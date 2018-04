Frans Timmermans z wizytą w Warszawie. Spotkaniania z Morawieckim, Przyłębską i Gersdorf

W poniedziałek do Warszawy przyleci Frans Timmermans. Wiceprzewodniczšcy Komisji Europejskiej na zaplanowane spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, prezes Trybunału Konstytucyjnego Juliš Przyłębskš i I prezes Sšdu Najwyższego Małgorzatš Gersdorf.

Szczegóły wizyty wiceprzewodniczšcego KE przedstawił dziœ Jacek Czaputowicz. Szef MSZ także będzie rozmawiał z Fransem Timmermansem.

Czaputowicz zapowiedział, że wizyta w Warszawie nie oznacza, że zapadnš konkretne decyzje w sprawie reformy sšdownictwa w Polsce. - To będzie okazja do kontynuowania dialogu - powiedział szef dyplomacji.

- Myœlę, że to dla pana Timmermansa będzie możliwoœć poznania różnych argumentów, poznania, na jakim etapie sš te nasze propozycje - mówił dziœ Czaputowicz.

- Jest to wizyta jednak wiceprzewodniczšcego Komisji w Polsce, one nie sš doœć częste, więc przywišzujemy do tego dużš wagę - dodał szef MSZ.

Komisja Europejska przekazała Polsce rekomendacje w sprawie praworzšdnoœci. Propozycje dotyczyły m.in. zmian w ustawie o Sšdzie Najwyższym i KRS. W odpowiedzi polskie władze przekazały Komisji Europejskiej "Białš księgę" dotyczšcš wprowadzanych reform.

O trwajšcym sporze z Komisjš Europejskš mówił wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział, że jego partia planuje dokonać zmian w przepisach dotyczšcych sšdownictwa.

