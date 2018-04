Srebrne Usta 2017: Witold Waszczykowski nagrodzony za "San Escobar"

Były szef MSZ Witold Waszczykowski wygrał tegoroczny plebiscyt radiowej Trójki Srebrne Usta. Były minister zasłynšł wypowiedziš o nieistniejšcym kraju San Escobar.

W tym roku wœród nominowanych wypowiedzi znalazły się m.in. słowa Witolda Waszczykowskiego, byłego ministra spraw zagranicznych, o "San Escobar", opinia Joachima Brudzińskiego, obecnego szefa MSW, o Jarosławie Kaczyńskim, który jest "pochyłš wierzbš", na którš może skakać "najgłupsza koza" czy Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, który ocenił, że były minister œrodowiska Jan Szyszko "zastał Polskę drewnianš, a zostawił wykarczowanš".

Waszczykowski w głosowaniu słuchaczy wyprzedził szefa klubu PO Sławomira Neumanna i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Rzeczpospolita" rozmawiała z Beatš Michniewicz, dziennikarkš radiowej Trójki, pomysłodawcš nagrody Srebrne Usta. "Pokazujemy ludzkš twarz polityków i spuszczamy z nich trochę powietrza, którym wcišż się nadymajš"

Nominowane wypowiedzi:

Bartosz Arłukowicz, poseł PO:

Poseł Pawłowicz wrzeszczy do mnie: ‘Szatanie!’. Stańmy do konkurencji, pani poseł,. Ciekawe, kto kim zostanie.

Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych:

Dzisiaj, proszę państwa, w polskim parlamencie niejednokrotnie ma miejsce taka sytuacja, że nawet - chciałoby się powiedzieć obrazowo - najgłupsza koza ma poczucie, że może skakać jak na pochyłš wierzbę na Jarosława Kaczyńskiego, na paniš premier czy na Prawo i Sprawiedliwoœć. No cóż, my to znosimy cierpliwie i z pokorš, ale chcę państwu powiedzieć, że nawet gdyby te najgłupsze kozy skakały do końca tej kadencji, to wcale nas to ani nie przestraszy, ani nie zniechęci do tego, żeby kolejne wybory dzięki państwa poparciu i państwa zaangażowaniu wygrać.

Andrzej Duda, prezydent:

Ja państwu powiem, że ja pracuję cały czas, cały czas czegoœ się uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, w samochodzie jak jadę, w samolocie kiedy lecę, jak się cały czas czegoœ uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyœ powiedzieć i wydaje mi się, że warto, w zwišzku z tym czytam jakšœ ksišżkę. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka. Cały czas się czegoœ uczę, bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby cały czas trzymać się na wysokim "C".

Jarosław Kaczyński, prezes PiS:

(Do Grzegorza Schetyny) Przypuszczam - nie jestem pewien, ale przypuszczam - że pan być może wierzy w to, co pan mówi. I to jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno, no była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii - fałszywa œwiadomoœci.

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL:

(Do Jana Szyszki): Narobił więcej szkód niż największy nawet kornik. Można powiedzieć, że zastał Polskę drewnianš, a zostawi wykarczowanš

Paweł Kukiz, lider Kukiz'15:

Jeœli chodzi o zużycie zdrowe, to jak najbardziej tak. Codziennie rano ćwiczenia. (Dziennikarka: Jakie ćwiczenia? Co pan ćwiczy?) Wolę nie pokazywać, bo niektóre ćwiczenia sš z zakresu... Nie mogę pokazać, nawet nie mogę opowiadać o tych ćwiczeniach, bo to sš ćwiczenia specyficzne, które pokazali mi fizjoterapeuci, o takich specyficznych ruchach, nazywa się to ćwiczeniem ogona, koœci ogonowej i dlatego wolałbym nie rozwijać tego tematu. To sš mięœnie takie wewnštrz, pod tak zwanym kaloryferem. (Dziennikarka: Ale na co to jest?) No na ogon.

Sławomir Neumann, poseł PO:

(Do PiS) Jesteœcie rzšdem Pinokiów, codziennie te nosy wam się wydłużajš. Zachowujecie się tak, jakbyœcie byli wszyscy wystrugani na jednš modłę: kłamać rano, kłamać w dzień, kłamać wieczorem, a może ciemny lud to kupi. A na dole, w pierwszym rzędzie siedzi wasz mistrz Gepetto. On to zrobił, on was wszystkich stworzył i wystrugał.

Ryszard Petru, były szef Nowoczesnej:

Po angielsku wszyscy jesteœmy na "you", czyli wszyscy jesteœmy na "ty".

Marek Suski, poseł PiS:

(Do Michała Tuska): Mówi pan, że wiedzieliœcie obaj z tatš, że to była lipa, a jednoczeœnie dla tej lipy pan pracował i od tej lipy pobierał pan pienišdze?

Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych:

Mamy okazję prawie do dwudziestu spotkań odbyć z różnymi ministrami, z niektórymi, na przykład na Karaibach po raz pierwszy w historii naszej dyplomacji, na przykład z takimi krajami jak San Escobar albo Belize. A każdy z tych krajów to jest jeden głos w zgromadzeniu ogólnym tutaj w ONZ.