Morawiecki w Budapeszcie na spotkaniu V4

Od złożenia kwiatów pod pomnikiem Józefa Bema i pod tablicš upamiętniajšcš pomoc Polaków dla Węgrów w trakcie rewolucji w 1956 rozpoczęła się oficjalna wizyta premiera Morawieckiego w Budapeszcie. Szef polskiego rzšdu bierze udział w pištek w szczycie Grupy Wyszehradzkiej.

W planach - poza spotkaniami roboczymi szefów rzšdów - sš też spotkania bilateralne z premierem Słowacji Robertem Fico i premierem Czech Andrijem Babisem. W planach jest też panel dyskusyjny z udziałem szefów rzšdów Grupy V4. Panel rozpocznie się o 13:45. Morawiecki przybył do Budapesztu wprost z Davos. W pištek wieczorem wraca do Warszawy, a w sobotę ma spotkać się z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem, który przybywa z oficjalnš wizytš do Polski.

Premierowi Morawieckiemu w Budapeszcie towarzyszy min. Konrad Szymański.