Zybertowicz: "Ojcowskie napomnienia" Kaczyńskiego ws. nagród dla ministrów

- Prawo i Sprawiedliwoœć być może jest w pewnej pułapce - wygrało wybory i ma cały czas notowania znacznie wyższe, niż wynik wyborczy, dlatego, że wyszło naprzeciw problemom trudnym bytowym problemom milionów Polaków - ocenił w programie Tłit WP Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

Zybertowicz komentował słowa byłej premier Beaty Szydło, która wypowiadajšc się ws. nagród, wypłacanych członkom jej rzšdu, powiedziała, że "ministrowie, wiceministrowie w rzšdzie PiS otrzymywali nagrody za ciężkš uczciwš pracę i te pienišdze się im po prostu należały".

- Na pewno nie doceniono wrażliwoœci ludzkiej. Prawo i Sprawiedliwoœć być może jest w pewnej pułapce. Na czym polega ta pułapka? Że wygrało wybory i ma notowania - cały czas - znacznie wyższe, niż wynik wyborczy, dlatego, że wyszło naprzeciw problemom trudnym bytowym problemom milionów Polaków - komentował Zybertowicz.

- Okazało się, że coœ, co miało być zasadniczo tylko programem prodemograficznym (500 plus), okazało się być tak potrzebnym bodŸcem, wynoszšcym setki tysięcy rodzin i dzieci z ubóstwa. Ale ci ludzie, te œrodowiska, które stanowiš ważnš częœć poparcia społecznego dla Prawa i Sprawiedliwoœci, często żyjš w tak ciasnych budżetach, żyjš na tak niskim poziomie konsumpcji, że w nich wizja kilkutysięcznych nagród w skali roku to się wydaje jakiœ kosmos - tłumaczył.

- Generalnie rzecz bioršc funkcjonowanie w œwiecie władzy powoduje utratę kontaktu z rzeczywistoœciš ludzi żyjšcych najskromniej. Na czym to polega? Cišgłe sš zaproszenia a to na spotkania w ambasadach, a to na jakieœ koncerty, jeŸdzi się samochodami z jednego miejsca do drugiego i ma się poczucie, że jest się przecišżonym informacji, projektami ustaw, że majš na głowie sprawy państwowe i za to powinien być dobrze opłacony. Tak jest. Ale to przecišżenie sprawami państwowymi lub quasipaństwowymi - bo nie każdy koncert służy sprawom państwowym - powoduje, że tracimy rozumienie, jak z rzeczywistoœciš borykajš się najubożsi - dodał socjolog.

Zdaniem doradcy prezydenta Dudy "każdemu grozi wejœcie w pułapki œwiata, w którym mam poczucie, że ja tu zajmuję sprawami rangi państwowej, międzynarodowej, a tamci ludzie powinni to docenić, co ja dla nich robię".

- Ten mechanizm może właœnie przyczyniać się (do arogancji władzy - red.). Poza okresem wyborczym i też nie zawsze, gdy politycy spotykajš się w terenie ludŸmi i pokornie słuchajš ich, potem majš wrażenie, że już się nauczyli wszystkiego o mechanizm społecznego œwiata (... ) i teraz mogš instytucje zmieniać. Ale po drodze w procesie zmieniania instytucji aktywujš się liczne lobbystyczne grupy interesów. I dotyczy to każdej władzy - podkreœlił Zybertowicz.

Według socjologa reagować w tej sytuacji powinien przede wszystkim prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Nie tylko, ale on w pierwszej kolejnoœci, bo ma największy autorytet. I właœnie to robi - dodał.

W jaki sposób? - Po pierwsze przez - nazwijmy to tak - "ojcowskie napomnienia". Byłem na spotkaniu wigilijnym (wielkanocnym) klubu Prawa i Sprawiedliwoœci; co pewien czas na takich spotkaniach Jarosław Kaczyński czyni "ojcowskie napomnienia" wobec działaczy partyjnych. Przypomina im, że sš w służbie i on nawet jest tutaj idealny do tego, bo na pokusy materialnego blichtru jest kompletnie obojętny - zauważył Andrzej Zybertowicz.