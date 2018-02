Mateusz Morawiecki spotkał się ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata.

- Wiele polskich rodzin zapłaciło najwyższš cenę za próbę ratowania Żydów. Niektórzy ratowali naszych współbraci, inni razem z nimi zginęli, zostali wymordowani - powiedział Mateusz Morawiecki podczas spotkania z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wœród Narodów Œwiata.

- To, jaki heroizm, musieliœcie Państwo wykazać, jest poza naszš wyobraŸniš. To œwiadectwo najwyższej próby człowieczeństwa - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rzšdu podziękował również za apel, który przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wœród Narodów Œwiata wystosowali do rzšdów, parlamentów i narodów Izraela i Polski.

- To, w jaki sposób służyliœcie człowieczeństwu i Polsce, i jak ratowaliœcie naszych współbraci w czasach drugiej apokalipsy, to robiliœcie to ze względu na koniecznoœć, jakš czuliœcie w sercu – ratowania drugiego człowieka, ale też pewnie na moralne i etyczne głosy, które w Was były i przekładały się na ten dzielny czyn i odważne kroki, które przedsięwzięliœcie w tych strasznych czasach - powiedział Morawiecki.

Premier przypomniał, że w czasie wojny wielu Polaków zapłaciło życiem za próbę ratowania Żydów. - Niektórzy ratowali naszych współbraci, inni razem z nimi zginęli, zostali wymordowani. W mojej rodzinie, zarówno od strony mamy, jak i od strony taty, sš ludzie, którzy ratowali i uratowali skutecznie rodziny żydowskie. Te opowieœci znam i wiem, jakie to było zagrożenie i jaki to był strach - mówił.

- W imieniu polskiego rzšdu i wszystkich Polaków bardzo dziękuję za rękę wycišgniętš do poszukiwania zgody, kompromisu w tym trudnym czasie, kiedy państwo polskie walczy o prawdę - dodał.

- Prawda jest dla nas tym najważniejszym, o co się teraz staramy. Sšdzimy, że to właœnie jesteœmy winni ofiarom tamtych lat i bohaterom, takim jak Wy - przekazał na spotkaniu premier.