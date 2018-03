Błaszczak: Niskie notowania prawicy? Może stąd, że to sondaż dla TVN

- Skšd spadek w sondażu partyjnym dla Zjednoczonej Prawicy? - zapytał dziennikarz radiowej Jedynki Mariusza Błaszczaka, szefa resortu obrony. - Może stšd, że to sondaż dla TVN - odpowiedział minister. - Oczywiœcie przyjmujemy z pokorš wszystkie wyniki sondażu - zaznaczył.

Minister był pytany o sondaż Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24, w którym poparcie dla Zjednoczonej Prawicy wyniosło tylko 28 procent. Wyniki sondażu zostały opublikowane w œrodę.

Dowiedz się więcej ť Sondaż: Potężny spadek notowań Zjednoczonej Prawicy

Mariusz Błaszczak odpowiedział pytaniem, że spadek poparcia wynika "może stšd, że to sondaż dla TVN". - Oczywiœcie przyjmujemy z pokorš wszystkie wyniki sondażu. Pracujemy, pokazujemy, że konsekwentnie realizujemy program, który został poparty przez naród w 2015 roku - zaznaczył. - Obniżyliœmy wiek emerytalny, wprowadziliœmy 500 plus, uszczelniliœmy œcišgalnoœć VAT-u... - wyliczał.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Na pytanie, czy konwencja PiS, zaplanowana na 14 kwietnia, będzie okazjš do podsumowań dwóch lat rzšdów tej partii i wyznaczenia nowych planów, minister odparł, że "rzeczywiœcie będziemy przedstawiać nasze zadania". - A myœlę, że wyróżniamy się tym od innych, że konsekwentnie realizujemy nasz program i w tym jesteœmy wiarygodni. Ja jeszcze z poprzedniej mojej pracy chciałbym podkreœlić fakt, że doprowadziłem, z zespołem moich współpracowników, do tego, że w Polsce na stałe jest siedziba Frontexu, czyli największej agencji Unii Europejskiej. I mimo tego, że nie przyjęliœmy tzw. uchodŸców, czyli de facto migrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a Frontex ma stałš siedzibę. Poprzednicy przez 8 lat zlekceważyli sprawę - zauważył.

Błaszczak zaapelował, by patrzeć "uczciwie na różnicę między poprzedniš władzš a naszš władzš, na niewštpliwe osišgnięcia". - Na to, że realizujemy program, który został przez nas przyjęty w 2015 roku i nawet opozycja - sš takie wypowiedzi - docenia to, że jesteœmy konsekwentni, że realizujemy to, do czego się zobowišzaliœmy - podkreœlił minister.

- Wypełniamy te wszystkie zadania, które zostały nam postawione, natomiast rzeczywiœcie nie jesteœmy doskonali, popełniamy także błędy. Trzeba wycišgać wnioski z popełnianych błędów i pracować - dodał, komentujšc przyznanie nagród dla ministrów rzšdu Beaty Szydło.