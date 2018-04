MSZ: Papierz zastąpi Dziedziczaka

Odwołanie wiceministra Jana Dziedziczaka ma wišzać się ze zmianami strukturalnymi w resorcie spraw zagranicznych. Taka jest wersja oficjalna.

Minister Jacek Czaputowicz realizuje kolejny etap zmian w ministerstwie, które objšł po Witoldzie Waszczykowskim. Informacja o odwołaniu wiceministra Dziedziczaka kršżyła w sferach obozu rzšdzšcego od kilku dni. Miała być przedstawiona po Wielkanocy. Jak twierdzš nieoficjalnie nasi rozmówcy z PiS, Dziedziczak miał dostać propozycję objęcia jednej z polskich placówek dyplomatycznych w Europie, ale nie przyjšł jej. Wielu naszych rozmówców z partii rzšdzšcej przyjęło jednak informację o odwołaniu Dziedziczaka z zaskoczeniem.

Wtorkowe przetasowania w MSZ to kolejne zmiany w resorcie od styczniowej rekonstrukcji rzšdu, w której nowym szefem MSZ został Jacek Czaputowicz. Andrzej Papierz – który wczeœniej był m.in. konsulem w Stambule i ambasadorem Polski w Afganistanie i Bułgarii – został podsekretarzem stanu w MSZ. Będzie zajmował się m.in. sprawami Polonii, które do tej pory w swojej gestii miał Jan Dziedziczak. On sam żegna się z resortem, jego stanowisko ma zostać zlikwidowane. Papierz i Czaputowicz współpracowali w opozycji, w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Nowy podsekretarz stanu ma też odpowiadać za sprawy bezpieczeństwa oraz kwestie konsularne. Jacek Czaputowicz powołał wczeœniej jednego wiceministra. Na poczštku lutego wiceministrem odpowiedzialnym za sprawy prawne i traktatowe w MSZ został dr Piotr Wawrzyk. Wtedy też Czaputowicz rozwišzał gabinet polityczny (byli w nim m.in. Sylwia Ługowska czy Przemysław Żurawski vel Grajewski), na którego czele stał Jan Parys. Czaputowicz ogłosił równolegle odwołanie dziesięciu ambasadorów oraz m.in. powołanie nowego dyrektora generalnego służby zagranicznej.

We wtorek Jan Parys pożegnał się z resortem – poinformował portal Onet.pl. To nie koniec możliwych zmian w resorcie spraw zagranicznych. Na poczštku lutego nowy szef MSZ zapowiedział też, że w resorcie powstanie specjalny zespół, który ma zajšć się reformš zatrudnienia. Jak ocenił wtedy, problemem jest przerost zatrudnienia w „sferze niedyplomatycznej" i niedobór osób w pionie zajmujšcym się dyplomacjš.

Jednak prawdziwe zmiany mogš dopiero nadejœć. W Sejmie cały czas znajduje się ustawa o służbie zagranicznej, która tworzyłaby nowš instytucję – Radę Służby Zagranicznej. Rada miałaby opiniować wszystkie zmiany kadrowe w MSZ. Ustawa zakłada też, że wszyscy obecni pracownicy MSZ otrzymaliby wypowiedzenia. Sprzeciwiał się jej były szef MSZ Witold Waszczykowski. Na poczštku listopada Waszczykowski w oficjalnym piœmie wskazał nawet, że pomysł powołania rady o tych kompetencjach nie jest zgodny z konstytucjš. PóŸniej w centrum uwagi partii rzšdzšcej znalazła się kwestia zmian w rzšdzie. Waszczykowski był publicznie krytykowany za niedostatecznie tempo czyszczenia „złogów" w MSZ przez Jarosława Kaczyńskiego. Ustawa powołujšca Radę Służby Zagranicznej miała być rozwišzaniem tej kwestii.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kilka tygodni temu zmniejszenie liczby wiceministrów w rzšdzie o ok. 20–25 proc. Zmiana w MSZ jest pierwszš po tej deklaracji szefa rzšdu w ministerstwie Jacka Czaputowicza.