Żydów, Niemców i innych „mniejszoœci narodowych” – z piersi młodzieży wydarł się żywiołowy krzyk: „Nie chcemy takiego prezydenta! Nie znamy go! Precz z Żydami!”.

Warszawa, 9 grudnia 1922 [„Gazeta Warszawska” nr 337/1922]

Stanisław Stroński w artykule Ich Prezydent w „Rzeczpospolitej”

Czy pan Gabriel Narutowicz nie ma poczucia niewysłowionej krzywdy, jakš wyrzšdza narodowi polskiemu, przyjmujšc wybór dokonany z podeptaniem najsłuszniejszych zasad tego narodu, który walczył z pokolenia na pokolenie, aby sam, naprawdę sam o swych losach rozstrzygać? [...] Wybór ten, zdumiewajšco bezmyœlny, wyzywajšcy, jštrzšcy, wytwarza stan rzeczy, z którym większoœć polska musi walczyć i na podstawie którego żadnš miarš nie stanie do pracy państwowej, bo byłoby to tylko utrwaleniem rozstroju i zagładš podstawowych pojęć, którymi stojš narody.

Warszawa, 10 grudnia 1922 [„Rzeczpospolita” nr 337/1922]

Adam Próchnik (działacz PPS, ławnik Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim)

Na ulicach prowadzšcych do gmachu sejmowego zebrały się tłumy, [...] przeważała młodzież. Posłów i senatorów zdšżajšcych na posiedzenie atakowano brutalnie, badano ich legitymacje, stwierdzano, do jakiego stronnictwa należš i zwolenników partii, które głosowały za Narutowiczem, nie puszczano do Sejmu. Kazano im zawracać, nie szczędzšc przy tym obelg, szturchańców i szyderstw. [ ] Padły strzały rewolwerowe.

Warszawa, 11 grudnia 1922 [Adam Próchnik, Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej (1918–1933), Warszawa 1983]

Adam Pragier (członek Rady Naczelnej PPS, poseł na Sejm)

Wyszliœmy przed Sejm, aby powitać nadjeżdżajšcego Prezydenta. Przybył w otwartym powozie, w otoczeniu plutonu szwoleżerów [...]. Premier Julian Nowak stchórzył i nie chciał z nim jechać. Narutowicz miał kilka plam na płaszczu od grud brudnego œniegu, którym go obrzucono w Alejach Ujazdowskich; siedział prosto, z kamiennš twarzš i uchylił cylindra w odpowiedzi na nasze powitalne okrzyki.

Ceremonia przysięgi była wstrzšsajšca w swojej ponurej grozie, w sali zapełnionej zaledwie do połowy, w œwiadomoœci, że przeżywamy chwile prawdziwego niebezpieczeństwa.

Warszawa, 11 grudnia 1922 [Adam Pragier, Czas przeszły dokonany, Londyn 1966]

Z artykułu w „Gazecie Warszawskiej”

Przetrwaliœmy niewolę obcš, potrafimy się wyzwolić i z sieci, w jakiej nas trzyma żydostwo przy pomocy, niestety, obałamuconej częœci naszego własnego społeczeństwa.

Do czynu! Do walki!

Warszawa, 12 grudnia 1922 [„Gazeta Warszawska” nr 339/1922]

Jan Skotnicki (malarz, dyrektor Departamentu Kultury i Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oœwiecenia Publicznego)

Orszak zwiedzajšcych [wraz z Prezydentem Narutowiczem Salon Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych] obszedł prawš stronę sali i kiedy staliœmy przed zimowym pejzażem [Teodora] Ziomka, usłyszałem czterokrotny suchy trzask. [ ] Zauważyłem dziwny niepokój w sali i przedzierajšcego się przez tłum [malarza i byłego kierownika wydziału malarstwa i rzeŸby w Ministerstwie Kultury i Sztuki Eligiusza] Niewiadomskiego. Trwało to wszystko sekundę, po czym spojrzałem na Prezydenta i zauważyłem, że patrzy na mnie zdziwionym wzrokiem i chwieje się. [ ] Upadł na mnie bezwładnie. Docišgnęliœmy go do kanapki, była jednak za krótka, wobec czego trzeba go było położyć na podłodze. Oczy miał otwarte, patrzył na nas i powoli, milczšco gasł.

Warszawa, 16 grudnia 1922 [Jan Skotnicki, Przy sztalugach i przy biurku. Wspomnienia, Warszawa 1957]

Eligiusz Niewiadomski w „ostatnim słowie” podczas procesu o zabójstwo prezydenta

Gdyby Narutowicz przeszedł większoœciš polskš albo gdyby wyboru nie przyjšł, zamachu by nie było. [...] Nie ujawniam skruchy, przeciwnie – ujawniam pewnš nadzieję, że echa moich strzałów dosięgnš najdalszych zakštków ziemi polskiej, zapukajš do wszystkich chat i do wszystkich serc, trafiš nawet do obozów przeciwników, do tych uwiedzionych, nieœwiadomych komu służš, do szlachetnych i młodych serc, zbudzš ich sumienia, wštpliwoœci, czy służš dobrej sprawie, zbudzš ich czujnoœć. [...]

Do życia powracać nie pragnę, przynajmniej do życia mego ciała. Chcę, aby żył mój duch – to, co było mojš myœlš, moim uczuciem, co żyło w moich czynach i co przetrwa w moich pracach. [...] Wystawiłem weksel, chcę go uczciwie spłacić. To jest moje ostatnie słowo.

Warszawa, 30 grudnia 1922 [Proces Eligiusza Niewiadomskiego, Warszawa 1923]

Jan Skotnicki

Po tych słowach Niewiadomski siadł wyczerpany na ławę. Sšd wyszedł, by za kwadrans ogłosić wyrok œmierci. Przyjšł go Niewiadomski spokojnie, stojšc dalej z uœmiechem na ustach, gestem ręki uspokajajšc córkę i żonę znajdujšce się w sali.

Warszawa, 30 grudnia 1922 [Jan Skotnicki, Przy sztalugach...]

Jan Baudouin de Courtenay (językoznawca, publicysta) w artykule w „Myœli Wolnej”

Pogrzeb [Niewiadomskiego] nosił na sobie wszelkie znamiona uwielbienia i hołdu, złożonych przez ojczyznę jej „wielkiemu synowi”. Odbywał się przy akompaniamencie łkań, płaczu i ryku, wydobywajšcego się z piersi i z gardeł „patriotów” i „patriotek”, czcicieli i czcicielek „niewinnie zgładzonej ofiary”.

Warszawa, luty 1923 [Jan Baudouin de Courtenay, Nie wolno kalać ust milczeniem, „Myœl Wolna” nr 3, 1923]

Kazimierz Wierzyński (poeta)

Strzał mordercy trafił nie tylko Narutowicza. Od tej zbrodni zachwiała się raniona miłoœć w Piłsudskim. Od tego czasu zaczyna się w nim proces, w którym gniew i nienawiœć biorš górę.

Warszawa

[Kazimierz Wierzyński, Pamiętnik poety, Warszawa 1991]