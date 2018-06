NIK: Ministerstwo Zdrowia ustawiło przetarg

Ministerstwo Zdrowia ustawi這 pod konkretnego oferenta przetarg wart 24 miliony z這tych - wynika z najnowszego raportu NIK, do kt鏎ego dotar這 Radio ZET. Chodzi o zakup 16 dentobus闚.

Jak zauwa瘸 NIK w raporcie, w zam闚ieniu na dentobusy zawarto warunek, kt鏎y wyeliminowa wi瘯szo innych producent闚 tego typu pojazd闚.

G堯wne zarzuty NIK to niezwykle kr鏒ki, bo siedemnastodniowy termin wykonania zam闚ienia, co spowodowa這, 瞠 nie mog造 by brane pod uwag pojazdy wykonane na zam闚ienie.

Resort w ofercie przetargowej zawar wym鏬, by pojazdy mia造 podgrzewane przednie szyby, co nie jest standardowym wyposa瞠niem, a ponadto - Ministerstwo Zdrowia za dentobusy zap豉ci這 zdecydowanie za du穎. Jak pisz kontrolerzy NIK, szacuj鉍 warto zam闚ienia - 24 miliony z這tych - MZ nie dokona這 rozeznania na rynku, a koszt zam闚ienia ustali na podstawie doniesie prasowych sprzed 3-5 lat.

NIK zauwa瘸, 瞠 jeden z producent闚 takich pojazd闚 informowa, 瞠 mo瞠 je wykona za jedn trzeci wymienionej ceny, czyli za 8 mln z這tych.

Zarzuty NIK nie dotycz tylko dentobus闚. Izba zarzuca te MZ zakup 900 000 dawek szczepionek PCV10 przeciw pneumokokom dla dzieci i m這dzie篡 za 70 mln z這tych, podczas gdy w magazynach znajdowa這 si ju 1,2 miliona takich szczepionek.

Poniewa, jak pisze Radio ZET, istnia豉 groba, 瞠 z powodu zbli瘸j鉍ego si terminu wa積oci szczepionek na mietniku wyl鉅uje 250 tysi璚y dawek o wartoci 21 milion闚 z這tych, szef resortu zdrowia zdecydowa o mo磧iwoci bezp豉tnego wykorzystania ich dla dzieci urodzonych w latach 2013-16, kt鏎e jeszcze nie zosta造 zaszczepione.

NIK skrytykowa豉 r闚nie realizacj "Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego", kt鏎y mia by alternatyw dla in vitro. Resort zak豉da, 瞠 w 2017 roku skorzysta z niego 1000 par, a zg這si這 si zaledwie 107. Do 2020 roku rz鉅 zaplanowa wydanie na ten program 100 mln z.