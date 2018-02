Zachary Taylor: Wielki żołnierz, słaby prezydent

Zachary Taylor był ostatnim wielkim plantatorem z Południa, który objšł urzšd w Białym Domu. Chciał zachować jednoœć kraju wobec narastajšcego rozłamu między zwolennikami niewolnictwa i abolicjonistami. I choć nie był wybitnym politykiem, to przede wszystkim zabrakło mu czasu.

Zachary Taylor, podobnie jak szeœciu jego poprzedników na urzędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych, pochodził z Wirginii. Urodził się jako trzecie z dziewięciorga dzieci Sary i Richarda Taylorów. Ojciec przyszłego prezydenta dosłużył się stopnia podpułkownika w osławionym Pierwszym Pułku Wirginii, którego żołnierze wykazali się szczególnym bohaterstwem w wojnie o niepodległoœć Stanów Zjednoczonych, bioršc udział w aż dziewięciu bitwach. Obydwoje rodzice wywodzili się ze starych angielskich rodzin.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Potomek Williama Brewstera

Zachary Taylor przez całe życie podkreœlał, że jego przodkowie należeli do pierwszych Europejczyków, którzy dotarli do Ameryki Północnej. Nie było w tym żadnej megalomanii. 12. prezydent USA był bowiem po mieczu potomkiem Williama Brewstera, pochodzšcego z Nottinghamshire purytańskiego kaznodziei, który przybył do Ameryki w 1620 r. na osławionym statku „Mayflower”. I to on został przewodniczšcym rady starszych Kolonii Plymouth, która stała się zalšżkiem społeczeństwa amerykańskiego. 11 listopada 1620 r. wraz z Izaakiem Allertonem podpisał słynnš umowę Mayflower compact. Przewidywała ona, że 41 mężczyzn, którzy przypłynš na statku „Mayflower”, nazwanych ojcami pielgrzymami, utworzy na ziemiach nadanych Kompanii Wirgińskiej przez króla Jakuba I wspólnotę pozbawionš własnoœci prywatnej, dzielšcš się wszystkim i wspólnie wykorzystujšcš dary natury. Można więc powiedzieć, że William Brewster był pierwszym przywódcš społecznoœci europejskiej w Ameryce Północnej. Kolonia w Plymouth stała się komunš religijnš, której zasady równoœci i odrzucenia wszelkiego porzšdku feudalnego stały się zaczynem koncepcji stworzenia egalitarnego porzšdku społecznego w Nowym Œwiecie. Być może dlatego w amerykańskiej literaturze historycznej William Brewster jest często nazywany patriarchš – z szacunku dla jego roli przy tworzeniu kolonii, która w cišgu dwóch wieków przeobraziła się w naród.

Zachary Taylor wierzył przez całe życie, że pielgrzymi stanowiš wzór dla całego społeczeństwa amerykańskiego. Naród miał być wspólnotš pobożnych ludzi, białych, którym Bóg dał prawo do eksploatacji Ameryki Północnej i dominacji nad „dzikimi” przedstawicielami obcych ras. Jego wiara w koniecznoœć nieustannego podboju nowych terytoriów była także konsekwencjš młodoœci spędzonej na ówczesnym amerykańskim pograniczu.

Tuż po jego narodzinach rodzina Taylorów przeniosła się w okolice Louisville, osady założonej w 1778 r. przez pułkownika George’a Rogersa Clarka nad rzekš Ohio. Współczeœnie jest to jeden z najbardziej zindustrializowanych regionów Ameryki Północnej, ale w czasie, kiedy Sarah i Richard Taylorowie zakładali tu plantację, był to ostatni bastion cywilizowanego œwiata. Zachary Taylor wychowywał się więc w œwiecie, w którym plantatorzy toczyli nieustannš wojnę z dzikš przyrodš, Indianami i niedogodnoœciami życia codziennego. Jego domem rodzinnym była zwykła, pozbawiona wygód chałupa, a dzieciństwo było nieustannš pracš na farmie. Tam zapewne ukształtował się jego twardy, wręcz grubiański, charakter.

