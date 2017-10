Krzysztof Łapiński: Krzysztof Szczerski medialnym kandydatem na szefa MSZ

Krzysztof Szczerski jest "kandydatem medialnym" na nowego szefa MSZ - stwierdził rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, pytany, czy obecny szef gabinetu prezydenta jest kandydatem na ministra spraw zagranicznych w ramach zapowiedzianej rekonstrukcji rządu.

W radiu RMF FM Łapiński został zapytany o doniesienia medialne, że na spotkaniu w miniony piątek z prezydentem Andrzejem Dudą, prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o planowanej rekonstrukcji rządu.

- Ja nie dostałem takich informacji, żeby przekazywać opinii publicznej, że ten temat był podejmowany. Być może było to napomknięte. Ja dostaję informacje takie, żeby przekazać opinii publicznej, ale to nie znaczy, że przychodzi każdy szczegół, o którym panowie rozmawiali - odpowiedział Łapiński. Dodał, że z tego co wie, prezydent mówił, "że nie było mowy takiej o rekonstrukcji rządu w sensie podawania nazwisk, analizowania itd".

Zapytany, czy jednym z kandydatów na ministra spraw zagranicznych jest szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, Łapiński odpowiedział: - Ale to kandydatem medialnym, bo zdaje się, że tutaj tydzień, czy dwa tygodnie temu, mój kolega pan minister Szczerski pewne słowa wypowiedział.

Na uwagę, że Szczerski powiedział wówczas, że "nie wybiera się do rządu Beaty Szydło", Łapiński stwierdził, że "w tej chwili mamy sytuację taką, że rekonstrukcja jest zapowiedziana ustami pani premier chyba dwa dni temu, i czekamy na to, jak ta rekonstrukcja będzie wyglądać". Bo - jak zaznaczył - "rekonstrukcja rządu zawsze wygląda tak, że to zaplecze tego rządu decyduje jak będzie wyglądał rząd". Zapytany, czy Szczerski jest już "spakowany", Łapiński odpowiedział, że w zeszłym tygodniu, gdy był w gabinecie Szczerskiego "wszystko było na swoim miejscu". Dodał, że w czwartek też będzie na spotkaniu w gabinecie Szczerskiego, więc sprawdzi. - Ale nie sądzę, żeby był spakowany - dodał Łapiński.

Rekonstrukcję rządu zapowiedziała we wtorek premier Beata Szydło. Zmiany - jak powiedziała wówczas szefowa rządu - mają zostać ogłoszone w ciągu kilkunastu dni.

"Rzeczpospolita" w tekście o możliwych zmianach w rządzie napisała - powołując się na rozmówców w PiS - że "w kuluarach mówi się, że elementem nowego rozdania miałoby być przyznanie prezydentowi możliwości wskazania szefa MSZ w zamian za "rezygnację z ambicji np. w sferze obronności". Według innego rozmówcy gazety, w PiS wraca koncepcja, by szefem MSZ został Krzysztof Szczerski.