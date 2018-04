Adam Hofman: Mateusz Morawiecki powinien wrócić do Excela i korpogadki

- Mateusz Morawiecki stał się premierem i w cišgu 24 godzin się zestarzał. Ma jeszcze czas, by wrócić do tego, czym się zajmował - uważa Adam Hofman.

Adam Hofman skomentował dzisiejszy sondaż, w którym koalicja PO-Nowoczesna osišgnęły wyższy wynik od Prawa i Sprawiedliwoœci. - Jest moment, w którym liderzy 'dobrej zmiany', czy właœciwie lider 'dobrej zmiany' Jarosław Kaczyński musi dużo zmienić, żeby się nic nie zmieniło - powiedział były polityk w RMF FM.

Nowym otwarciem dla PiS miała być zmiana premiera. Œwieżoœć w rzšdzie miała być osišgnięta dzięki Mateuszowi Morawieckiemu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Jeœli chodzi o premiera Morawieckiego, to on stał się premierem i w 24 godziny się zestarzał. To znaczy, że nagle w tych starych dekoracjach stał się nie stary, a zgrany. On może, on ma jeszcze możliwoœć, by wrócić do tego czym powinien się zajmować. On musi wrócić do Excela, musi wrócić do "korpogadki" - ocenił Hofman.

Były rzecznik Prawa i Sprawiedliwoœci uważa opozycja wyczuła swojš szansę, dlatego "idzie już na zderzenie, bo czuje po prostu krew".

Hofman komentował również wybór Kazimierza Michała Ujazdowskiego na kandydata PO w wyborach we Wrocławiu.

- To Magdalena Ogórek Grzegorza Schetyny, każdy ma takš Magdalenę Ogórek, jakš sobie wymyœlił. Ten pomysł jest œmiały, ale się dla Platformy Ÿle skończy - powiedział.