Przyszły prezydent czuł się œwietnie w obozie wojskowym, ale kompletnie nie radził sobie na salonach. Jego sławetne niechlujstwo, przejawiajšce się noszeniem podniszczonych ubrań, rzadkim odwiedzaniem łaŸni i minimalizmem w wystroju pomieszczeń, w których mieszkał, było pokłosiem młodoœci spędzonej w warunkach, które dzisiaj moglibyœmy nazwać prymitywnymi. Codzienna walka z naturš i Indianami o przetrwanie uczyniła z niego idealnego kandydata na żołnierza. Ówczesne Kentucky, terytorium wielkoœci Grecji, zamieszkiwało zaledwie 20 tys. ludzi. W 1790 r. Indianie (głównie z plemienia Shawnee) zabili tam 1500 osadników. Było to więc prawdziwe pogranicze w ogniu, gdzie edukacja dzieci stanowiła najmniejsze zmartwienie osadników.

Zachary Taylor nie należał do wyjštków. Najpierw przez krótki czas pobierał lekcje czytania, pisania oraz podstaw matematyki u wędrownego nauczyciela z Connecticut, a póŸniej uczęszczał do szkoły założonej przez pewnego Irlandczyka. Jak niski był to poziom edukacji, œwiadczš listy Taylora, pełne błędów ortograficznych i gramatycznych.

Przydział do wojska i œlub z Margaret

Życie na rodzinnej farmie w Kentucky ukształtowało twarde stanowisko Zachary’ego Taylora na temat niewolnictwa. Plantacja jego ojca miała ponad 4 tys. hektarów. Do uprawy tak olbrzymiego areału potrzebni byli niewolnicy. Bez ich ciężkiej pracy uprawa załamałaby się w bardzo krótkim czasie. To doœwiadczenie z dzieciństwa ukształtowało w Taylorze przekonanie, że niewolnictwo nie jest dobre z moralnego punktu widzenia, ale niezbędne do przetrwania amerykańskiej gospodarki. Przez całe życie był moralnie rozdarty, jednoczeœnie popierajšc żšdania właœcicieli niewolników z Południa i dajšc posłuch abolicjonistom z Północy.

Być może to właœnie kwestia niewolnictwa zadecydowała, że przyszły prezydent USA postanowił w 1808 r. opuœcić rodzinne strony, aby wstšpić do wojska. Z pomocš ojca, który jako szanowany weteran z Wirginii miał wielu znajomych w sztabie armii, 23-letni Zachary Taylor dostał nominację na porucznika piechoty w 7. pułku Nowego Orleanu. O jego zdolnoœciach militarnych œwiadczy fakt, że już dwa lata póŸniej został kapitanem, a po kolejnych dwóch awansował na majora. W wojsku czuł się jak ryba w wodzie. Mundur, koszary, ćwiczenia wojskowe, zapach prochu i musztra to był jego ukochany œwiat. Zachary Taylor był zawodowym żołnierzem przez 40 lat. Nawet będšc już prezydentem, tęsknił do życia w obozowym namiocie, który stał się jego drugim domem.

W 1809 r. 24-letni major Zachary Taylor poznał pochodzšcš z Maryland 20-letniš pannę Margaret Mackall Smith, córkę Waltera Smitha, bogatego plantatora i weterana wojny o niepodległoœć, z którš rok póŸniej wzišł œlub. W przeciwieństwie do wychowanego w surowych warunkach Kentucky Zachary’ego pani Margaret Taylor, nazywana przez męża Peggy, była osobš obytš w dobrym towarzystwie. Stanowiła całkowite przeciwieństwo męża: ona – zawsze elegancka i z dobrymi manierami, on – słynšcy z niechlujstwa ordynus o koszarowych przyzwyczajeniach. Mimo że pozornie nie pasowali do siebie, przeżyli wspólnie 40 lat, a owocem ich zwišzku było aż szeœcioro dzieci, z których niestety dwoje zmarło w wieku niemowlęcym.

