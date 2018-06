Ustawa o IPN: PiS wygrał z PiS AFP

Śp. Stefan Kisielewski mawiał, że „socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju”. Jeśli w sprawie IPN polski rząd odniósł – jak twierdzi – sukces, to był to sukces właśnie w tego rodzaju zmaganiach.