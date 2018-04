Senator Anna Maria Anders: Nie ja ustalam ceny biletów lotniczych

Jeœli otrzymuję zaproszenie na uroczystoœć powołania nowego szefa sztabu US Army na Kapitolu to mam odmówić wskazujšc, że Polska, ze względu na koszty nie będzie uczestniczyła w tym wydarzeniu? - pyta senator PiS Anna Maria Anders.

Anna Maria Anders zareagowała na krytykę opozycji dotyczšcš kosztów jej zagranicznych podróży.

Koszty oficjalnych delegacji Anders, która pełni funkcję pełnomocnika premiera ds. dialogu międzynarodowego wyniosły ponad 600 tys. złotych.

Senator tłumaczy, że nie da się budować międzynarodowego dialogu nie wychodzšc z biura, a najwięcej pieniędzy pochłaniajš bilety lotnicze, których cen, jak dodała Anders, "nie ustala".

Gros z pracy senator majš być spotkania z politykami na całym œwiecie, bo na tej podstawie buduje się relacje, z których potem "płynš okreœlone korzyœci dla naszego kraju" - mówiła Anders w rozmowie z Wirtualnš Polskš.

- Jeœli otrzymuję zaproszenie na uroczystoœć powołania nowego szefa sztabu US Army na Kapitolu to mam odmówić wskazujšc, że Polska, ze względu na koszty nie będzie uczestniczyła w tym wydarzeniu? - pytała.

Anna Maria Anders za szczególnie ważne w swojej pracy uznała dwa sektory. Pierwszy to sprawy gospodarcze - podkreœliła, że to dzięki jej staraniom Polska podpisała "proklamację o współpracy ze stanem Nevada".

- Dziœ każdy przedsiębiorca, czy startupowiec chcšcy prowadzić działania w Stanach Zjednoczonych ma ułatwione zadanie - mówiła Anders.

Druga istotna kwestia to wizerunek Polski, która, "jeœli chcemy, by była uważana za ważny kraj w Europie", to jej przedstawiciele powinni zabierać głos na ważnych konferencjach z udziałem polityków i biznesmenów.

- To jest Polska racja stanu i kwestia naszego bezpieczeństwa, która ceny nie ma - mówiła senator.

Podkreœlała też równie istotnš kwestię, jakš ma być według niej łamanie stereotypów o Polsce. Tu przypomniała list amerykańskich senatorów "o stanie demokracji w Polsce", po którym spotkała się z senatorem McCainem.

- Długo rozmawialiœmy, a kolejne spotkanie było już zupełnie inne, bardzo pozytywne i w przyjacielskiej atmosferze. To sš rzeczy, których nie da się wyrazić w pienišdzach - podkreœliła.

Senator zauważyła, komentujšc kwestię wysokich wydatków na swoje podróże, że mimo iż zwykle w delegacjach uczestniczy większa liczba osób, jej "udało się wypracować innš formułę"

- W zasadzie ograniczam się do współpracy z naszymi placówkami dyplomatycznymi na miejscu, bez koniecznoœci zabierania ze sobš dodatkowych osób z Polski - mówiła Anna Maria Anders.