Dzięki dużemu posagowi wniesionemu przez żonę i licznym nadaniom za zasługi wojenne Zachary Taylor stał się bogatym właœcicielem kilku farm niewolniczych w Missisipi i Luizjanie. Jego przyjaciele opowiadali, że kiedy był w otoczeniu wojskowych, najchętniej dyskutował o uprawie roli, metodach hodowli zwierzšt czy melioracji pól, a kiedy spotykał się z farmerami, opowiadał im o problemach wojska. Tliła się w nim tęsknota do porzuconej dla wojska pracy na roli. Nigdy jednak nie wspominał, że chciałby zostać politykiem lub urzędnikiem. Cóż, kiedy los właœnie tę rolę wyznaczył mu ponad wszystkie. Zanim to się jednak stało, Zachary Taylor wielce się zasłużył swojej ojczyŸnie na polach bitewnych.

Frontowe zasługi utalentowanego oficera

Po raz pierwszy swoje wojskowe talenty ujawnił podczas wojny amerykańsko-brytyjskiej. 3 wrzeœnia 1812 r. do Fortu Harrison, którym dowodził Zachary Taylor, przybyła grupa 30 indiańskich posłańców z białš flagš. Delegacja poinformowała dowódcę fortu, że ich wódz, sławny przywódca konfederacji indiańskiej, a jednoczeœnie brytyjski generał Skaczšca Puma (w języku shawnee – Tecumseh), chce rozmawiać o rozejmie. Taylor wyczuł, że ta propozycja Indian walczšcych po stronie Brytyjczyków jest próbš uœpienia jego czujnoœci, i kazał przygotować się żołnierzom do odparcia ataku, który, jak się domyœlał, miał nastšpić pod osłonš nocy. Nie po raz pierwszy jego wojenna intuicja okazała się lepsza od wyczucia politycznego. Uzbrojona załoga odparła zmasowany indiański atak, tracšc przy tym tylko jednego żołnierza.

Spektakularna obrona Fortu Harrison zwróciła uwagę amerykańskiego dowództwa i polityków na młodego kapitana. W 1819 r. Zachary Taylor awansował do stopnia podpułkownika. Dzisiaj wydaje się dziwne, że 35-letni mężczyzna mógł stosunkowo szybko dosłużyć się tak wysokiego stopnia oficerskiego, ale na poczštku XIX w., w obliczu wojny z Brytyjczykami i niekończšcej się wojny na niemal wszystkich granicach młodej amerykańskiej republiki, œrednia statystyczna długoœć życia oficera wynosiła właœnie około 35 lat.

Ale na nominację na pułkownika Taylor musiał poczekać kolejne 13 lat. Miał wówczas 48 lat. Ten awans był nagrodš za jego heroizm i znakomite dowództwo w czasie stoczonej 2 sierpnia 1832 r. bitwy pod Bad Axe. Na pierwszš gwiazdkę generała brygady zasłużył sobie po bitwie z wojownikami indiańskiego plemienia Seminolów na mokradłach jeziora Okeechobee na Florydzie w dzień Bożego Narodzenia 1837 r. Przy stracie zaledwie 26 z 1100 żołnierzy Taylorowi udało się pokonać 400 indiańskich wojowników i pojmać do niewoli ich dwóch wodzów: Tustanuggee i Oulatooche. Dowodzšcy w tej bitwie Indianami wódz Seminolów Holata Micco, znany bardziej pod imieniem Billy Bowlegs lub też Wódz Aligator, wiele lat póŸniej odwiedził Waszyngton, gdzie został przyjęty z honorami w budynku amerykańskiego Kongresu.

Bohater narodowy

W nagrodę za zwycięstwa podczas kampanii na Florydzie nowo mianowany generał brygady Zachary Taylor otrzymał dowództwo Fortu Jessup w Luizjanie. Skorzystał z okazji, że będzie miał więcej czasu na prywatne sprawy, i kupił dla rodziny plantację koło Baton Rouge. Nie było mu jednak dane na długo zapuœcić korzeni w tym miejscu.

