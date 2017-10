Minister Andrzej Adamczyk "czuje wsparcie Kaczyńskiego"

Stale rozmawiam z prezesem Kaczyńskim, premier Szydło, wicepremierem Morawieckim na temat realizacji zadań postawionych przed ministrem infrastruktury, czuję ich wsparcie - mówił w TVN24 minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Prowadzący przypomniał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński miał zastrzeżenia do realizacji programu Mieszkanie Plus, zapowiadając listopadową ocenę działań szefa resortu infrastruktury. - Czuje pan, że ta gilotyna do pańskiej głowy się zbliża? - pytany był minister transportu.

- No nie, ja nie mam takich defetystycznych myśli, ja wiem od samego początku, kiedy objąłem urząd ministra infrastruktury, że jestem w służbie państwu. Bo to nie jest normalna praca, to jest służba państwu, tak ją pojmuję. Wiem, że każdego dnia ta służba jest oceniania, oceniana jest przez kierownictwo rządu, oceniana jest przez kierownictwo klubu parlamentarnego i partii, która miała bezpośredni wpływ na utworzenie tego rządu - mówił. Dodał, że nie czuje się zagrożony. - Realizuję zadania, które przede mną postawiano. Realizuję m.in. program mieszkaniowy Mieszkanie Plus, realizuję inwestycje drogowe - poinformował. Wskazał, że ocena jego prac to domena kierownictwa rządu. - Dzisiaj mam zadania, które sobie za cel postawiłem dużo wcześniej - podkreślił. Dodał, że jeszcze w poniedziałek zostanie podpisana umowa na realizację jednego z odcinków Via Carpatia - drogi ekspresowej S-19, a we wtorek umowa dotycząca odcinka Via Baltica. - Realizuję zadania, które przede mną postawiono - podkreślił.

Adamczyk odniósł się też do pytania, czy na temat zmian w rządzie rozmawiał z premier Beatą Szydło. - Z panią premier Beatą Szydło, podobnie jak z panem premierem (Mateuszem) Morawieckim, podobnie jak z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na temat realizacji zadań i zaawansowania postawionych przed ministrem infrastruktury i budownictwa, rozmawiamy stale - mówił.

Minister był pytany, czy czuje wsparcie premier. - Czuję wsparcie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pani premier, pana premiera Morawieckiego, czuję wsparcie wszystkich koleżanek i kolegów w rządzie i klubu parlamentarnego - zapewnił. Dopytywany, czy czuje się "mocny" i nie boi się dymisji, przypomniał: - Każdy, kto pełni funkcję ministra, służy państwu i codziennie poddawany jest ocenie, powinien być przygotowany na każdy wynik tej analizy.