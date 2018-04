Minister: Skróciliśmy niektóre kolejki, będzie więcej lekarzy

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z RMF FM przyznał, że bolšczkš polskiej służby zdrowia jest zbyt mała liczba lekarzy i pielęgniarek. - Ale działamy, zwiększamy limity na studia lekarskie - dodał.

Szumowski przyznał, że do tej pory na służbę zdrowia przeznaczano zbyt mało œrodków. Teraz jednak - po przyjęciu tzw. ustawy szeœć procent (zwiększa poziom finansowania służby zdrowia do 6 proc. PKB do 2024 roku) - jak mówił Szumowski "jednš z ważnych ról ministra zdrowia jest przygotowanie sposobu racjonalnego wydania tych œrodków po to, żeby kolejek było mniej".

Minister zapewnił, że dobre wykorzystanie œrodków sprawi, iż kolejki do specjalistów zostanš skrócone". - Proszę zobaczyć co się dzieje z endoprotezš stawu biodrowego. Wlaliœmy dosyć duże pienišdze punktowo, kolejka do zabiegu na biodra skróciła się ewidentnie, zaćma również - wyliczał.

- Częœć kolejek się już skróciła, a jeżeli wzmocnimy tzw. AOS-y, czyli Ambulatoryjnš Opiekę Specjalistycznš, czyli właœnie przychodnie specjalistyczne, to kolejki się skrócš - dodał minister.

Z kolei w kwestii deficytu lekarzy minister Szumowski wskazał na "zwiększenie limitów przyjęć na studia lekarskie od następnego roku akademickiego".

- Musimy zwiększyć dopływ kadr do systemu, ale i zmniejszyć odpływ - dodał zaznaczajšc, że chce aby w Polsce było "więcej lekarzy i więcej pielęgniarek".

- To jest jeszcze większy dramat i to trzeba wyraŸnie powiedzieć - pielęgniarek młodych nie ma - zaznaczył.