W 1846 r. prezydent James K. Polk przyjšł nowy agresywny kurs polityczny prowadzšcy do wojny z Meksykiem. Od wyniku tej konfrontacji zależał los Teksasu i innych terytoriów spornych. Taylor dostał rozkaz obsadzenia wojskiem terenów wzdłuż rzeki Rio Grande, aby zapobiec ewentualnej inwazji wojsk meksykańskich. W rzeczywistoœci do pierwszej potyczki jego wojsk z Meksykanami doszło już 25 kwietnia 1846 r.

58-letni generał wiedział, że wojna z Meksykiem jest szczytowym momentem w jego karierze wojskowej i okazjš, by pokazać swoje umiejętnoœci wodza i stratega. Do walki przystšpił z zapałem, czego przejawem były dwa pierwsze zwycięstwa: 8 maja pod Palo Alto oraz 9 maja pod Resaca de la Palma, zanim jeszcze Stany Zjednoczone formalnie wypowiedziały wojnę swojemu południowemu sšsiadowi (oficjalnie stało się to 13 maja 1846 r.).

Triumfy Taylora od razu dostrzegły stronnictwa patriotyczne. Zajęty wojnš generał nie wiedział nawet, że w gazetach wydawanych na Wschodnim Wybrzeżu przez stronnictwa ekspansjonistyczne jest kreowany na amerykańskiego bohatera narodowego. Patrioci z Ruchu Boskiego Przeznaczenia coraz głoœniej mówili o nim jako o następnym prezydencie Stanów Zjednoczonych. On sam wcale nie aspirował do takiej roli. Czuł się żołnierzem i tylko żołnierzem. Gardził politykš, choć miał wyraziste poglšdy. Zapytany, co sšdzi na temat sugestii prasowych, że powinien walczyć o Biały Dom, odpowiedział bez wahania: „Nonsens, ( ) nigdy o tym nie myœlałem i wštpię, czy ktokolwiek zdrowy na umyœle w ogóle się nad tym zastanawiał”.

Jednak jego coraz liczniejsze zwycięstwa nie mogły przejœć bez echa. Amerykanie niemal każdego dnia czytali o nowych triumfach wielkiego wodza rozprawiajšcego się „z tymi cholernymi Meksykanami”. W 1846 r. generał Taylor dowodził już armiš liczšcš 14 tys. żołnierzy, w której doœwiadczenie zdobywali przyszli bohaterowie Ameryki – porucznik Ulysses Grant i kapitan Robert E. Lee. Tak liczna armia była siłš mogšcš zmieniać losy wojny. Każde stronnictwo polityczne w kraju rozważało przyjęcie do swojego grona zwycięzcy spod Okeechobee.

Tymczasem on sam nie interesował się politykš w ogóle. Miał bowiem przed sobš nie lada wyzwanie, jakim było zdobycie Monterey w Kalifornii. 25 wrzeœnia 1846 r. Taylor zachował się honorowo, pozwalajšc głodnym i wyczerpanym żołnierzom przeciwnika opuœcić to kalifornijskie miasto. Prezydent Polk uznał jednak, że takie zachowanie było zwyczajnie głupie, ponieważ wypuszczone siły meksykańskie wkrótce zasiliły wojska generała Antonio Lópeza de Santa Anny. Prezydent Polk wykorzystał tę sprawę do wszczęcia nagonki na generała, który mógł się stać jego groŸnym rywalem w nadchodzšcych wyborach prezydenckich. Złoœliwie nakazał Taylorowi obronę Monterey, przekazujšc jednoczeœnie główne dowództwo kampanii wojennej generałowi Winfieldowi Scottowi. Nowy dowódca wysłał do Taylora list z rozkazem przekazania pod jego dowództwo częœci armii przebywajšcej w Monterey. List ten wpadł jednak w ręce meksykańskiego generała Santa Anny. Przekonany, że osłabiony Taylor nie utrzyma miasta, Santa Anna nakazał skierować 20-tysięcznš armię na Monterey.

