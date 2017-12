Dorn: Macierewicz? Pęd do działania i niezrównoważenie PAP, Jacek Bednarczyk

Zdaniem Ludwika Dorna dla interesów Rzeczypospolitej i sił zbrojnych obecny szef MON Antoni Macierewicz powinien stracić stanowisko. Dorn w TVN24 skrytykował ministra obrony m.in. za zakupy uzbrojenia, których dokonuje tak, jakby "wchodził do sklepu i brał to, co leży na półkach".

