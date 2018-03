Dąbrowska: PiS się wycofuje, więc premie się nie należały?

Nastroje w obozie władzy sš złe, bo między bogatym premierem i bronišcš premii byłš premier znika dobra zmiana.

Beata Szydło spektakularnie zakończyła w PiS swojš epokę. Czwartkowa deklaracja o tym, że członkom rzšdu należały się nagrody, bo ciężko pracowali, wywołała powszechnš krytykę, także wœród wyborców PiS i w szeregach partii. Zgodnie z sondażem IBRiS dla Radia Zet słowa byłej premier zrobiły negatywne wrażenie na 75 proc. badanych, a połowa z tych ocen pochodzi od osób sympatyzujšcych z PiS. Dlaczego ocena jest tak surowa?

Deklaracja Beaty Szydło padła w trudnym dla obozu rzšdzšcego momencie. Premier zmuszony jest po kolei demontować wszystkie flagowe instalacje partii. Politycy PiS wygłaszajš oœwiadczenia odmienne o 180 stopni od tego, co mówili jeszcze kilka miesięcy temu. Widać to najlepiej zarówno w sprawie ustawy o ustroju sšdów powszechnych, jak i decyzji o opublikowaniu zaległych wyroków TK oraz nieprzemyœlanym projekcie nakładajšcym na prezesa TK obowišzek zwołania pierwszego posiedzenia KRS. Wszystko to sš elementy z hukiem upadajšcej konstrukcji. Tym bardziej że coœ, co miało nieœć PiS do skutecznego i niepodzielnego rzšdzenia, czyli podporzšdkowanie sobie wymiaru sprawiedliwoœci, stało się koœciš niezgody już nie tylko z Uniš Europejskš, ale przede wszystkim z własnym koalicjantem, czyli ugrupowaniem Zbigniewa Ziobry. I jak twierdzš niektórzy politycy PiS, to właœnie ten konflikt – zaostrzony przez wyprowadzenie premiera Morawickiego na rafę antysemityzmu – zdecydował o demontażu konstrukcji ministra sprawiedliwoœci. Bo to on miał w niej władzę absolutnš, którš akceptowano tak długo, jak długo istniał wspólny front dobrej zmiany. Ale ten się skończył.

Premier Szydło, bronišc premii, powołała się na dobrš pracę swoich ministrów. Jak można jednak przekonać do takiej tezy wyborców, skoro właœnie połowę rzšdu wymieniono, na czele z samš szefowš? Zwolniono ich, bo dobrze i ciężko pracowali? Skoro prezes Kaczyński wymienił premier Szydło i ministrów, to znaczy, że stały za tym poważne racje. Negowanie tego oznaczałoby negowanie pozycji prezesa. Oczywiœcie – jak w każdej partii – w PiS też możliwe sš rozłamy. Ale Beata Szydło nie jest charyzmatycznš przywódczyniš buntu. Nie powinna więc próbować wychodzenia na mównicę w tak niepewnym celu, jakim jest obrona własnych pieniędzy. W dodatku przed socjalnym elektoratem.

Dla wyborców jest również niezrozumiałe postępowanie PiS w relacjach z Uniš. W partii rzšdzšcej trwa teraz goršczkowe poszukiwanie usprawiedliwień i przekazów, które pomogłyby z podniesionš głowš nadal twierdzić, jak czyniła to Beata Szydło, że „Polska właœnie wstaje z kolan". Ryszard Czarnecki mówi więc, że wycofanie się z częœci zmian w sšdownictwie to „majstersztyk". Andrzej Dera, prezydencki doradca, cieszy się, że „został wytršcony oręż opozycji", a Krzysztof Szczerski zapewnia, że „wysiłek rzšdu zmierza do dokonania korekt, ale w sprawach, których organ europejski ma uzasadnione prawo komentować reformę". Nikt jednak nie tłumaczy, dlaczego rzšd musi ten wysiłek podejmować i po co dawał taki oręż opozycji. A może winna jest premier Szydło i nie należała jej się premia?