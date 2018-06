Kornel Morawiecki o programie 300+: niesprawiedliwy Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

Rząd PiS powinien miarkować ten program. Jak ktoś zarabia duże pieniądze, to im to jest niepotrzebne. To jest potrzebne dla biednych ludzi, nie dla wszystkich - mówi o programie 300+ ojciec premiera, Kornel Morawiecki.