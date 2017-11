Minister Krzysztof Tchórzewski: Zimą nikomu nie zabraknie węgla Fotorzepa, Jerzy Dudek

Powstała pewna psychoza związana z rzekomym brakiem węgla – ocenił minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jak mówił, węgiel jest, tylko powstał problem z dowozem, to napędziło wzrost sprzedaży, co z kolei dopinguje sprzedawców do większych zamówień. - Tej zimy nikomu węgla nie zabraknie - zapewnił Tchórzewski.

