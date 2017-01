Rząd PiS: Nie znaleźli nowego szefa MSZ

Wbrew plotkom Waszczykowski zostanie więc na stanowisku. PiS wycofał się z jego dymisji. Przynajmniej na razie – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

Medialne dymisjonowanie ministra spraw zagranicznych ciągnie się od miesięcy. Pożywką dla tych spekulacji stają się m.in. wpadki szefa dyplomacji, w tym błędy w doborze współpracowników (chociażby Roberta Greya).

Los Waszczykowskiego w MSZ wydawał się przesądzony już w listopadzie. Partia szukała dla niego następcy. Stanowisko zaproponowano Ryszardowi Czarneckiemu, doświadczonemu europarlamentarzyście (w PE od 13 lat), ale ten odmówił. Tłumaczył, że stara się o ponowny wybór na wiceszefa Parlamentu Europejskiego (w prezydium miał odpowiadać za sprawy Europy Wschodniej, a więc niezwykle ważnej dziedziny dla Polski).

– Mandat europosła to dobre pieniądze i nie jest się pod takim obstrzałem jak w MSZ. Największe znaczenie ma dla partii jego funkcja w Parlamencie Europejskim, którego jest wiceprzewodniczącym od 2014 r., a kilka dni temu został wybrany ponownie. Ma też znajomości wśród polityków europejskich i szkoda byłoby to zmarnować, zwłaszcza że antyimigrancka polityka rządu PiS na niwie europejskiej wymaga wsparcia w kuluarach – twierdzi nasz rozmówca z PiS.

Ryszard Czarnecki nie chce rozmawiać o propozycji partii. – Bez komentarza – rzuca i się rozłącza.

Na miejsce Waszczykowskiego przymierzano także Krzysztofa Szczerskiego, ministra z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, i Adama Bielana, kiedyś rzecznika PiS, słynnego spin doktora, obecnie wicemarszałka Senatu. On sam zapewnia, że „żadnej konkretnej propozycji nie dostał".

– Nikt z kręgów decyzyjnych o tym ze mną nie rozmawiał, to polityczne plotki – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą".

Adam Bielan to polityczny „uchodźca" PiS, który niedawno powrócił do łask. W partii mówi się o nim, że stał się jednym z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego.

Premier Beata Szydło rozpoczęła przegląd resortów, ale jak zapewnia senator Bielan, zmian personalnych na stanowiskach ministrów nie będzie. Czemu ma więc służyć? – Musimy wybrać najważniejsze sprawy w tej kadencji rządu, bo wszystkich pomysłów nie uda nam się zrealizować. Pod koniec ubiegłego roku mieliśmy problem z chaosem w komunikowaniu działań rządu, niewątpliwie musimy to ujednolicić, usprawnić i skoordynować – tłumaczy Bielan. Przegląd ministrów to także część przygotowań do wiosennych konwencji PiS i całej Zjednoczonej Prawicy.