Szef MSZ: Patrioty? Decyzje podejmowały też poprzednie rządy

- Finalizacja nastšpiła teraz i trzeba się z tego cieszyć - mówił w TVN24 o zakupie przez Polskę od USA dwóch baterii rakiet Patriot za 4,75 mld dolarów szef MSZ Jacek Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył przy tym, że należy docenić również pracę poprzednich rzšdów w zakresie pozyskania Patriotów.

Szef MSZ podkreœlał, że zakup Patriotów jest dużym sukcesem, ponieważ dzięki niemu "będziemy bezpieczniejsi, a sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi zostanie umocniony".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Czaputowicz zwrócił przy tym uwagę, że "decyzja została podjęta zgodnie z planem", bo już wczeœniej rzšd zapowiadał, iż zakup zostanie sfinalizowany w pierwszym kwartale 2018 roku.

Szef polskiej dyplomacji przyznał, że rozmowy ws. zakupu Patriotów były już prowadzone przez poprzednie ekipy, a "decyzje były podejmowane również przez poprzednie rzšdy".

- Trzeba docenić prace poprzedników, ministra (Antoniego) Macierewicza (szefa MON w rzšdzie Beaty Szydło - red.), także poprzedni rzšd - mówił szef MSZ.

Na pytanie jak na zakup Patriotów przez Polskę zareaguje Rosja, Czaputowicz odpowiedział, że "jesteœmy państwem suwerennym, należymy do NATO, prowadzimy politykę i to jest uznawane przez Rosję". Dodał jednak, że gdyby "Rosja by chciała prowadzić politykę agresywnš, czy rewizjonistycznš w tej częœci Europy", to sprowadzenie przez Polskę Patriotów "nie byłoby dla niej dobrš decyzjš".