Rząd wierzy w kompromis z prezydentem ws. reformy sądów

Wierzymy, że uda się wypracować kompromisowe stanowisko - powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - Wszystkim nam zależy na reformie wymiaru sprawiedliwości - dodał.

Po godz. 16:30 w Belwederze rozpoczęło się w piątek spotkanie prezydenta Dudy z Jarosławem Kaczyńskim poświęcone poprawkom PiS do projektów ustaw prezydenta o KRS i SN. Prezydent Duda ma przedstawić swoje stanowisko dotyczące propozycji Prawa i Sprawiedliwości.

- Wierzymy, że uda się wypracować kompromisowe stanowisko. Wszystkim nam zależy na reformie wymiaru sprawiedliwości, tego oczekują od nas Polacy i my ten program, tę swoją sztandarową obietnicę wyborczą będziemy starali się realizować - powiedział rzecznik rządu. - Trudno uprzedzać, co się wydarzy w trakcie rozmowy pana prezydenta i pana prezesa. Poczekajmy na oficjalny komunikat już po rozmowach - dodał Bochenek.

Piątkowe spotkanie Dudy i Kaczyńskiego będzie czwartym w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości.

W piątek rano doradczyni prezydenta, działaczka opozycji z czasów PRL Zofia Romaszewska oceniła w Radiu ZET, że "PiS gra nieczysto z prezydentem", a poprawki PiS do prezydenckich projektów ustaw ws. SN i KRS, "absolutnie" nie zasługują na zaakceptowanie. Według niej, poprawki PiS sprawiają, że sytuacja "niemalże wraca do stanu pierwotnego", czyli sprzed prezydenckich wet do ustaw ws. SN i KRS, autorstwa PiS.

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, przepis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Skargę nadzwyczajną do SN wnosiłoby się w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia; przez 3 lata mogłaby ona być też wnoszona w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r. Skargi nadzwyczajne miałyby być generalnie badane przez dwóch sędziów SN i jednego ławnika SN.

Projekt nowelizacji ustawy o KRS zakłada m.in., że obecni członkowie KRS-sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - PAP). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów.