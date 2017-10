Konstanty Radziwiłł: Postulaty rezydentów zostały spełnione

Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o zakończeniu protestu głodowego lekarzy-rezydentów; ich postulaty są już zrealizowane bądź są w trakcie realizacji – skomentował dla PAP informację o zakończeniu protestu głodowego młodych medyków minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

- Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o zakończeniu protestu głodowego. Postulaty rezydentów są już zrealizowane bądź są w trakcie realizacji. Pracuje zespół, w którym analizujemy, co jeszcze można zaproponować ponad to, co jest z powodzeniem realizowane – powiedział minister zdrowia.

Lekarze-rezydenci, którzy prowadzili od 2 października protest głodowy poinformowali w poniedziałek, że go kończą.

Zapowiedzieli jednocześnie, że nie kończą walki o swoje sztandarowe postulaty - medycy mają wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala pracować dłużej niż przewidują obowiązujące normy.