Cymański: Dworczyk podpisał premie siłą inercji

Premie dla ministrów podpisał Michał Dworczyk, wyjaœniał bardzo dokładnie, siłš inercji, bezwładnoœci w styczniu czy lutym. Były listy. Podpisał - tłumaczył Tadeusz Cymański w RMF FM.

Głównym tematem "Porannej rozmowy: w RMF FM było 100 dni premiera Morawieckiego.

Zdaniem goœcia programu premier spełnił pokładane w nim nadzieje, zwłaszcza że "musiał wzišć na klatę sprawy, które spadły na niego jak grom z jasnego nieba".

Cymański zastrzegł, że zwyczajowa cezura 100 dni w przypadku gabinetu Morawieckiego nie ma zastosowania, bo tu nastšpiło "płynne przejęcie premierostwa w trakcie kampanii".

Zdaniem posła niezręcznoœć Morawieckiego w Monachium została wykorzystana przez jego przeciwników - premier stšpał po kruchym lodzie, a oni skoczyli mu na plecy, więc lód się zarwał.

Tadeusz Cymański twierdzi, że Mateusz Morawiecki wykazuje się ogromnš aktywnoœciš, więc nie zasłużył "na krytykę ponad miarę".

- Ile wizyt, ile wyjazdów i musiał się tłumaczyć, prężyć, kombinować i atak był potężny po tym IPN-ie nieszczęsnym i po tej ustawie - mówi Cymański. Dodał, że premier nie jest geniuszem, ale uczy się i będzie miał "jeszcze więcej sukcesów niż ma".

Prowadzšcy wytknšł, że Prawo i Sprawiedliwoœć zapowiadało likwidację gabinetów politycznych, a zamiast tego premier zwolnił kilku wiceministrów, a innym przyznał nagrody.

Cymański tłumaczył, że nagrody podpisał Michał Dworczyk "siła inercji".

- Podpisał to Michał Dworczyk, wyjaœniał bardzo dokładnie, siłš inercji, czyli bezwładnoœci w styczniu czy lutym - tak - były listy, podpisał i wszyscy ministrowie, uwaga, zdeklarowali, że wycofajš się z tego. Więc naprawdę to nie jest tak, że co innego mówię, a co innego robi premier. Premier jest czysty - mówił poseł.