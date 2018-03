Premier Morawiecki szuka resetu

Zmiany w otoczeniu premiera majš polepszyć komunikację rzšdu po dłuższym okresie defensywy.

Jest Ÿle. To przekonanie o defensywie obozu władzy podziela wielu polityków PiS. Jednym z elementów politycznego odbicia majš być zmiany w Kancelarii Premiera, pierwsze tego typu od czasu, gdy w grudniu premier Mateusz Morawiecki objšł swojš funkcję. Do KPRM wracajš Anna Plakwicz i Piotr Matczuk, którzy doradzali premier Beacie Szydło od wygranych przez PiS wyborów do maja 2017 roku.

– To ma oznaczać wzmocnienie komunikacji premiera Morawieckiego i powrót do kampanijnej dyscypliny oraz stylu prowadzenia działań – mówi nam polityk PiS zorientowany w sytuacji. Matczuk będzie szefem CIR (Centrum Informacyjnego Rzšdu), Plakwicz – szefowš Departamentu Komunikacji. Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej", sprawa była konsultowana i omawiana wczeœniej na Nowogrodzkiej.

Kontrofensywa?

Nowe kierownictwo CIR ma sprawić, że maszyna komunikacyjna rzšdu będzie działać z większš dyscyplinš w kreowaniu politycznego przesłania, przy usystematyzowaniu działań komunikacyjnych zarówno wokół premiera, jak i rzšdu. – W ostatnich trzech miesišcach nie wszystko działało tak jak powinno, ale wnioski zostały wycišgnięte. KPRM będzie szybciej reagować na pojawiajšce się tematy – mówi o sytuacji polityk PiS.

Nasi rozmówcy przyznajš też, że poza niektórymi wštkami biograficznymi w exposé otoczenie z KPRM zajęte było bieżšcym reagowaniem na rozliczne kryzysy w ostatnich miesišcach. Większoœć z nich została wywołana w samym obozie władzy – nie udało się w przekonujšcy i skuteczny sposób opowiedzieć historii premiera Morawieckiego i powišzać jej z bieżšcymi wyzwaniami dla rzšdu.

Nasi rozmówcy zwracajš też uwagę, że w samych wystšpieniach premiera brakuje czasami skupienia na jednym konkretnym politycznym wštku, tak jak na przykład w trakcie ubiegłotygodniowego Dnia Sołtysa, gdzie słowa premiera Morawieckiego o „Polsce od A do Z, nie Polsce B" nie wybrzmiały tak, jak powinny w gšszczu innych wštków podczas spotkania w Przysusze. – Przekaz ma być prostszy, premier musi bardziej podkreœlać jeden temat, który jest zwišzany z każdym wydarzeniem – twierdzi jeden z naszych rozmówców.

Matczuk i Plakwicz majš duże kampanijne i polityczne doœwiadczenie. Uczestniczyli m.in. w dwóch zwycięskich kampaniach PiS w 2015 roku. I nie tylko. Jak mówiš nam rozmówcy z PiS, przed odejœciem z KPRM byli pomysłodawcami akcji „4 pytania" skierowanej do opozycji. Politycy PiS rok temu zapytali PO o stanowisko wobec przyjmowania uchodŸców, 500+, podniesienia wieku emerytalnego oraz likwidacji IPN i CBA. Wtedy Platforma nie potrafiła przez kilka tygodni znaleŸć jasnego przesłania w tych sprawach, co zepchnęło jš do defensywy po udanym okresie i m.in. głosowaniu w sprawie Tuska w Brukseli. W tamtym czasie wydawało się, że opozycja odzyskuje siły, a PiS traci kontrolę, chociaż kłopoty obozu władzy i jego zużycie nie były tak duże wiosnš ubiegłego roku jak teraz.

Planowane działania w Kancelarii majš mieć podobny efekt. – Odzyskanie inicjatywy ma zostać połšczone z domykaniem spraw i kandydatów w kampanii wyborczej – twierdzi jeden z naszych rozmówców z Nowogrodzkiej. Taki przynajmniej jest plan, chociaż co przyznajš sami nasi rozmówcy z rzšdu, jego realizacja będzie trudna.

Kontrowersje

Powrót Matczuka i Plakwicz wišże się jednak z powrotem kontrowersji wokół dwojga PR-owców. Wišżš się z powołanš przez nich spółkš Solvere, która zrealizowała jesiennš kampanię PFN „Sprawiedliwe sšdy". Jak napisała w styczniu 2018 roku „Rzeczpospolita", analiza CBA potwierdziła, że w ten sposób złamali ustawę antykorupcyjnš. Bo spółkę założyli, gdy formalnie pracowali jeszcze w Kancelarii Premiera. Sprawę cały czas bada prokuratura.

– Mówimy tu o naruszeniu administracyjnym, a nie antykorupcyjnym. Sytuacja wyglšdała tak, że odchodzili z urzędu, poinformowali wczeœniej o swoich planach przełożonych i czekali na odwołanie, które jest czynnoœciš formalnš – tłumaczył w czwartek portalowi wPolityce.pl Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dworczyk podkreœlił też, że spółka Solvere jest w likwidacji. Trudno jednak spodziewać się, by te deklaracje przekonały opozycję.

Bardzo dyskusyjna była też sama kampania „Sprawiedliwe sšdy", a zwłaszcza fakt finansowania jej przez Polskš Fundację Narodowš. „Rzeczpospolita", podobnie jak inne media, pisała też o błędach w materiałach tej kampanii.