Rozkaz, który przyszedł od Scotta, całkowicie załamał Taylora. Generał poczuł, że polityka wbija mu nóż w plecy. Rozgoryczony, nakazał wycofać na kilka mil na południe od Monterey 5 tys. żołnierzy, którzy zostali pod jego dowództwem. Jednak 23 lutego 1847 r. wojska amerykańskie natknęły się koło rancza Buena Vista na idšcš na Monterey 20-tysięcznš armię meksykańskš. Mimo czterokrotnej przewagi Meksykanie nie zdołali pokonać Amerykanów. Siły Santa Anny straciły 591 ludzi, a czterokrotnie mniejsze wojska amerykańskie 463 żołnierzy. Przerażony skalš strat Santa Anna postanowił ustšpić z pola bitwy i nakazał swoim wojskom odwrót.

Tego zwycięstwa Taylora nie mogły już zagłuszyć jakiekolwiek posunięcia polityczne prezydenta Jamesa K. Polka. 6 listopada 1847 r. Zachary Taylor przekroczył granicę amerykańskš i był witany w ojczyŸnie jako niekwestionowany bohater narodowy. Teraz był już skazany na walkę o Biały Dom.

Wygrana bez kampanii

Zachary Taylor nie podchodził do tego pomysłu zbyt entuzjastycznie. Być może był gotów przyjšć nominację, ale na pewno nie miał ochoty o niš walczyć w nudzšcej go kampanii wyborczej. Mimo to zebrani na konwencji w Filadelfii Wigowie (7–9 czerwca 1848 r.) mianowali Taylora na swojego kandydata na prezydenta.

Podzieleni demokraci wystawili do rozgrywki wyborczej Lewisa Cassa z Michigan. Mimo wielkich zasług dla narodu Zachary Taylor wygrał z Cassem stosunkowo niewielkš przewagš 36 głosów elektorskich. Nie zmieniało to faktu, że był bohaterem narodowym, który teraz – podobnie jak generał Jerzy Waszyngton czy generał Andrew Jackson – został wyniesiony do najwyższej godnoœci w państwie. Gdy jechał z Luizjany do Waszyngtonu, oklaskiwały go niezliczone tłumy mieszkańców miast i osad.

O prezydenturze Zachary’ego Taylora można powiedzieć jedno: nie miał żadnych zdeklarowanych wrogów ani żadnych prawdziwych przyjaciół. Był też człowiekiem niemajšcym żadnego doœwiadczenia politycznego, przez co niemal całkowicie ufał swoim doradcom, którzy – zauważywszy niekompetencję swojego szefa – potworzyli œcierajšce się ze sobš stronnictwa. Taylor do tego stopnia nie uczestniczył w życiu politycznym narodu, że nigdy nie głosował w wyborach, łšcznie z tymi, w których sam startował.

Zwolennik kruchego kompromisu

Historykom trudno zdefiniować poglšdy polityczne, jakie prezentował 12. prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie oznacza to jednak, że był człowiekiem bez wyrobionego œwiatopoglšdu. We wspomnieniach osób, z którymi rozmawiał, został opisany jako człowiek o bardzo krytycznym stosunku do wielu aspektów polityki poszczególnych administracji, którym podlegał. Także zachowane do dzisiaj listy Zachary’ego Taylora wskazujš, że celnie punktował najważniejsze osoby w państwie: Jamesa K. Polka, Andrew Jacksona, Martina Burena czy Lewisa Cassa.

Bez wštpienia był zwolennikiem ekspansjonizmu terytorialnego i kulturowego Ameryki. Stale zastanawiał się też nad problemami niewolnictwa. Pragnšł zachować kruchy kompromis prawny między abolicjonistami i zwolennikami utrzymania niewolnictwa (jego krytycy mówili, że jako bohater wojenny jest lojalny wobec Północy, ale jako właœciciel ziemski jest oddany stanom niewolniczego Południa). Zachary Taylor tylko raz użył prawa weta, którego zresztš był przeciwnikiem: kiedy senator Henry Clay z jego rodzinnego stanu Kentucky przeforsował w 1850 r. pakiet legislacyjny uznajšcy Kalifornię za wolny stan, zezwalajšcy na wprowadzenie niewolnictwa na terytorium Utah i Nowego Meksyku oraz zaostrzajšcy przepisy o zbiegłych niewolnikach. Prezydent był zwolennikiem utrzymania status quo, dlatego nie zgadzał się na szerzenie niewolnictwa na nowych obszarach Ameryki.

