Waszczykowski: Mam nadzieję, że ktoś za mną tęskni

- To nie MSZ wytwarzał sytuacje konfliktowe, one zostały wywołane w niewłaœciwym czasie, bez koordynacji, przez inne resorty - mówił w RMF FM o kryzysie dyplomatycznym wywołanym nowelizacjš ustawy o IPN były szef MSZ Witold Waszczykowski.

- Ja nie chcę się dokładać do tych dyskusji, ja mam stały kontakt z ministrem. Nie mam potrzeby recenzować tego publicznie - stwierdził Waszczykowski spytany o nowelizację ustawy o IPN. Na mocy znowelizowanej ustawy osobom, które - wbrew faktom - przypisujš narodowi polskiemu zbrodnie popełnione w czasie II wojny œwiatowej grozi do trzech lat więzienia. Zdaniem Izraela przepisy te mogš być używane do ukrywania prawdy o zbrodniach Polaków. USA obawiajš się z kolei o wolnoœć słowa i prowadzenie badań naukowych w zwišzku z przepisami, które weszły w życie. Sprawę zgodnoœci znowelizowanej ustawy z konstytucjš ma zbadać Trybunał Konstytucyjny.

Waszczykowski stwierdził jedynie, że "dyskusja nie została wywołana przez MSZ", lecz przez "brak pewnej koordynacji". - Ja nie muszę już tego oceniać, bo diagnozy zostały już postawione - dodał.

Były szef MSZ nie chciał recenzować obecnego szefa dyplomacji, Jacka Czaputowicza. - Mam stały kontakt z ministrem, jutro będziemy mieli konsultacje przed expose sejmowym, minister będzie również goœciem na komisji sejmowej w przyszłym tygodniu, gdzie będzie prezentował nam expose. Tak że te uwagi, które mam, mogę przekazać mu osobiœcie. Nie mam potrzeby recenzować publicznie - stwierdził.

Na pytanie czy Polska powinna znowelizować ustawę o IPN Waszczykowski odpowiedział: - To nie jest pytanie do mnie.

Polityk PiS stwierdził natomiast, że "przydałoby się, aby komisja spraw zagranicznych była w rękach Prawa i Sprawiedliwoœci" (Waszczykowski jest jej członkiem, szefem komisji jest były szef MSZ, przewodniczšcy Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna). Jak dodał kontrolowana przez PiS komisja spraw zagranicznych "mogłaby wesprzeć rzšd", ponieważ "dyplomacja parlamentarna mogłaby uzupełniać pewne działania dyplomacji rzšdowej".

Waszczykowski podkreœlił jednoczeœnie, że na razie nie ma żadnych planów zmiany przewodniczšcego komisji spraw zagranicznych.