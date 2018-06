Państwa Unii Europejskiej zapytały o Polskę

Bruksela zastanawia się nad skierowaniem ustawy o SN do Trybunału Sprawiedliwości.

– Przynajmniej od stycznia wiadomo, że zdania prawników w Komisji Europejskiej na ten temat są podzielone. Ale od stycznia Timmermans jest za uruchomieniem procedury, mimo wątpliwości prawników. Nic w tej sprawie się nie zmienia. Nie było jednak do tej pory zgody Junckera – mówi nieoficjalnie przedstawiciel KE.

Konflikt z UE: Granice grillowania Polski

Teraz jednak coraz więcej wskazuje na to, że przed 3 lipca, czyli ustawowym terminem skrócenia kadencji części sędziów Sądu Najwyższego, Komisja może uruchomić procedurę o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. – Zobaczymy – powiedział pytany o to Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Co prawda do 3 lipca nie byłoby werdyktu unijnego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie, ale Polska musiałaby uznać także późniejsze orzeczenia.

Co powie rzecznik?

Czy ostatecznie procedura zostanie uruchomiona, zależy jeszcze od dwóch czynników. Po pierwsze, jakie będą wrażenia z wtorkowego wysłuchania Polski na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych UE i jak bardzo państwa członkowskie będą popierać wiceprzewodniczącego KE. To da mu dodatkowe wsparcie w ewentualnym sporze z niezdecydowanym Junckerem. Po drugie, co powie rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości 28 czerwca. W tym dniu ma on wydać opinię na temat zapytania prejudycjalnego sędziny irlandzkiej, która chce wiedzieć, czy Polska jest praworządna i czy może wydać polskiego obywatela podejrzanego o handel narkotykami. Opinia rzecznika to jeszcze nie orzeczenie TS, ale da wskazówki dotyczące sposobu myślenia sędziów w Luksemburgu. I może to być sygnał dla Komisji Europejskiej, czy jej skarga na ustawę o Sądzie Najwyższym będzie miała szansę powodzenia.

Wysłuchanie było zaplanowane na trzy godziny. Najpierw, krótko, miał wystąpić Timmermans i przedstawić stan faktyczny. Dalej przewidziano wystąpienie Konrada Szymańskiego, sekretarza stanu ds. europejskich. On nie miał ograniczeń czasowych. – Będzie mówił bardzo obszernie – nie ukrywali polscy dyplomaci. Miał sobie pomagać prezentacją 50 slajdów w PowerPoincie. Miał też przedstawić polskie stanowisko do wszystkich zarzutów Komisji Europejskiej dotyczących ustaw sądowniczych, czyli tych dotyczących Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądowniczej.

Następnie przewidziano czas na pytania ze strony państw członkowskich. Przedstawiciel każdego z nich mógł zadać maksimum dwa i na każde miał mieć 2 minuty. Następnie strona polska – minister Szymański oraz towarzyszący mu eksperci z MSZ i Kancelarii Premiera – miała odpowiedzieć na pytania. Potem podsumowanie mieliby kolejno wygłosić Timmermans, Szymański i prezydencja bułgarska. O dalszych krokach – rekomendacjach czy dalszym ciągu wysłuchania – miano zdecydować w późniejszym terminie.

Wspólny front ósemki

Z wypowiedzi i zachowania dyplomatów przed spotkaniem wyraźnie było widać, że przynajmniej ósemka państw najbardziej krytycznych wobec Polski uzgodniła swoje pytania, tak żeby się nie powtarzać. Chodzi o Francję i Niemcy (w imieniu tych dwóch krajów wspólnie miała wystąpić minister francuska), Belgię, Holandię, Luksemburg, Szwecją, Danię i Finlandię.

I tak Luksemburg miał pytać o Sąd Najwyższy i datę 3 lipca, a Holandia o skargę nadzwyczajną. – My jej po prostu nie rozumiemy. Bo to oznacza, że nasza firma może uzyskać korzystny dla siebie wyrok w polskim sądzie, a potem to może zostać odwrócone – tłumaczy holenderski dyplomata.

Wysłuchanie odbyło się na wniosek Komisji Europejskiej. Polska była nim zaskoczona, bo miała nadzieję, że poprawki w ustawach sądowniczych przekonają KE, a w szczególności przewodniczącego Junckera, do zakończenia procedury praworządności. Potem próbowała odwlec wysłuchanie poza datę 3 lipca. A gdy to się nie udało, chciała ograniczenia roli Komisji Europejskiej. Czyli zorganizowania Rady bez udziału Timmermansa lub niedopuszczenia go do głosu. Polscy dyplomaci argumentowali, że na tym etapie procedura praworządności jest już w rękach unijnej Rady, czyi ministrów państw członkowskich, i Komisja nie ma do odegrania żadnej roli. To jednak nie zyskało uznania większości i Timmermansowi dano możliwość wygłoszenia słowa wstępnego, jak i podsumowania.