Weto wobec ustawy Henry’ego Claya, zwanej całkowicie błędnie kompromisem z 1850 r., było najbardziej wyrazistym wydarzeniem całej 16-miesięcznej prezydentury Zachary’ego Taylora. Decyzja prezydenta spowodowała, że właœciciele niewolników postanowili poszukać nowych obszarów, na których mogliby handlować ludŸmi sprowadzonymi z Afryki. Ich zainteresowanie padło na Kubę. Stšd też póŸniejsze naciski na następcę Taylora, prezydenta Millarda Fillmore’a, aby doprowadzić do podboju tej wyspy.

W 1849 r. pewien Wenezuelczyk Narciso López postanowił zorganizować ekspedycję wojennš złożonš z doœwiadczonych w boju amerykańskich najemników, majšcš na celu wyzwolenie Kuby spod władzy hiszpańskiej. López zaproponował dowodzenie wyprawš Jeffersonowi Davisowi, zięciowi prezydenta Zachary’ego Taylora, który 12 lat póŸniej zostanie prezydentem Skonfederowanych Stanów Ameryki. Davis odrzucił jednak propozycję Lópeza. Niezniechęcony tym Wenezuelczyk postanowił namówić do pomocy Roberta E. Lee, przyszłego głównodowodzšcego wojsk Południa w wojnie secesyjnej. Ten, podobnie jak kilku innych amerykańskich wojskowych, uznał, że rola takiego najemnika uwłaczałaby amerykańskiemu mundurowi. 11 sierpnia 1849 r. prezydent Taylor oficjalnie ostrzegł, że Amerykanie nie powinni brać udziału w tej misji. Po wielu perturbacjach Lópezowi udało się w 1851 r. zebrać 400-osobowy oddział i wylšdować na Kubie. Wierzył głęboko, że wznieci powstanie przeciw Hiszpanom. Najemnicy, wœród których byli głównie Amerykanie i Kubańczycy, a także Niemcy i Węgrzy, przegrali bitwę. Ci, którzy przeżyli, zostali skazani na karę œmierci i straceni.

Tragiczny Dzień Niepodległoœci

Krótka, bo zaledwie 16-miesięczna, prezydentura Zachary’ego Taylora nie obfitowała w poważniejsze wydarzenia, co nie oznacza, że w pewnym momencie prezydent nie musiałby stawić czoła wielu poważnym wyzwaniom, jak choćby kwestiom uregulowania statusu nowych terytoriów czy nasilajšcym się na Północy tendencjom do podboju Kanady.

Jednak nie dane mu było dłużej służyć ojczyŸnie. 4 lipca 1850 r. prezydent Zachary Taylor wzišł udział w uroczystoœciach z okazji 74. rocznicy ogłoszenia niepodległoœci Stanów Zjednoczonych. Tego dnia przecišł wstęgę na budowie olbrzymiego obelisku wznoszonego ku czci Jerzego Waszyngtona. Każdy, kto był o tej porze roku w Waszyngtonie, wie doskonale, że panujšce tam upały sš trudne do zniesienia dla każdego. Żeby się ochłodzić, prezydent wypił dużo zimnego mleka i zjadł kilka owoców. Jeszcze tego samego dnia Ÿle się poczuł. Pojawiły się silne bóle żołšdkowe i goršczka, które zaczęły się nasilać z godziny na godzinę. Jego lekarze uznali, że jest chory na cholerę – ostrš zakaŸnš chorobę przewodu pokarmowego wywołanš spożyciem wody lub żywnoœci skażonej szczepami przecinkowca cholery (Vibrio cholerae). Przyczynš tej choroby jest najczęœciej elementarny brak higieny przy przygotowywaniu żywnoœci. Zmarło na niš wielu ludzi tamtej epoki. W 1855 r. w Stambule jej ofiarš padł Adam Mickiewicz.